Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.12 комментариев
В трех регионах России объявили ракетную опасность
Режим ракетной опасности утром в среду объявили сразу в трех российских регионах – Удмуртии, Ульяновской и Нижегородской областях.
В Нижегородской области предупреждение выпустила региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), передает РИА «Новости».
«Внимание! На территории Нижегородской области введен режим «Ракетная опасность». Соблюдайте спокойствие», – говорится в сообщении приложения министерства.
Одновременно аналогичный режим был введен в Удмуртии, о чем сообщил глава республики Александр Бречалов.
Также о ракетной опасности в Ульяновской области Max сообщил губернатор этого региона Алексей Русских.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая власти ввели режим ракетной опасности на территории Татарстана. Ранее руководство впервые объявило аналогичную тревогу в восьми регионах Поволжья. В конце февраля губернатор Свердловской области Денис Паслер опубликовал обращение к жителям из-за воздушной угрозы.