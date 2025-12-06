Военный с ребенком погибли при пожаре на заставе в Казахстане

Военнослужащий и его ребенок погибли при пожаре в Алматинской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военнослужащий и его ребенок погибли на пограничной заставе в Алматинской области в результате пожара, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана. ЧП произошло 6 декабря в служебном доме на территории заставы «Нарынкол».

Пожар был ликвидирован сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям. В результате случившегося военнослужащий и его ребенок скончались на месте. В КНБ заявили, что по факту происшествия начато досудебное расследование для установления всех обстоятельств трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее два жителя Казахстана получили от четырех до пяти лет колонии после пожара с 13 погибшими в алматинском хостеле.

Тогда погибли и двое граждан России. Очаг пожара находился в коридоре подвального помещения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших, в том числе иностранных граждан.



