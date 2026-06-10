Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.14 комментариев
Над Воронежской областью уничтожили более 40 украинских дронов
В ночь со вторника на среду над Воронежской областью уничтожили несколько десятков украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.
«В небе над тремя городскими округами и 12 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 40 беспилотных летательных аппаратов», – указал Гусев в Max.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В одном из районов из-за падения дрона было повреждено оборудование связи.
В ночь со вторника на среду над Россией уничтожили 326 украинских беспилотников.
Утром в среду столица Чувашии оказалась под ракетным обстрелом.