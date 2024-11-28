Путин: Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет

Tекст: Ольга Иванова

«На мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники совершенно точно нет», – цитирует его РИА «Новости».

Путин пояснил, что колебание курса рубля связано со многими факторами, помимо инфляционных процессов. «Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера», – сказал он.

Также он отметил, что данные Банка России по инфляции в стране реальны. «Во-первых, все, что называется Центральным банком в области инфляции, это все реально, там нет ничего придуманного. Во-вторых, это легко проверяется – реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы. Так что все, что говорит Центральный банк... Сколько у нас, 8,5? Так и есть», – сказал глава государства.

Накануне курс рубля на Московской бирже резко укрепился после заявления Центрального банка России о приостановке покупок иностранной валюты с 28 ноября до конца года.