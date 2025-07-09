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В Казахстане осудили виновных в гибели россиян при пожаре в хостеле
Двое жителей Казахстана получили от четырех до пяти лет колонии после трагедии в алматинском хостеле, где в ноябре 2023 года погибли 13 человек.
Суд в Алма-Ате вынес приговор по делу о гибели 13 человек, включая россиян, при пожаре в городском хостеле в ноябре 2023 года, передает ТАСС.
Арендатора помещения, в котором располагался хостел, приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии с режимом минимальной безопасности. Владельцу компании, осуществлявшей монтаж системы пожарной безопасности, назначили четыре года колонии с аналогичным режимом.
Имена осужденных не были опубликованы в решении суда, однако агентство Казинформ сообщает, что речь идет об Адильбеке Мухамедиярове и Александре Пекельнике. Как подчеркнули в пресс-службе суда, приговор вынесен судьей Алмалинского районного суда города.
Напомним, в хостеле погибли двое граждан России. Очаг пожара в хостеле в Алма-Ате находился в коридоре подвального помещения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших людей, в том числе иностранных граждан.