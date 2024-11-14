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Польша раскритиковала Киев за отказ в перезахоронении на Волыни
В Польше заявили о неприличной позиции Киева по эксгумации жертв Волынской резни
Польские власти выразили недовольство отказом Украины проводить перезахоронение останков жертв Волынской резни, назвав это неприличным и несправедливым поступком.
Директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий выразил недовольство позицией Киева относительно отказа в перезахоронении останков поляков, погибших во время Волынской резни, сообщает ТАСС. Он назвал политику украинского государства в этой области неприличной и несправедливой.
Навроцкий подчеркнул, что украинская политика памяти основывается на мифе, и если Украина стремится стать частью международных и европейских структур, включая Североатлантический альянс, она должна признать ответственность за геноцид, совершенный против польских граждан. Вопросы эксгумации жертв Волынской резни, по его мнению, должны стать частью переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша должна отказаться от военной помощи Киеву из-за Волынской резни, и подчеркнул, что отношения между Варшавой и Киевом всегда сопровождаются сложностями из-за исторического наследия.