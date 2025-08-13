Туск после решения Трампа говорить с Навроцким призвал «не стравливать поляков»

Tекст: Антон Антонов

«Незадолго до полуночи вчера мы получили информацию вместе с нашими европейскими партнерами о том, что американская сторона предпочла бы, чтобы Польшу представлял президент в контактах с президентом Трампом», – заявил Туск.

Представитель польского правительства заявил во вторник, что Туск, бывший глава Европейского совета лидеров, будет участвовать в разговоре с Трампом, передает Reuters.

Советник Навроцкого по внешней политике Марчин Пшидач сказал журналистам, что у него «нет информации о том, что премьер-министр Дональд Туск ранее планировал участвовать». По его словам, команда Туска продемонстрировала отсутствие хороших контактов с администрацией Трампа, поскольку была уверена, что Туск примет участие.

Премьер Польши заявил, что уважает желание США, но контакты на президентском уровне не следует использовать для «стравливания поляков друг с другом».

Как пояснил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, Туск принимал участие в консультациях европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед телеконференцией с Трампом, в которой Польшу представлял Навроцкий, и в рамках «коалиции желающих», передает ТАСС.

Согласно польской Конституции, внешняя политика входит в компетенции правительства. По сложившейся традиции премьер представляет Польшу на саммитах ЕС, в то время как президент – на саммитах НАТО и на встречах с президентом США. Вместе с тем в предыдущих консультациях европейских лидеров с Трампом по Украине участвовал Туск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий получил официальное приглашение для рабочей встречи с Трампом в Вашингтоне этой осенью. Переговоры между Трампом и Навроцким пройдут 3 сентября в Белом доме, где планируется обсудить ситуацию на Украине и размещение военных США в Польше. Трамп ранее поздравил Польшу с избранием Навроцкого, которого СМИ называют его союзником.

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что победа Навроцкого стала поражением либералов, правительства Туска и Брюсселя, который пытался удержать Польшу от скатывания в консерватизм.