В Чебоксарах закрыли пришкольные лагеря из-за ракетной опасности

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В связи с объявленной ракетной опасностью убедительно просим вас воздержаться от привода детей в пришкольные лагеря и детские сады до особого распоряжения», – написал Трофимов в Max.

Он призвал горожан сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и четко следовать указаниям экстренных служб.

Градоначальник уточнил, что до отмены режима ракетной угрозы пропуск детей на территорию школ категорически запрещен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду столица Чувашии подверглась ракетному обстрелу. Режим ракетной опасности также ввели в Удмуртии, Ульяновской и Нижегородской областях.