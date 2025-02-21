Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.5 комментариев
Кандидат в президенты Польши выразил готовность вести переговоры с Путиным
Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув необходимость участия Украины, несмотря на ее неподобающее поведение.
Навроцкий в интервью изданию «Виртуальная Польша» отметил, что, несмотря на сложные отношения с Киевом, Украина должна участвовать в переговорах с Россией. «Украина не относится к Польше по-партнерски. Она неблагодарна и во многих вопросах ведет себя неприлично. Однако это не влияет на мое мнение, что Украина должна быть за столом переговоров», – сказал кандидат, передает РИА «Новости».
Кроме того, Навроцкий выразил мнение, что Европейский союз не участвует в переговорах с Россией из-за своей слабости. Он подчеркнул, что ЕС погряз в хаосе, и поэтому переговоры с Россией ведутся без его участия. Это, по его мнению, является свидетельством слабости Европы на международной арене.
Накануне председатель польской партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил о невозможности отправки польских солдат на Украину, хотя в 2022 году, когда его партия находилась у власти, предлагал направить на Украине миротворческую миссию с участием польских военных.
Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что его государство не планирует посылать на Украину военных. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также заявил, что государства, граничащие с Россией, не должны вводить войска на Украину.