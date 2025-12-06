Tекст: Вера Басилая

У Европы нет будущего без России, заявил австралийский историк Кристофер Кларк в интервью изданию RND, передает РИА «Новости». По его словам, необходимо сделать все возможное для предотвращения большой войны.

Кларк подчеркнул, что для избежания крупного конфликта, нужно возобновить переговоры, потому что для Европы нет реалистичного, гуманного будущего без России. Он уверен, что планы развития европейских стран должны обязательно учитывать присутствие России.

Также историк обратил внимание на важность отказа от идеи победить Россию. По мнению Кларка, Европе следует занять позицию, при которой сотрудничество и диалог с Россией станут основой для стабильного будущего континента.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у европейских стран реальных инструментов воздействия на Россию для переговоров по украинскому конфликту.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что линия Европы «никому не интересна», так как европейские элиты делают ставку на стратегическое поражение России руками и телами режима в Киеве.

Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники пребывают в иллюзиях и надеются нанести России стратегическое поражение на поле боя.

Российский лидер подчеркнул: «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений».

