Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.14 комментариев
В Чебоксарах закрыли пришкольные лагеря из-за ракетной опасности
В столице Чувашии временно прекратили работу детские образовательные и досуговые учреждения из-за объявленной в городе угрозы воздушного нападения, сообщил мэр города Станислав Трофимов.
«В связи с объявленной ракетной опасностью убедительно просим вас воздержаться от привода детей в пришкольные лагеря и детские сады до особого распоряжения», – написал Трофимов в Max.
Он призвал горожан сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и четко следовать указаниям экстренных служб.
Градоначальник уточнил, что до отмены режима ракетной угрозы пропуск детей на территорию школ категорически запрещен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду столица Чувашии подверглась ракетному обстрелу. Режим ракетной опасности также ввели в Удмуртии, Ульяновской и Нижегородской областях.