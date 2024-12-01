Путин подписал закон о бюджете на 2025–2027 годы

Tекст: Денис Тельманов

По информации ТАСС, президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2025 году прогнозируются на уровне 40,296 трлн рублей, в 2026 году – 41,84 трлн рублей и в 2027 году – 43,154 трлн рублей.

Расходы составят 41,469 трлн рублей в 2025 году, 44,022 трлн рублей в 2026 году и 45,915 трлн рублей в 2027 году, что указывает на дефицит в 1,173 трлн рублей, 2,181 трлн рублей и 2,761 трлн рублей соответственно.



Ожидается, что ВВП России в 2025 году достигнет 214,575 трлн рублей, увеличившись на 2,5%, в 2026 году – 230,568 трлн рублей с ростом на 2,6%, и в 2027 году – 248,313 трлн рублей с ростом на 2,8%. Предельный размер государственного внутреннего долга составит 29,385 трлн рублей на 1 января 2026 года и вырастет до 39,004 трлн рублей к 2028 году.

Внешний долг на 1 января 2026 года составит 61,1 млрд долларов (55,5 млрд евро), снизившись до 56,5 млрд долларов (50,9 млрд евро) к 2028 году. Прогнозируется, что уровень инфляции в 2025 году составит 4,5%, а в 2026 и 2027 годах – 4%.

Фонд национального благосостояния будет также увеличен. Ожидается, что его объем составит 11,055 трлн рублей на начало 2025 года, 12,883 трлн рублей в 2026 году и достигнет 14,927 трлн рублей в 2027 году, что составит 6% ВВП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации единогласно одобрил закон о федеральном бюджете России на 2025–2027 годы с доходами в 2025 году в размере 40,296 трлн рублей и дефицитом 1,173 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий бюджет Фонда пенсионного и социального страхования, предусматривающий индексацию материнского капитала на первого ребенка на 7,3% до 676 тыс. 398 рублей в 2025 году.

Правительство России выделило более 3,44 млрд рублей на поддержку социально-экономического развития Донбасса и Новороссии, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, в 2024 году.