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    13 декабря 2024, 14:38 • В мире

    «Миротворцы» позволят Украине подготовиться к новой войне

    Эксперты оценили идею Трампа разместить европейских миротворцев на Украине

    «Миротворцы» позволят Украине подготовиться к новой войне
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональд Трамп предложил разместить европейский контингент на территории Украины. По его мнению, это может помочь обеспечить выполнение договоренностей, которые будут достигнуты между сторонами в ходе переговоров. Однако в экспертном сообществе уверены, что данная идея без учета российских интересов обречена на провал. На что рассчитывает будущий президент США?

    Дональд Трамп предложил разместить на Украине «европейские силы» для контроля над соблюдением договоренностей после прекращения огня. По информации The Wall Street Journal, американские военные в состав контингента не войдут. Издание отмечает, что именно ЕС, судя по всему, придется «взять большую часть поддержки Киева войсками».

    Идея будущего главы Белого дома прозвучала вскоре после публикации мирного плана Кита Келлога, который в скором времени займет пост спецпредставителя по Украине. Как сообщало издание Reuters, его предложения подразумевают незамедлительное прекращение огня по линии фронта и переход к прямому диалогу Киева и Москвы.

    Согласно плану, Вашингтону также необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения переговоров, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены. Если же на дипломатическое урегулирование не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог предлагал отсрочить рассмотрение вопроса о членстве Украины в НАТО на десять лет.

    Между тем на идею Дональда Трампа уже отреагировали в Италии. Так, министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил, что Рим может принять участие в миротворческой миссии, пишет Ansa. «Мы готовы сыграть эту роль, в которой мы всегда отличались как нация», – отметил он. Однако вице-премьер государства Антонио Таяни назвал такие обсуждения преждевременными.

    А вот глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что его государство не планирует посылать военных на Украину, пишет  Rzeczpospolita. Он указал, что решение об отправке национальных войск принимаются властями – и Варшава в настоящий момент «не планирует таких действий».

    Интересно, что ранее Служба внешней разведки России сообщала о подготовке Запада к возможному «замораживанию» украинского конфликта с целью «восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша». Для решения этой задачи США и ЕС понадобится фактически оккупировать страну под видом развертывания «миротворческого контингента».

    «Идея Дональда Трампа выглядит по меньшей мере странно.

    Размещение любого контингента на Украине можно обсуждать лишь после того, как между противоборствующими сторонами будет достигнут консенсус по ряду принципиально важных вопросов», – рассуждает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «В первую очередь необходимо обсудить принципы сосуществования Запада и России после завершения текущего конфликта. В частности, никакого урегулирования кризиса не случится, если Вашингтон и Брюссель продолжат игнорировать интересы Москвы. Единственный путь обеспечения безопасности для нас – это нейтральный статус Украины», – отмечает он.

    «Введение контингента на территорию этой страны может быть лишь вторым шагом, целью которого будет гарантия соблюдения изначально достигнутых договоренностей», – продолжает собеседник.

    «Теоретически, если Запад прислушается к нашим интересам и гарантирует нейтральный статус Украины, пребывание контингента ЕС в составе международной группы, где также будут присутствовать войска дружественных нам сил, может устроить Россию. Иначе об этом не может быть и речи», – рассуждает эксперт.

    Помимо этого, спикер напоминает: размещение любого миротворческого контингента возможно только при условии согласия обеих сторон. В противном случае появление военных третьих стран может послужить причиной очередного витка эскалации, полагает он.

    Впрочем, аналитик не исключает, что среди европейцев найдутся желающие отправить войска на Украину. «На мой взгляд, на размещение собственного контингента скорее может пойти Германия. Для нее это станет значимым шагом, который позволит подтвердить лидерский статус Берлина в ЕС», – полагает Козюлин.

    Предложение Трампа о введении европейского контингента на Украину можно назвать экстремальным, добавил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». «Хотя для части стран ЕС это станет хорошей возможностью заявить о себе», – считает он.

    «Такие политики, как Эммануэль Макрон, мечтают о том, чтобы их страны получили звание «ястребиного авангарда» Европы. Поэтому в новой идее республиканца он и другие представители Старого Света вполне могут разглядеть шанс на реализацию собственных амбиций и способ выслужиться перед США, которые в преддверии мирных переговоров будут искать пути максимального давления на Москву», – полагает собеседник.

    «В настоящий момент члены будущей администрации Трампа пытаются намеренно сгущать краски.

    От них звучат предложения об откладывании рассмотрения вопроса о членстве Украины в НАТО на десять лет. Кроме того, неоднократно поднималась тема размещения на территории Украины контингента Североатлантического альянса», – акцентирует эксперт.

    «Все это необходимо для создания «стартового предложения» в рамках будущего диалога. Россию пытаются склонить к заведомо невыгодным условиям. Однако вопрос присутствия европейских войск на Украине после урегулирования конфликта для нас крайне чувствителен», – напоминает он.

    «Полагаю, что США, говоря о контингенте ЕС, не слишком сильно заботятся о безопасности Киева. Скорее всего, речь идет о создании своеобразной «ширмы», за которой Запад сможет спрятать приготовления ВСУ к новому конфликту с Россией. И такой исход непременно спровоцирует масштабную войну через 15-20 лет», – считает собеседник.

    «Так что Дональду Трампу и его будущей администрации стоит помнить, что все их инициативы рано или поздно придется представлять непосредственно российским дипломатам. Необходимы идеи, которые обе стороны смогут счесть приемлемыми. А европейский контингент на Украине Москва, скорее всего, отметет еще на начальном этапе диалога», – заключил Скачко.

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