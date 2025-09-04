Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

Для нового президента Польши Кароля Навроцкого русофобия является одной из глубинных черт характера. На своём предыдущем посту – директора Института национальной памяти Польши – он руководил процессом ликвидации памятников советским воинам, за что в России даже был объявлен в розыск. Хотя сам демонтаж памятников проходил в рамках «декоммунизации», Навроцкий неоднократно подчёркивал: для него главное, что эти воины были русскими, потому нужно стереть с лица польской земли любое упоминание о них.

Возможно, устав от русофобии предыдущего президента Польши, Анджея Дуды, наши комментаторы в ходе избирательной кампании пытались найти проблески благоразумия Кароля Навроцкого на российском направлении. Действительно, в феврале 2025-го тогда ещё кандидат в президенты Польши выразил готовность вести переговоры с Владимиром Путиным, что сразу же попало в заголовки российских СМИ.

Вот только при этом Навроцкий ограничил предмет возможных переговоров с Путиным, и расширил круг их участников. «Самым важным были бы переговоры – там были бы Трамп, Зеленский, Путин и я, – и разговор шел бы о том, станет ли Украина стабильным буфером между Российской Федерацией и Польшей», – заявил тогда кандидат в президенты Польши.

Изменение политики президента Польши по отношению к Украине также вызывало определённые надежды в Москве (и опасения в Киеве). Как в ходе кампании, так и после победы на выборах в начале июня Кароль Навроцкий жёстко критиковал киевские власти в сфере исторической памяти, особенно относительно «Волынской резни», а также публично выступал за блокирование приёма Украины в НАТО и против ее ускоренного приема в Евросоюз.

Правда, в своей инаугурационной речи 6 августа Кароль Навроцкий вообще не упомянул Украину, но начальник бюро международной политики его администрации Марчин Пшидач пообещал: новый президент намерен продолжать военную и гуманитарную помощь Киеву в конфликте с Москвой, однако эта поддержка будет иметь ограничения. «Это Дональд Туск говорит о безусловной поддержке Украины во всех аспектах, а мы говорим: мы поддерживаем Украину, но выдвигаем определённые условия», – сказал дипломат в эфире Польского радио.

Такой подход, судя по всему, понравился президенту США, который лично поддерживал Кароля Навроцкого в ходе избирательной кампании, и даже встречался с ним в Овальном кабинете в начале мая. Уже через три дня после своей инаугурации президент Польши получил официальное приглашение на рабочую встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне 3 сентября. А 13 августа Трамп в последний момент попросил именно Навроцкого присоединиться к телефонной конференции по Украине – вместо Дональда Туска, который ранее принимал участие в консультациях европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед их разговором с Трампом.

Но сам Навроцкий явно воспринял внимание Трампа к себе неадекватно. Марчин Пшидач даже похвастался, что в ходе телеконференции президент Польши призвал главу Белого дома быть жёстким в отношении Москвы во время встречи с Владимиром Путиным, «поскольку это единственный язык, который Кремль понимает».

Да и сам Навроцкий в выступлении 15 августа в связи с годовщиной победы польских войск под Варшавой в 1920 году заявил, что «Россия не является непобедимой». По словам политика, «польская армия вместе с украинскими войсками успешно отразила наступление Красной армии на запад, защитив Европу от коммунистической революции» (при этом никаких «украинских войск» под Варшавой в 1920-м и в помине не было).

Реакция Белого дома на подобные заявления президенту Польши вряд ли понравилась: его страны не оказалось на переговорах Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским, состоявшихся 18 августа. При этом даже экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович, принадлежащий к партии «Право и Справедливость», выдвинувшей Кароля Навроцкого кандидатом в президенты, признал: причина именно в поведении польского лидера в ходе общения с Дональдом Трампом.

По словам польского дипломата, заявления президента Польши во время телеконференции перед саммитом на Аляске могли не соответствовать ожиданиям лидера США. «Кароль Навроцкий призвал Дональда Трампа к резким высказываниям в адрес Путина... Он говорил о Варшавской битве, напоминая Трампу, вопреки его заявлениям о победах России, о том, как Польша победила большевиков. Иными словами, он призывал к чему-то. А президент США скорее ожидал попыток найти компромисс и диалог», – сказал Чапутович, добавив: «можно сказать и так: Навроцкий поучал Трампа, что тому следует делать».

По словам Чапутовича, Каролю Навроцкому надо подумать, как продемонстрировать, что приглашение представителей Польши на последующие встречи отвечает интересам Трампа. «И заявления Навроцкого были оценены негативно, и позиция Польши не очень хорошая из-за сложных отношений с Украиной. Другими словами: нас не было в Вашингтоне, потому что никто нас не хотел там видеть. Мы не доказали, что мы нужны. С точки зрения Украины, мы не та страна, которая может предоставить гарантии безопасности, а разговор в Вашингтоне шёл именно об этом. Это был ужасный фальстарт, который может повлиять на всё президентство Кароля Навроцкого», – резюмировал польский дипломат.

Да и команда польского премьера Дональда Туска, ранее деморализованная преференциями, полученными Каролем Навроцким от Белого дома, теперь вовсю топчется по президенту Польши. Глава польской дипломатии Радослав Сикорский издевательски написал в социальных сетях: «На встречи в Белый дом приглашает президент Соединённых Штатов, с которым польские представители движения MAGA и лично президент Навроцкий поддерживают особые отношения. Я прошу использовать эти отношения на благо Польши и Европы».

В администрации президента Польши вяло оправдывались. Его пресс-секретарь Рафал Леськевич сообщил, что «атмосфера во время беседы с президентом США [13 августа] была очень хорошей, и Кароль Навроцкий планирует посетить Белый дом 3 сентября». Визит действительно состоялся в назначенные сроки, однако гостя явно попросили не поучать своего визави, как, по ироническим формулировкам варшавской прессы, «прогнать большевиков». По крайней мере, ни на совместной пресс-конференции с Трампом перед переговорами, ни в ходе общения Навроцкого с польскими СМИ после них слова «Россия» или «Путин» из уст президента Польши вообще не прозвучали.