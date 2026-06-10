Над Воронежской областью уничтожили более 40 украинских дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В небе над тремя городскими округами и 12 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 40 беспилотных летательных аппаратов», – указал Гусев в Max.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В одном из районов из-за падения дрона было повреждено оборудование связи.

В ночь со вторника на среду над Россией уничтожили 326 украинских беспилотников.

Утром в среду столица Чувашии оказалась под ракетным обстрелом.