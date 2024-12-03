Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»

Вот уже который день польские провластные СМИ пестрят заголовками типа «Прорыв в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Так они оценивают совместное заявление министров иностранных дел Польши и Украины Радослава Сикорского и Андрея Сибиги, подписанное после их переговоров в Варшаве 26 ноября. На самом же деле польские власти понимают цену очередных обещаний украинской стороны и просто пытаются использовать их в своих текущих политических целях.

В упомянутом заявлении вопрос эксгумации занимает лишь один, предпоследний абзац, который звучит так: «Украина подтверждает, что не существует никаких препятствий для польских государственных учреждений и частных лиц в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах».

Однако сразу после того, как на совместной пресс-конференции двух министров этот абзац процитировал Радослав Сикорский, его украинский коллега Андрей Сибига, хоть и выступая на польском языке, сразу же внес на первый взгляд незаметные коррективы. По словам Сибиги, «каждая семья имеет право достойно чтить память о своих предках, и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ».

Если исходить из слов министра, а не из текста совместного заявления, – которое никого ни к чему не обязывает, – речь идет о практике, анонсированной в начале октября 2024 года Украинским Институтом национальной памяти (УИНП): разрешение на эксгумацию может быть выдано только по заявлению родственников жертв «Волынской резни».

Кстати, тогда киевские власти смогли заручиться поддержкой со стороны гражданки Польши Каролины Романовской, которой пообещали включить в план работ на 2025 год эксгумацию могил в селе Углы (ныне территория Ровенской области). Там 12 мая 1943 года сотня УПА* (организация признана экстремистской и запрещена в России) под командованием Никона «Вороны» Семенюка убила более 100 поляков и украинцев из смешанных семей. 72 тела, среди которых и тела предков Романовской, были захоронены на месте сожженной боевиками часовни.

Вот только могила в селе Углы – далеко на самое крупное захоронение жертв «Волынской резни», да и наиболее массовые убийства поляков происходили на территории нынешней Волынской области, а не Ровенской. Учитывая тот факт, что пани Романовская является руководителем «Общества польско-украинского примирения» и занимает активную проукраинскую позицию, скорее речь идет о ее использовании Киевом в своих целях. Причем использовании практически одноразовом: по утверждению бывшего польского дипломата, а ныне обозревателя провластного портала Onet.pl Витольда Юраша, уже в начале ноября УИНП официально отказал Каролине Романовской в проведении эксгумации в селе Углы.

Потому неудивительно, что политики и эксперты в Польше отнеслись к заявлениям министров крайне скептически. Один из лидеров националистической партии «Конфедерация», депутат Сейма Польши Анджей Запаловский разместил в социальных сетях публикацию одного их польских СМИ от 31 августа 2019 под заголовком: «Первый визит Зеленского в Польшу. Президент Украины разблокирует выдачу разрешений на эксгумации». Политик сопроводил ее саркастическим комментарием: «Они всё обещают, наивные верят…»

А зампредседателя польского Фонда «Свобода и Демократия» Мачей Данцевич в студии польского радио RMF24 заявил, что пока что речь идет лишь о «декларации доброй воли». Данцевич считает, что прорыв был бы возможен, если бы за заявлением последовали конкретные разрешения для его команды, которая год назад была вынуждена остановить поисковые работы в селе Пужники в Тернопольской области. После того как там были найдены останки польских жертв, эксгумация была запрещена. Об их перезахоронении также речи не идет.

Хотя обо всем этом явно известно МИД Польши, его официальный представитель Павел Вроньский заявил, что украинские власти намерены отменить мораторий, наложенный на эксгумации в 2017 году. По словам польского дипломата, работы по эксгумации могут начаться уже весной 2025 года, хотя никаких подтверждений этого из Киева до сих пор не прозвучало.

Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.

Во-первых, кандидатом в президенты Польши от оппозиционной консервативной партии «Право и Справедливость» (ПиС) выдвинут Кароль Навроцкий, который ныне возглавляет польский Институт национальной памяти. Именно эта структура на протяжении многих лет безуспешно пыталась получить от украинских коллег разрешения на эксгумации – и вот теперь Киев и Варшава договорились передать вопрос на уровень министерств культуры.

Таким образом, польских консерваторов лишили одной из тем, которую они могли бы использовать в ходе президентской кампании. В свою очередь, кандидат в президенты Польши от либеральной правящей партии «Гражданская коалиция» (ГК), мэр Варшавы Рафал Тшасковский, сможет до самых выборов в мае 2025 года рассказывать, как правительство, а позже он в качестве главы государства добьется от Украины разрешений на эксгумации.

Во-вторых, теперь Варшава сможет объяснить свой отказ от ранее выставленных Киеву условий относительно вступления Украины в ЕС. Ведь не далее как 30 сентября 2024 года заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что вопрос эксгумаций польских жертв Волыни будет рассматриваться в рамках открытия первого раздела на переговорах с Украиной о вступлении в ЕС.

«Первым разделом переговоров о вступлении Украины в ЕС будет верховенство права и система правосудия. В рамках этого, безусловно, будет рассматриваться вопрос эксгумации. Если эта глава не будет закрыта, Украина не сделает ни одного шага вперед в следующих разделах», – сказал тогда польский дипломат, подчеркнув, что Польша будет председательствовать в ЕС в первом полугодии 2025-го.

А уже 26 ноября Сикорский на совместной пресс-конференции с Сибигой заявил: «Я заверил в польской поддержке вступления Украины в Евросоюз. Мы будем использовать наше председательство для ускорения этого процесса. Вступление Украины в ЕС отвечает стратегическим интересам нашей страны». Ни о каких предварительных условиях не упоминалось.

Российский эксперт Станислав Стремидловский назвал заявление главы МИД Украины в определенном смысле подарком правительству Польши. Однако, как и любой подарок Киева, он скорее отравленный. Потому что если к моменту завершения президентской кампании в Польше и председательства этой страны в ЕС эксгумационные работы на Волыни так и не начнутся, то это станет серьезным ударом по польской правящей коалиции и может даже привести к ее развалу.

Ведь уже сейчас многие сторонники входящей в эту коалицию Польской народной партии (PSL) заявляют, что возобновление поиска и эксгумации польских жертв украинских националистов не может быть предметом каких-либо переговоров – это долг украинцев без каких-либо предварительных условий. А настоящим прорывом в деле «Волынской резни» на Украине будет только демонтаж всех памятников Бандере и Шухевичу, ответственных за это массовое убийство, ликвидация нацистских вооруженных формирований и политических партий, а также денацификация украинского образования и культуры.

А лидер PSL, вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш недавно отметил, что без решения «волынского вопроса» прорыв в польско-украинских отношениях невозможен.

Ведь в ходе «Волынской резни» в 1943-1944 годах Организация украинских националистов (ОУН*, признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинская повстанческая армия* (УПА*, запрещена в РФ) уничтожили более 100 тыс. мирных поляков.

Власти Польши с 1991 года безуспешно пытаются получить от Киева разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ на Волыни, чтобы достойно перезахоронить своих соплеменников. Однако украинская сторона никогда не разрешала таких работ фактически, а в 2017 году ввела формальный мораторий на их проведение, требуя сначала установить памятники на могилах боевиков ОУН*-УПА* на территории Польши.



