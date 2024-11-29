Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
В Грузии прошли массовые антиправительственные протесты
В Грузии прошли антиправительственные протесты. Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Для обеспечения общественного порядка власти страны использовали спецназ. В ходе уличных столкновений пострадали 32 сотрудника силовых структур, задержано 43 человека (фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС)
Протесты стали стихийной реакцией оппозиции на заявление премьера страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по членству в ЕС до 2028 года. Данный шаг он объяснил тем, что Брюссель использует вопрос интеграции Грузии в Евросоюз для шантажа (фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС)
На митинге присутствовали лидеры всех четырех оппозиционных коалиций Грузии. Демонстрации начались вечером. Собравшиеся выкрикивали лозунги в мегафоны и размахивали государственными и европейскими флагами (фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС)
Позже к собравшимся на площади Свободы присоединилась и президент страны Саломе Зурабишвили. Она также выступала перед демонстрантами с лозунгами о важности евроинтеграции (фото: Zuma/ТАСС)
Ситуация между представителями спецназа и протестующими постепенно накалялась. Демонстранты попытались окружить здание парламента, однако силовики применили против них перцовый газ, водометы, ружья с резиновыми пулями (фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС)
Силовым структурам удалось отодвинуть протестующих от площади Свободы, однако демонстранты, уйдя на проспект Руставели, принялись за построение баррикад (фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС)
Демонстранты использовали скамейки в качестве фундамента баррикад, укрепляли их другими уличными объектами. Кроме того, некоторые протестующие поджигали возведенные конструкции (фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС)
Полиция оперативно тушила пожары. Спецназовцы же отодвигали протестующих к концу проспекта Руставели. Демонстранты начали убегать к зданию государственного университета. Движение для автомобилей по улице вновь было открыто (фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС)
Несмотря на то, что число задержанных составлет всего 43 человека, оппозиция уже заявила о невероятной жестокости правящей партии. Все фракции призвали своих сторонников продолжать борьбу (фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС)
Однако к настоящему моменту ситуация в Тбилиси относительно спокойная. Сообщается, что протестующие были оттеснены с основных мест скопления (фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС)