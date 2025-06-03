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    Рубль оказался на распутье
    Белый дом заявил о позиции Трампа по ударам Украины
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    Россия не позволила Бербок обойтись без голосования в ГА ООН
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    Украина допустила технический дефолт
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрыми.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    9 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев На замену устаревшим ракетоносцам подойдет пассажирский Ту-214

    Если исключить излишние требования, оказывается, что в качестве боевой воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – Ту-214 и МС-21.

    23 комментария
    3 июня 2025, 08:59 • Новости дня

    Трамп поздравил Польшу с победой «своего союзника» Навроцкого

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с избранием Кароля Навроцкого, которого СМИ называют его союзником.

    Трамп в своем заявлении в Truth Social сослался на заголовок Newsmax о победе союзника Трампа в Польше, подчеркивая, что этот результат стал неожиданностью для Европы, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что поздравляет Польшу с выбором победителя.

    Госсекретарь США Марко Рубио также поздравил Кароля Навроцкого с победой, отметив, что Польша начинает новую главу, а США и Польша создадут самый амбициозный союз в сферах обороны, энергетики и торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержанный оппозицией Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше, набрав 50,89% голосов во втором туре. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении запросить вотум доверия для своего правительства в парламенте в ближайшее время.

    2 июня 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы

    Полонист Стремидловский: На выборах президента Польши победил Дональд Трамп

    Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На выборах президента Польши победил не только правый кандидат, но и оппозиционный для европейского мейнстрима глава Белого дома Дональд Трамп. Теперь Варшава может стать для США площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Напомним, по итогам второго тура голосования Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов.

    «Результаты голосования во втором туре президентских выборов в Польше показали: поляки оказались на проамериканской орбите. Они связывают свои интересы и безопасность с США», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

    Собеседник напомнил, что кандидат от партии «Право и справедливость» (ПиС) ранее встречался с Дональдом Трампом, и глава Белого дома фактически «благословил» его на победу. За победу агитировали и американские чиновники. «Таким образом, сегодня на выборах польского президента выиграл не только правый кандидат, но и оппозиционный для нынешнего европейского мейнстрима Трамп», – указал политолог.

    По его словам, если в Румынии европейцы смогли переиграть голосование в свою пользу, то в Польше «такой трюк не прошел». «Я думаю, теперь Вашингтон вдохновится результатом и станет более активно работать для смены власти в европейских странах», – считает Стремидловский.

    При этом в самой Польше грядет период нестабильности: страна фактически разделена надвое. С победой Навроцкого существовавший в республике приоритет не нарушился: пост президента занимает политик от ПиС, а кабмин возглавляет представитель от «Гражданской коалиции». То есть продвигаемые инициативы одних будут блокировать вторые.

    Однако новоизбранный глава государства, вероятно, назначит досрочные парламентские выборы. «Впрочем, этот вопрос поднимают и в правящей коалиции. Местная пресса предполагает, что Туск может пойти на опережение и уже на этой неделе поставить в Сейме вопрос о вотуме доверия правительству», – отметил собеседник. Он подчеркнул: премьер оказался в сложной ситуации.

    Эксперт напомнил, что ранее Туск обещал пересмотреть коалиционное соглашение. «Он ведет себя как классический рейдер. Его партнеры по коалиции имеют все меньше и меньше властных полномочий. Сейчас политик попытается сплотить ряды», – допустил аналитик.

    «При этом у ПиС появляется возможность уже в этом году добиться распада нынешней коалиции и сформировать свой кабинет посредством голосов партии «Конфедерация» и, возможно, перебежавших депутатов из Польской крестьянской партии», – рассуждает Стремидловский.

    На событиях внутри страны будет сказываться и внешний фактор в виде США, добавил полонист. «Варшава может стать для Вашингтона площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы», – считает спикер. Что касается отношений России и Польши, то надеяться на их улучшение не стоит, подчеркнул эксперт.

    «Навроцкий неприязненно относится к нашей стране. Но стоит учитывать два момента. Первый – политик в свое время говорил, что он готов ради защиты национальных интересов государства встретиться и пожать руку Владимиру Путину», – напомнил политолог.

    «Второе – ориентация Навроцкого на Соединенные Штаты дает возможность в случае улучшения российско-американских отношений получить побочным эффектом если не партнерство, то хотя бы сдерживание антироссийской агрессии, которую мы видели от правительства Туска», – добавил собеседник.

    А вот кому действительно стоит беспокоиться из-за победы Навроцкого, так это Киеву. «Украину ждут проблемы», – считает аналитик. Он напомнил, что новоизбранный президент резко высказывался по отношению к украинским властям, которые отказываются признать ответственность за Волынскую резню.

    «Мы видели, что кандидат от ПиС во время предвыборной кампании также выступал категорическим противником вступления Украины в НАТО и ЕС. Сейчас в Киеве сильно разочарованы победой Навроцкого и считают это довольно тревожной новостью – и надо признать, что обоснованно», – заключил Стремидловский.

    Напомним, кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней.

    Навроцкий набрал 50,89% голосов. За него проголосовали порядка 10,6 млн избирателей. Его соперник, кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов. За него отдали свой голос почти на 370 тыс. избирателей меньше.

    Итоговая явка составила рекордные 71,63%. При этом 1 июня данные экзитполов сулили победу Тшасковскому с 50,3%. Политик даже объявил о своей победе и поблагодарил за каждый отданный за него голос. Но позднее произошла смена лидера.

    Навроцкий выступает против членства Украины в Европейском союзе и НАТО. В России политик внесен в список разыскиваемых лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши. В ходе предвыборной кампании он неоднократно оказывался в центре скандалов. Кандидата от ПиС поддержали США.

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    1 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что личную встречу Путина и Трампа следует организовывать только при наличии значимых результатов для обсуждения.

    Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». Он отметил, что для организации такого мероприятия нужны конкретные итоги, достойные обсуждения на высшем уровне.

    Ушаков подчеркнул, что личная встреча лидеров должна стать событием, приводящим к серьезным результатам. По его словам, подготовкой соответствующих договоренностей должны заниматься команды Белого дома и Кремля.

    При этом конкретных договоренностей о проведении встречи между Путиным и Трампом пока не существует, указал Ушаков. Он добавил, что строить прогнозы относительно сроков такой встречи нецелесообразно, поскольку не факт, что она состоится даже в 2025 году.

    Ушаков также отметил, что телефонные переговоры между Путиным и Трампом приносят определенные результаты. «Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского.

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    2 июня 2025, 21:33 • Видео
    Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

    Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    1 июня 2025, 02:31 • Новости дня
    Трамп впал в ярость после победы подростка-трансгендера над школьницами

    Трамп напомнил свой запрет на соревнования мужчин с женщинами

    Tекст: Ирма Каплан

    Победа трансгендерного подростка в трех женских дисциплинах на соревнованиях в калифорнийской школе вызвала волну критики и угрозу лишения учебного заведения федеральной поддержки после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал турнир.

    Победа 17-летней школьницы А. Б. Эрнандес в трех дисциплинах женских легкоатлетических соревнований в Калифорнии вызвала резонанс по всей стране, после того, как дисциплине тройного прыжка Эрнандес показала результат 12,5 метра, что почти на 25 см дальше ближайшей соперницы, пишет британская Standard.

    Дискуссия обострилась на фоне указа бывшего президента Дональда Трампа, запрещающего биологическим мужчинам выступать в женских состязаниях.

    «Калифорния под руководством левого демократа Гэвина Ньюсома продолжает незаконно разрешать мужчинам играть в женских видах спорта. На этой неделе спортсмен-мужчина, сменивший пол (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено – прим. ВЗГЛЯД), стал практически непобедим, выиграл все на соревнованиях и попал в финал», – высказался американский президент в соцсети Truth Social.

    Трамп добавил, что как мужчина псевдопобедитель имел данные ниже среднего, но в соревнованиях с женщинами стал лучшим. Это несправедливо и полностью унижает женщин и девушек, отметил американский лидер, пообещав  приостановить федеральное финансирование школы, если власти не будут следовать президентскому указу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, всем спортсменам старше 18 лет, претендующим на участие в турнирах World Boxing, теперь предстоит проходить обязательное генетическое тестирование для подтверждения пола.

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    2 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Орбан заявил о риске затяжного конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии считает, что между США и ЕС возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что никогда прежде не наблюдалось столь резкого разрыва между миротворческими силами, возглавляемыми Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, желают продолжения военных действий.

    Орбан также указал на то, что трансатлантическое единство по украинскому вопросу фактически распалось, и теперь США и Европа придерживаются различных позиций относительно путей разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз открытием нового фронта против России. 2 июня в Стамбуле состоялась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Делегации проведут третий раунд переговоров, дата которых пока не уточняется.

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    1 июня 2025, 06:20 • Новости дня
    США предоставили Ирану обновленное предложение по ядерной сделке

    Tекст: Ирма Каплан

    Вашингтон подготовил подробное письменное предложение Тегерану в попытке разблокировать переговоры по ядерной программе и направил Ирану «подробное и приемлемое предложение» через министра иностранных дел Омана, пишет Axios.

    «Одна из идей, выдвинутая Оманом и принятая США, призывает к созданию регионального консорциума, который будет обогащать уран для гражданских ядерных целей под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и США», – приводит Axios данные из документа, который передал спецпосланник США Стив Уиткофф.

    Среди ключевых идей – размещение соответствующих объектов за пределами Ирана, чего добиваются власти США, а также вариант признания права Ирана на обогащение урана в обмен на полный отказ от этой деятельности. Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран и не подпишет соглашение без такой оговорки.

    Инициатива стала итогом пятого раунда переговоров в Риме между США и Ираном на прошлой неделе. Письменное предложение было запрошено иранской стороной после устного обсуждения на предыдущих встречах. Министр иностранных дел Омана передал предложение главе МИД Ирана в ходе визита в Тегеран.

    МАГАТЭ сообщило, что Иран накопил более 400 кг урана, обогащенного до 60%, и пока не дал удовлетворительных ответов по ряду незаявленных ядерных объектов. Официальные лица США настаивают на необходимости согласовать базовые принципов сделки с последующей детализацией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета WSJ узнала о подготовке Ираном и США рамочного договора по ядерной сделке. Власти Ирана заявили, что возможные ошибки Вашингтона в регионе приведут к серьезным последствиям, кроме того, Иран отклонил требование отказаться от обогащения урана.

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    31 мая 2025, 10:57 • Новости дня
    Steigan: Путин повлиял на внешнюю политику Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Изменения во внешней политике США при администрации главы Белого дома Дональда Трампа произошли во многом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает норвежское издание Steigan.

    В статье подчеркивается, что эти перемены не являются капитуляцией, а представляют собой сдвиг парадигмы эпохального масштаба, который стал возможен из-за глубокой переоценки американской внешнеполитической стратегии Трампом при определенной роли Путина, передает РИА «Новости».

    Также издание отмечает, что отказ Трампа поддерживать санкционное давление Евросоюза на Россию свидетельствует о смягчении отношений между Вашингтоном и Москвой, а также демонстрирует заинтересованность США в экономическом сотрудничестве с Россией.

    Ранее Трамп отказался считать президента России препятствием к миру на Украине, указал на упрямство Зеленского.

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    31 мая 2025, 23:47 • Новости дня
    Reuters: ХАМАС не отклоняло предложение Уиткоффа о перемирии в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель политбюро движения ХАМАС Бесем Наим сообщил агентству Reuters о том, что движение не отклоняло посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о перемирии в Газе, пишет Jerusalim Post.

    По словам Басема Наима, ХАМАС внесло изменения в предложение, чтобы сделать его менее предвзятым, но вовсе не отвергало инициативу о прекращении огня, пишет Jerusalim Post.

    «Наим сказал, что реакция Израиля на предложение Уиткоффа несовместима с тем, о чем договорилось ХАМАС, добавив, что позиция посла США по отношению к движению была «несправедливой» и демонстрировала «полную предвзятость» по отношению к Израилю», – говорится в материале.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее провел разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, в ходе которого они обсудили предполагаемый отказ ХАМАС принять условия соглашения о перемирии.

    Уиткофф в своей публикации в соцсети X/Twitter охарактеризовал изменения ХАМАС как неприемлемые и «отсталые», призвав палестинцев принять предложенное США рамочное соглашение для скорейшего начала непрямых переговоров.

    По информации телеканала «Аль-Маядин», ХАМАС настаивает на пяти-семилетнем прекращении огня, которое должно быть подтверждено посредниками и согласовано в течение двух месяцев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стив Уиткофф назвал ответ ХАМАС на инициативу США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлемым, отметив, что это мешает прогрессу на переговорах.

    До этого палестинское движение ХАМАС передало свой официальный ответ посредникам на предложение спецпосланника президента США Уиткоффа о прекращении огня.

    Представители движения уточнили, что готовы в рамках будущего соглашения освободить десять живых израильских заложников и передать тела 18 погибших заложников.

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    31 мая 2025, 15:45 • Новости дня
    Экономист Сакс заявил о попытках Трампа наладить отношения с Россией

    Экономист Сакс сообщил о попытках Трампа наладить отношения с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп действительно пытается наладить отношения с Россией, но ему постоянно противодействуют сторонники войны, а не мира, сообщил профессор Джеффри Сакс.

    По словам Сакса, Трамп стремится изменить ситуацию в лучшую сторону, несмотря на свою рассеянность, ограниченные возможности и поверхностное понимание сложностей, передает ТАСС.

    Сакс подчеркнул, что важной проблемой остаются противодействующие институты и настроения в американском Конгрессе, которые выступают против мирного урегулирования.

    Экономист добавил, что усилия Трампа по улучшению отношений остаются очень хрупкими из-за внутреннего давления.

    Ранее экономист Джеффри Сакс выразил надежду на скорое завершение конфликта и восстановление диалога между Россией и США.

    В Норвегии заявили, что изменения во внешней политике США при администрации Дональда Трампа произошли во многом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину.

    Дональд Трамп ранее отказался считать президента России препятствием к миру на Украине и указал на упрямство Зеленского.

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    31 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Стало известно о планах Мерца встретиться с Трампом

    Правительство ФРГ анонсировало встречу Мерца с Трампом в июне

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, одной из тем которых станет конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус сообщил. что канцлер Германии Фридрих Мерц планирует посетить США на следующей неделе для встречи с президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Ожидается, что переговоры состоятся 5 июня в Белом доме.

    По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений между Германией и США, а также актуальные темы международной повестки. В частности, ключевыми станут конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и вопросы американской торговой политики.

    Ранее сообщалось, что страны «коалиции желающих», куда входит и Германия, разрабатывают сценарии поддержки Киева в случае отказа США поставлять вооружение на Украину.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Германия планирует перевооружить Украину.

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    2 июня 2025, 04:18 • Новости дня
    Глава JPMorgan предупредил о надвигающемся кризисе из-за госдолга США

    Глава JPMorgan Chase предупредил об опасности экономической политики Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил о риске надвигающегося кризиса на долговом рынке США, вызванного экономической политикой администрации президента Дональда Трампа.

    «Это серьезное событие. Это настоящая проблема. Рынок облигаций ждет непростое время. Я не знаю, пройдет ли шесть месяцев или шесть лет», – приводит его слова портал Barron's.

    Даймон предупредил, что как только инвесторы осознают последствия роста уровня задолженности, процентные ставки взлетят до небес, а рынки будут сбиты с толку, что является опасным сценарием для крупнейшей экономики мира.

    По его словам, инвесторы «будут обращать внимание на страну, верховенство закона, уровень инфляции, политику центрального банка», а если люди решат, что доллар США не подходит, то финансирование долга США станет еще более дорогостоящим.

    В апреле Даймон предупреждал о «значительной турбулентности», с которой сталкивается американская экономика, указывая на влияние тарифов, торговых войн, инфляции и дефицита бюджета.

    Однако министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье опроверг прогнозы Даймона о кризисе долгового рынка.

    «Я давно знаю Джейми, и за всю свою карьеру он делал подобные прогнозы. К счастью, не все из них сбылись», – сказал Бессент в интервью CBS, отметив,  что обеспокоен уровнем госдолга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент ранее предупредил Конгресс, что если он не примет решение о повышении лимита госдолга к середине июля, США могут столкнуться с дефолтом к августу. Аналитики отмечали, что для предотвращения дефолта потребуется значительное увеличение лимита госдолга или сокращение государственных расходов.

    Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что к 2034 году государственный долг страны может превысить 50 трлн долларов.

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    1 июня 2025, 05:52 • Новости дня
    Трамп пообещал вскоре представить нового главу NASA

    Трамп сообщил о скором назначении нового главы NASA

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о скором объявлении нового кандидата на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

    «Я отзываю кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA и вскоре объявлю нового кандидата», – написал он.

    Трамп добавил, что новый кандидат на пост «выведет США на первое место в космосе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом готов отозвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA всего за несколько дней до того, как он должен был получить одобрение в Сенате.

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    31 мая 2025, 23:17 • Новости дня
    СМИ узнали о планах правительства отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA

    Semafor: Белый дом намерен отозвать кандидатуру Айзекмана с поста главы NASA

    Tекст: Ирма Каплан

    Белый дом готов отзвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA всего за несколько дней до того, как он должен был получить одобрение в Сенате, пишет Semafor со ссылкой на три источника и подтверждение администрации президента США.

    Предприниматель и астронавт-коммерсант Джаред Айзекман в апреле прошел в Сенатский комитет по торговле, после чего лидер сенатского большинства Джон Тун предложил провести голосование по его кандидатуре в качестве главы NASA, пишет портал Semafor.

    «Новый глава NASA поможет вывести человечество в космос и выполнит смелую миссию президента Дональда Трампа по установке американского флага на планете Марс. Важно, чтобы следующий руководитель NASA полностью соответствовал программе президента «Америка прежде всего», и о замене вскоре будет объявлено непосредственно президентом Трампом», – заявила представитель пресс-службы Белого дома Лиз Хьюстон.

    В субботу сторонники Айзекмана забеспокоились о том, что Белый дом отменит выдвижение бизнесмена, но четких формулировок причин для этого никто не приводил.

    Консервативная политическая активистка Лора Лумер предположила, что выдвижение Айзекмана находится под угрозой из-за дружбы с Илоном Маском, который покинул администрацию президента на этой неделе, а Айзекман является одним из деловых партнеров Маска.

    NASA не имеет утвержденного Сенатом руководителя с 20 января, когда Билл Нельсон ушел в отставку с этой должности.

    Как писала в сентябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, астронавты корабля Crew Dragon первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn вышли в открытый космос впервые. Это были командир экипажа Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис.

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    2 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Туск пообещал вынести запрос о вотуме доверия правительству Польши

    Туск пообещал вынести запрос о вотуме доверия правительству Польши в Сейм

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о планах запросить вотум доверия для своего правительства в парламенте страны в самое ближайшее время.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о готовности обратиться в сейм с инициативой вотума доверия, передает ТАСС.

    Он отметил, что намерен сделать это в ближайшее время, подчеркнув важность данной процедуры для проверки поддержки правительства депутатами.

    По словам Туска, первым испытанием для действующего кабинета станет именно голосование по вотуму доверия, а соответствующий запрос будет внесен в кратчайшие сроки. Об этом он сообщил в специальном обращении к нации, которое транслировал телеканал TVP Info.

    Он заявил, что хочет, чтобы все, в том числе оппоненты как внутри страны, так и за рубежом, увидели готовность правительства к текущей ситуации и его решимость не отступать. Также Туск поздравил нового президента Польши Кароля Навроцкого с победой на выборах и отметил готовность к сотрудничеству.

    Как напоминают польские СМИ, слухи о намерении Туска вынести вопрос о доверии на голосование появились еще 2 июня, и этот шаг рассматривается как реакция на поражение кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского на президентских выборах. Один из лидеров коалиции, спикер сейма Шимон Холовня, раскритиковал инициативу премьера и отметил, что ему еще предстоит решить, как голосовать на таком вотуме.

    По польскому законодательству, премьер-министр вправе обратиться к сейму с просьбой о вотуме доверия в любое время при необходимости одобрения политики правительства. Решение принимается простым большинством голосов при наличии кворума. В случае отказа Сейма, премьер обязан подать президенту заявление об отставке.

    Ранее кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши, набрав 50,89% голосов во втором туре выборов.

    Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает, что Навроцкий продолжит курс на усиление армии республики и развитие отношений с Соединенными Штатами.

    Дональд Туск заявил, что поражение кандидата от «Гражданской коалиции» Тшасковского не станет поводом для изменения политических планов правительства.

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    2 июня 2025, 03:44 • Новости дня
    На грядущем саммите G7 предложили обойтись без итоговой декларации из-за Трампа

    Nikkei: Итоговой декларации на саммите G7 может не быть из-за разногласий с США

    Tекст: Ирма Каплан

    Составление итоговой декларации на саммите G7, который пройдет 15-17 июня в Канаде, может быть отвергнуто участниками из-за американского лидера Дональда Трампа, с которым у G7 немало разногласий по ряду вопросов, пишет газета Nikkei.

    «Цель состоит в том, чтобы избежать разногласий между президентом США Трампом, который игнорирует ценности, на которые G7 делала акцент, такие как верховенство закона и свободная торговля, и другими членами объединения», – говорится в материале.

    По данным издания, вместо одного итогового документа саммит G7 могут завершить несколькими декларациями по ключевым темам.

    Саммит G7 пройдет в Кананаскисе, в Западной Канаде, с 15 по 17 июня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

    До этого Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.

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    2 июня 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу лидеров

    Трамп приветствовал двусторонние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Дональд Трамп открыт к встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но считает приоритетным прямой диалог между Москвой и Киевом.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп откроет возможность для подобной встречи, если это потребуется.

    «Президент заявил, что открыт для этого, если до этого дойдет», – заявила Ливитт, отвечая на вопрос о вероятности трехсторонних переговоров в Турции. Однако, по ее словам, Трамп предпочитает видеть прямые переговоры между сторонами. «Он хочет, чтобы оба эти лидера, обе эти стороны сели вместе за стол», – подчеркнула Ливитт.

    Ливитт добавила, что оценку текущему раунду переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Трамп даст позднее. Представитель Белого дома отказалась комментировать детали встречи, заявив, что президент сам выскажется по итогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле во время второго этапа переговоров между Россией и Украиной поставили задачу обсуждения возможной встречи на высшем уровне.

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после достижения конкретных договоренностей на переговорах.

    Власти США считают, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине должен быть завершен как можно скорее.

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