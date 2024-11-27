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Совет Федерации одобрил бюджет России на 2025–2027 годы
Совет Федерации единогласно одобрил закон о бюджете на 2025–2027 годы
Совет Федерации единогласно одобрил закон о федеральном бюджете России на 2025–2027 годы, согласно которому доходы в 2025 году составят 40,296 трлн рублей, а дефицит бюджета достигнет 1,173 трлн рублей.
Как сообщает ТАСС, Совет Федерации на заседании единогласно одобрил закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. За принятие закона проголосовали все 160 сенаторов.
В соответствии с документом, доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются на уровне 40,296 трлн рублей, в 2026 году – 41,84 трлн рублей, в 2027 году – 43,154 трлн рублей. Расходы составят 41,469 трлн рублей в 2025 году, 44,022 трлн рублей в 2026 году и 45,915 трлн рублей в 2027 году.
Дефицит бюджета, согласно прогнозам, составит 1,173 трлн рублей в 2025 году, 2,181 трлн рублей в 2026 году и достигнет 2,761 трлн рублей в 2027 году.
Ранее Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025–2027 годы с прогнозируемым ростом ВВП на 2,8% в 2027 году.
Президент Владимир Путин выразил надежду на снижение дефицита бюджета в ближайшие три года за счет увеличения доходов.