Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.4 комментария
Силуанов заявил об исполнении бюджета РФ при любом курсе рубля
Министр финансов Силуанов сообщил о готовности исполнить бюджет при любых колебаниях курса рубля
Министр финансов Антон Силуанов заверил, что федеральный бюджет будет выполнен вне зависимости от колебаний курса рубля, благодаря наличию резервов.
Федеральный бюджет Россиии будет исполнен вне зависимости от курса рубля, передает ТАСС. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». По его словам, у России имеются резервы, которые позволяют справляться с любыми изменениями на валютном рынке.
Форум организован в Центре международной торговли в Москве и проходит 4 и 5 декабря. Основная тема мероприятия – «Будущее капитала и капитал будущего». Наряду с основными обсуждениями, повестка охватывает вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2025–2027 годы, который предусматривает рост доходов и расходов с прогнозируемым дефицитом в 1,173 трлн рублей в 2025 году; Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на эти годы.
Ситуация с курсом рубля, как сообщил президент Путин, находится под контролем, поводов для паники у граждан нет.