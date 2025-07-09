В Казахстане осудили виновных в гибели россиян при пожаре в хостеле

Лыжник Коростелев назвал сумму, за которую мог бы сменить гражданство

Лыжник Коростелев заявил о готовности сменить гражданство за миллиард долларов

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает издание «Спорт24», российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал гипотетическую возможность перехода в другую национальную команду. Отвечая на вопрос о сумме, сравнимой с контрактом Криштиану Роналду, Коростелев с юмором заявил: «Если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится». Он добавил: «В душе я всегда останусь русским».

Спортсмен отметил, что ему никогда не поступали предложения о смене гражданства от других национальных сборных. Коростелев подчеркнул, что не собирается менять спортивное гражданство и не планирует этого делать.

По его словам, если бы он захотел перейти в другую сборную, уже бы начал работать над этим вариантом. В условиях санкций и ограничений для российских спортсменов смена спортивного гражданства остается важной темой для обсуждения.

Савелий Коростелев в 21 год стал обладателем Кубка России, Малого хрустального глобуса в дистанционных дисциплинах и взял две золотые медали на чемпионате страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская теннисистка Дарья Касаткина получила постоянный вид на жительство в Австралии и решила сменить спортивное гражданство. Олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что решение Касаткиной представлять Австралию следует воспринимать без негативных эмоций, и отметила, что теннисистка давно не живет в России.