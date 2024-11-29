В Грузии прошли массовые антиправительственные протесты

Однако к настоящему моменту ситуация в Тбилиси относительно спокойная. Сообщается, что протестующие были оттеснены с основных мест скопления (фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС)

Несмотря на то, что число задержанных составлет всего 43 человека, оппозиция уже заявила о невероятной жестокости правящей партии. Все фракции призвали своих сторонников продолжать борьбу (фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС)

Полиция оперативно тушила пожары. Спецназовцы же отодвигали протестующих к концу проспекта Руставели. Демонстранты начали убегать к зданию государственного университета. Движение для автомобилей по улице вновь было открыто (фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС)

Ситуация между представителями спецназа и протестующими постепенно накалялась. Демонстранты попытались окружить здание парламента, однако силовики применили против них перцовый газ, водометы, ружья с резиновыми пулями (фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС)

Позже к собравшимся на площади Свободы присоединилась и президент страны Саломе Зурабишвили. Она также выступала перед демонстрантами с лозунгами о важности евроинтеграции (фото: Zuma/ТАСС)

На митинге присутствовали лидеры всех четырех оппозиционных коалиций Грузии. Демонстрации начались вечером. Собравшиеся выкрикивали лозунги в мегафоны и размахивали государственными и европейскими флагами (фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС)

Протесты стали стихийной реакцией оппозиции на заявление премьера страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по членству в ЕС до 2028 года. Данный шаг он объяснил тем, что Брюссель использует вопрос интеграции Грузии в Евросоюз для шантажа (фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС)

В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

Европа может полностью лишиться российского газа Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности Перейти в раздел

США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности Перейти в раздел

Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности Перейти в раздел

Следующий президент Польши станет разочарованием для Украины Польша начинает готовиться к выборам президента, которые пройдут весной 2025 года. Обе ведущие политические силы страны выдвинули своих кандидатов – и это оказались люди, которые вряд ли понравятся Украине. О ком идет речь, что эти политики думают о России и кто из них, скорее всего, станет президентом Польши? Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Трамп начинает экономическую войну Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

Дадут ли Зеленскому еще денег Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

Кто больше всех выиграет от победы Трампа Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже. Перейти в раздел