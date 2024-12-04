Силуанов заявил об исполнении бюджета РФ при любом курсе рубля

Министр финансов Силуанов сообщил о готовности исполнить бюджет при любых колебаниях курса рубля

Tекст: Мария Иванова

Федеральный бюджет Россиии будет исполнен вне зависимости от курса рубля, передает ТАСС. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». По его словам, у России имеются резервы, которые позволяют справляться с любыми изменениями на валютном рынке.

Форум организован в Центре международной торговли в Москве и проходит 4 и 5 декабря. Основная тема мероприятия – «Будущее капитала и капитал будущего». Наряду с основными обсуждениями, повестка охватывает вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2025–2027 годы, который предусматривает рост доходов и расходов с прогнозируемым дефицитом в 1,173 трлн рублей в 2025 году; Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на эти годы.

Ситуация с курсом рубля, как сообщил президент Путин, находится под контролем, поводов для паники у граждан нет.