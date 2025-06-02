Туск пообещал вынести запрос о вотуме доверия правительству Польши в Сейм

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о готовности обратиться в сейм с инициативой вотума доверия, передает ТАСС.

Он отметил, что намерен сделать это в ближайшее время, подчеркнув важность данной процедуры для проверки поддержки правительства депутатами.

По словам Туска, первым испытанием для действующего кабинета станет именно голосование по вотуму доверия, а соответствующий запрос будет внесен в кратчайшие сроки. Об этом он сообщил в специальном обращении к нации, которое транслировал телеканал TVP Info.

Он заявил, что хочет, чтобы все, в том числе оппоненты как внутри страны, так и за рубежом, увидели готовность правительства к текущей ситуации и его решимость не отступать. Также Туск поздравил нового президента Польши Кароля Навроцкого с победой на выборах и отметил готовность к сотрудничеству.

Как напоминают польские СМИ, слухи о намерении Туска вынести вопрос о доверии на голосование появились еще 2 июня, и этот шаг рассматривается как реакция на поражение кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского на президентских выборах. Один из лидеров коалиции, спикер сейма Шимон Холовня, раскритиковал инициативу премьера и отметил, что ему еще предстоит решить, как голосовать на таком вотуме.

По польскому законодательству, премьер-министр вправе обратиться к сейму с просьбой о вотуме доверия в любое время при необходимости одобрения политики правительства. Решение принимается простым большинством голосов при наличии кворума. В случае отказа Сейма, премьер обязан подать президенту заявление об отставке.

Ранее кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши, набрав 50,89% голосов во втором туре выборов.

Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает, что Навроцкий продолжит курс на усиление армии республики и развитие отношений с Соединенными Штатами.

Дональд Туск заявил, что поражение кандидата от «Гражданской коалиции» Тшасковского не станет поводом для изменения политических планов правительства.