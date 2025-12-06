  • Новость часаПутин и Жапаров обсудили перспективы укрепления сотрудничества России и Киргизии
    США огорчили Европу свой стратегией безопасности
    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    При обмане Долиной аферисты выдали актера Холланда за сотрудника Росфинмониторинга
    Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    4 комментария
    Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    22 комментария
    6 декабря 2025, 14:42 • Новости дня

    Историк Кларк заявил о невозможности будущего Европы без России

    Tекст: Вера Басилая

    Австралийский историк Кристофер Кларк считает, что реальное и гуманное будущее Европы возможно только при условии диалога и взаимодействия с Россией, сообщает RND.

    У Европы нет будущего без России, заявил австралийский историк Кристофер Кларк в интервью изданию RND, передает РИА «Новости». По его словам, необходимо сделать все возможное для предотвращения большой войны.

    Кларк подчеркнул, что для избежания крупного конфликта, нужно возобновить переговоры, потому что для Европы нет реалистичного, гуманного будущего без России. Он уверен, что планы развития европейских стран должны обязательно учитывать присутствие России.

    Также историк обратил внимание на важность отказа от идеи победить Россию. По мнению Кларка, Европе следует занять позицию, при которой сотрудничество и диалог с Россией станут основой для стабильного будущего континента.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у европейских стран реальных инструментов воздействия на Россию для переговоров по украинскому конфликту.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что линия Европы «никому не интересна», так как европейские элиты делают ставку на стратегическое поражение России руками и телами режима в Киеве.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники пребывают в иллюзиях и надеются нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    Российский лидер подчеркнул: «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений».

    5 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Комментарии (9)
    5 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    G7 и ЕС намерены запретить России перевозить нефть по морю

    Reuters: G7 и Евросоюз планируют полный запрет на морские перевозки нефти из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    G7 и Евросоюз обсуждают идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом, пишет агентство Reuters

    Страны G7 и Евросоюза рассматривают возможность полного запрета на оказание морских перевозочных услуг для поставок российской нефти, чтобы снизить доходы России от экспорта нефти, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Сейчас для российской нефти действует потолок цены в 47,6 долларов за баррель, и перевозка или страхование продукции по более высокой цене запрещены.

    В публикации со ссылкой на шесть источников отмечается, что страны G7 и ЕС обсуждают замену существующего механизма жестким запретом доступа России к международным морским перевозкам. Такое решение может быть включено в следующий санкционный пакет Евросоюза.

    Интенсивное экономическое давление на Россию Запад усилил после начала СВО. Это уже привело к росту стоимости электроэнергии, топлива и продуктов в Европе и США. С начала спецоперации Евросоюз принял 19 пакетов рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны Евросоюза к осени 2027 года.

    Однако в Кремле заявили о незаконности западных санкций против нефтяного сектора, так как они не одобрены Совбезом ООН.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что ограничение поставок углеводородов из России подрывает энергетическую стабильность стран Евросоюза.

    Комментарии (42)
    5 декабря 2025, 22:44 • Видео
    Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

    Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 20:28 • Новости дня
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине

    Ушаков: Возможный мирный план по Украине будет писать Кушнер

    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    @ Kevin Lamarque/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основные положения возможного мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может создать именно предприниматель Джаред Кушнер, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Если появится проект документа по урегулированию ситуации, «ручкой вводить во многом будет именно господин Джаред Кушнер», заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине.

    Комментарии (6)
    6 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

    Мощные взрывы прокатились по всей территории Украины, передает РИА «Новости».

    По сообщениям местных СМИ, удары пришлись по военным и энергетическим объектам в Киеве, Днепропетровске, Чернигове, Луцке и Виннице. Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.

    Свидетели в соцсетях сообщили о прилетах в районе военного аэродрома Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области. По предварительной информации, в городе Фастов Киевской области под удар попала местная железнодорожная инфраструктура. В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС. В Ровно были зафиксированы перебои с электроснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в большинстве регионов Украины отключился свет. В Ивано-Франковске прогремела новая серия взрывов. В Хмельницкой области на Украине также прогремели взрывы.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Кадыров обещал ВСУ ответ за атаку беспилотника на «Грозный-Сити»

    Кадыров: ВСУ скоро получит «подарок» за атаку на «Грозный-Сити»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал атаку украинского беспилотника по комплексу «Грозный-Сити», заверив, что пострадавших нет и здание оперативно восстановят.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Тelegram-канале прокомментировал атаку украинской БПЛА на один из небоскребов комплекса «Грозный-Сити». Он отметил, что подобные действия являются попытками запугать мирных жителей и создать иллюзию давления.

    «Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам», – заявил Кадыров. Он подчеркнул, что атака стала явным показателем бессилия противника и добавил, что самое главное – никто не пострадал. По словам главы республики, поврежденное здание быстро восстановят.

    Кадыров также пообещал, что ответ на подобные удары не заставит себя долго ждать, намекнув, что у него уже есть «подарок» для противника. Кроме того, он обратился к украинской стороне с предложением встретиться лицом к лицу на поле боя, если они действительно считают себя воинами, указав, что российские бойцы ежедневно наступают по всему фронту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 5 ноября комплекс «Грозный-Сити» в Чечне подвергся атаке украинского беспилотника. В результате взрыва повреждены несколько этажей высотного здания.

    В этот же день Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

    Комментарии (6)
    6 декабря 2025, 02:07 • Новости дня
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    Вопрос послевоенного восстановления Украины обсуждался на встрече делегаций Вашингтона и Киева, передает ТАСС.

    В заявлении Госдепа США указано, что стороны отдельно рассмотрели перспективы будущего процветания Украины, вопросы поддержки предстоящей реконструкции, а также детали совместных экономических инициатив и долгосрочных проектов по восстановлению.

    По данным документа, в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гнатов.

    Переговоры были посвящены, как отмечает Госдеп, поиску вариантов глубокого сотрудничества, способного ускорить восстановление ключевых отраслей экономики.

    Среди обсуждавшихся тем выделялась координация усилий США и Украины по созданию долгосрочных программ, направленных на привлечение инвестиций и обеспечение стабильного роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали давить на Европу, чтобы заставить отказаться от конфискации замороженных российских активов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у Европы реальных инструментов давления на Россию для переговоров по конфликту на Украине.

    Зять президента США Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций.

    Комментарии (3)
    6 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза

    Каллас: США в чем-то правы, критикуя Евросоюз в новой доктрине

    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласилась с отдельными замечаниями новой американской доктрины национальной безопасности по поводу роли Европы в собственной обороне.

    США в новой доктрине национальной безопасности призвали Европу самостоятельно отвечать за свою оборону и указали на разногласия с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, передает РИА «Новости». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала эти утверждения на форуме в Катаре.

    По словам Каллас, она ознакомилась с разделом доктрины, посвященным Европе, и отметила: «Конечно, там есть много критики, но я думаю, что кое-что из этого верно». Она подчеркнула, что США справедливо указывают на необходимость для ЕС проявлять большую самостоятельность и брать на себя ответственность за свою безопасность.

    Каллас также согласилась с тем, что несамостоятельность Европы в вопросах обороны требует пересмотра и отмечает, что европейским странам стоит внимательнее прислушиваться к этим сигналам со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белый дом отметил приоритетом для США желание, чтобы европейские страны сами брали на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Эксперт Федор Лукьянов указал на изменение подхода США к вопросу расширения НАТО.

    Кроме того Белый дом сделал акцент на приоритете восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией.

    Комментарии (9)
    6 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Эксперт Лукьянов заявил об изменении подхода США к расширению НАТО
    Эксперт Лукьянов заявил об изменении подхода США к расширению НАТО
    @ Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтон в новой доктрине национальной безопасности придерживается абсолютно нового подхода в отношении НАТО, заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

    Вашингтон впервые отказался от идеи постоянного расширения НАТО, что стало главным изменением в новой доктрине национальной безопасности США, передает РИА «Новости».

    Как отметил Лукьянов, Белый дом четко заявил: «НАТО не должно быть организацией для бесконечного расширения» – подобное еще недавно казалось невозможным.

    Лукьянов напомнил, что после холодной войны политика адаптации новых членов в альянс была неизменной и не подвергалась сомнению. Теперь же США решили не выходить из НАТО, хотя ранее в западных СМИ появлялись сообщения о таких намерениях Дональда Трампа.

    По мнению Лукьянова, Вашингтон считает, что союз не должен брать на себя дополнительные риски из-за расширения, поскольку пример ситуации на Украине показал высокую степень угроз для безопасности и стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США заявили о планах расширить Авраамовы соглашения. Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», беспилотниками дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Ураины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

    Кроме того удары наносились по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS и 366 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотников, 638 ЗРК, 26 412 танков и других бронемашин, 1 627 боевых машин РСЗО, 31 740 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 468 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, за минувшую неделю ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    В частности, ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.

    ВС России до этого поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК

    В Бельгии встретили аплодисментами отклонение передачи активов России в ЕК

    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК
    @ Frank Roder/CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна не готова передать замороженные российские активы Еврокомиссии, если риски и расходы не будут разделены между всеми странами ЕС.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался изымать замороженные российские активы и передавать их Еврокомиссии. Парламент страны встретил такое решение аплодисментами, сообщает канал, которые выкладывает переводы Blomberg.

    Де Вевер заявил: «По сути, это предложение не может рассчитывать на поддержку нашего правительства и нашей страны. Мы заявляем, что всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. И мы готовы идти на жертвы ради этого, но от нашей страны не следует требовать невозможного. Это позиция правительства, и я надеюсь на поддержку всего парламента».

    Премьер-министр подчеркнул, что Бельгия не поддержит механизм одностороннего изъятия средств без четких условий. В своем выступлении он указал на три принципиальных требования:

    • все риски, включая возможные штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть равномерно разделены между странами Евросоюза;

    • Euroclear – депозитарий, на счетах которого находятся замороженные российские активы, – должен получить гарантии ликвидности на покрытие ущерба от возможных ответных российских шагов.

    • Расходы по изъятию должны в равных долях нести все страны ЕС, в которых размещены российские активы.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и де Вевером по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.

    Глава Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в осуществимости плана Еврокомиссии об экспроприации российских активов. Сейчас Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментарии (7)
    5 декабря 2025, 21:02 • Новости дня
    Международный суд ООН выразил готовность дать оценку преступлениям Киева

    МИД: Международный суд ООН выразил готовность дать оценку преступлениям Киева

    Международный суд ООН выразил готовность дать оценку преступлениям Киева
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный суд ООН заявил о готовности дать юридическую оценку обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников, сообщил МИД России.

    Суд встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения России против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Как подчеркнули в МИД России, все возражения Киева относительно якобы недопустимости российских требований были полностью отклонены, а претензии России суд принял к рассмотрению в полном объеме.

    «Подтвердив сегодня юридическую допустимость российских требований, Международный суд ООН изъявил готовность дать оценку всему обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о квалификации киевского режима как преступной группировки.

    Комментарии (4)
    5 декабря 2025, 16:28 • Новости дня
    Черниговская область Украины обесточена на 90%

    Без света осталось 90% Черниговской области Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство жителей Черниговской области столкнулись с отсутствием электричества из-за масштабной аварии в энергосети региона, сообщает «Черниговоблэнерго».

    Большая часть Черниговской области на севере Украины осталась без электричества из-за крупной аварии в энергосети. В компании «Черниговоблэнерго» уточнили: «На 14:12 (15:12 мск – прим. ТАСС) в результате системной аварии в сети в области обесточено 90% абонентов».

    Сообщается, что энергетики уже приступили к восстановительным работам, однако сроки полного возвращения электроснабжения пока не называются.

    Жителей региона призывают сохранять спокойствие и следить за информацией на официальных каналах, поскольку обесточенными остаются как жилые здания, так и социально значимые объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре в Черниговской области были повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

    До этого в северной части Черниговской области после серии взрывов произошло полное отключение электричества.

    В ответ на отключения света экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов посоветовал жителям страны делать дыхательные упражнения во время зимних блэкаутов.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 14:13 • Новости дня
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России при освобождении Красноармейска использовали новую тактику штурма города, которая получила название «демеханизация», сообщила британская газета The Daily Telegraph.

    Издание The Daily Telegraph считает, что освобождение Красноармейска российскими войсками стало поворотным моментом в ходе конфликта, передает ТАСС.

    Сообщается, что россияне применили новый способ взятия города, который может стать ключевым для дальнейших боевых действий.

    Издание сообщает, что ранее стороны применяли классическую тактику окружения населенных пунктов с использованием танковых колонн и пехоты. Однако теперь, по информации газеты, Вооруженные силы России используют малочисленные группы бойцов, продвигающиеся в условиях тумана, что затрудняет их обнаружение для беспилотников.

    The Daily Telegraph называет этот подход «демеханизацией боевых действий», подчеркивая, что новые методы позволяют снизить потери и сохранять скрытность маневров.

    Президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов приехать в Красноармейск и лично убедиться в контроле российских военных над городом.

    Путин отметил, что плацдарм в Красноармейске позволяет Вооруженным силам России быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов 30 ноября доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 04:56 • Новости дня
    На Украине жители начали поджигать машины военкомов ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины выражают протест против мобилизации, сжигая служебные автомобили территориальных центров комплектования, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Как передает РИА Новости, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о продолжающихся поджогах автомобилей сотрудников территориальных центров комплектования на Украине.

    По его словам, занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое «очень обозлено на ТЦК». Лебедев отметил, что противодействие центрам комплектования объединяет граждан с различными политическими взглядами.

    Он добавил, что даже те украинцы, которые были за или против России, едины в своем неприятии политики ТЦК и желании прекращения военных действий.

    По словам координатора подполья, поджоги автомобилей организованы в знак протеста против мобилизации и работы ТЦК, которых на Украине называют «людоловами».

    Лебедев также предоставил видео от подполья, где зафиксированы ночные поджоги автомобилей защитного цвета, принадлежащих сотрудникам центров комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Львова убил ножом остановившего его на улице сотрудника военкомата.

    Украинские власти предприняли попытку пополнить ВСУ за счет молодежи по программе «Контракт 18-24», но эти меры закончились провалом. Молодые украинцы разочаровались в правительстве и не верят в политические цели конфликта.

    Рамзан Кадыров призвал украинцев объединиться против боевых действий с Россией.

    Комментарии (13)
    5 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В НАТО заявили, что вывод части войск США не ослабит оборону Европы

    Главком НАТО в Европе Гринкевич: Вывод части войск США не ослабит оборону ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Снижение численности американских войск на европейском континенте не создаст угрозу безопасности региона, заявил журналистам главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

    Сокращение числа американских военных в Европе не скажется на обороноспособности региона, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, передает ТАСС.

    Генерал заявил, что «уверен в возможностях НАТО», и подчеркнул готовность сил альянса реагировать на любой кризис или непредвиденные обстоятельства, цитирует его издание Politico.

    Гринкевич также отметил, что вывод части американских войск не приведет к дополнительной нагрузке на системы обороны Европы. По его словам, силы НАТО и после этого смогут эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности.

    Журналисты встретились с генералом в бельгийском Монсе, где обсуждали возможные изменения военного присутствия США и их влияние на общую стратегию альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют в ближайшее время начать сокращение численности своего военного контингента в Румынии.

    В целом американское военное присутствие в Европе может быть уменьшено почти на треть.

    Европейские страны выразили тревогу по поводу возможного сокращения численности войск США в регионе.

    Комментарии (0)
  • О газете
