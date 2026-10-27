Бойцы «Востока» рассказали о преодолении обороны ВСУ при освобождении Общего

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки «Восток» поделились подробностями взятия под контроль населенного пункта Общее в Запорожской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный Минобороны видеоролик.

«Обстановка в воздухе очень напряженная. Группы заводим не спеша, потому что контроль с неба плотный. Бывает, пятьсот метров проходишь за пять минут, а бывает – целый день. Враг активно работает FPV-дронами и тяжелыми дронами со сбросами, минирует подходы», – рассказал заместитель командира взвода с позывным «Беркут».

Как пояснил штурмовик с позывным «Марк», украинские военные организовали плотную оборону, оборудовав подкопы и полноценные блиндажи с замаскированными выходами прямо под разрушенными зданиями. Он отметил, что противник использовал датчики движения и непрерывно следил за периметром с воздуха, из-за чего незаметно подобраться к позициям ВСУ было крайне сложно.

В военном ведомстве добавили, что во время боев российские штурмовые группы зачистили до 200 строений. Украинская сторона потеряла до роты личного состава, 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и более 56 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило, что штурмовые подразделения группировки «Восток» зачистили до 200 строений и уничтожили до роты личного состава ВСУ при освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области. В тот же день подразделения группировки «Восток» освободили Общее в Запорожской области.