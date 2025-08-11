Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Стали известны темы переговоров Трампа и Навроцкого
Трамп и Навроцкий намерены обсудить Украину и присутствие военных США в Польше
Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и польским президентом Каролем Навроцким пройдут 3 сентября в Белом доме, где планируется обсудить ситуацию на Украине и размещение военных США в Польше, сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.
Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и польским президентом Каролем Навроцким пройдут 3 сентября в Белом доме, передает ТАСС.
Как сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич, в повестке дня будут вопросы, связанные с Украиной, а также обсуждение безопасности, включая присутствие американских военных в Польше.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий получил официальное приглашение для рабочей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне этой осенью.
Навроцкий планирует во второй половине сентября принять участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где также выступит глава МИД России Сергей Лавров.