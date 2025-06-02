Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.12 комментариев
Туск пообещал вынести запрос о вотуме доверия правительству Польши
Туск пообещал вынести запрос о вотуме доверия правительству Польши в Сейм
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о планах запросить вотум доверия для своего правительства в парламенте страны в самое ближайшее время.
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о готовности обратиться в сейм с инициативой вотума доверия, передает ТАСС.
Он отметил, что намерен сделать это в ближайшее время, подчеркнув важность данной процедуры для проверки поддержки правительства депутатами.
По словам Туска, первым испытанием для действующего кабинета станет именно голосование по вотуму доверия, а соответствующий запрос будет внесен в кратчайшие сроки. Об этом он сообщил в специальном обращении к нации, которое транслировал телеканал TVP Info.
Он заявил, что хочет, чтобы все, в том числе оппоненты как внутри страны, так и за рубежом, увидели готовность правительства к текущей ситуации и его решимость не отступать. Также Туск поздравил нового президента Польши Кароля Навроцкого с победой на выборах и отметил готовность к сотрудничеству.
Как напоминают польские СМИ, слухи о намерении Туска вынести вопрос о доверии на голосование появились еще 2 июня, и этот шаг рассматривается как реакция на поражение кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского на президентских выборах. Один из лидеров коалиции, спикер сейма Шимон Холовня, раскритиковал инициативу премьера и отметил, что ему еще предстоит решить, как голосовать на таком вотуме.
По польскому законодательству, премьер-министр вправе обратиться к сейму с просьбой о вотуме доверия в любое время при необходимости одобрения политики правительства. Решение принимается простым большинством голосов при наличии кворума. В случае отказа Сейма, премьер обязан подать президенту заявление об отставке.
Ранее кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши, набрав 50,89% голосов во втором туре выборов.
Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает, что Навроцкий продолжит курс на усиление армии республики и развитие отношений с Соединенными Штатами.
Дональд Туск заявил, что поражение кандидата от «Гражданской коалиции» Тшасковского не станет поводом для изменения политических планов правительства.