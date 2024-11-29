  • Новость часаAnadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки
    Назван продукт, который подешевеет в России
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 340 человек
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    Медведчук: Украинцы массово бегут от Зеленского в Россию
    ЦБ разъяснил свои опасения по криптовалютам
    Лукьянов: Пережившие оживление связи России и Турции достигли предела
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    6 комментариев
    29 ноября 2024, 19:30 • Общество

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину
    @ Stringer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью.

    По данным Службы внешней разведки России (СВР), Запад готовится к возможному «замораживанию» украинского конфликта с целью «восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша». «Натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые предполагается протащить не менее миллиона мобилизованных украинцев», – говорится в сообщении пресс-службы СВР.

    Другим направлением работы альянса на время перемирия станет восстановление украинского ВПК. «Ведется активная работа с западными военно-промышленными компаниями, в том числе немецкой Rheinmetall, от которых требуют не только инвестиций, но и направления на Украину ведущих специалистов и высокопроизводительного оборудования», – рассказали в СВР.

    Для решения всех этих задач Западу потребуется фактически оккупировать Украину, что будет сделано под видом развертывания в стране «миротворческого контингента» из числа румынских, польских, немецких и британских военных. Среди территорий, куда будут направлены якобы миротворцы, оказались западные области, черноморское побережье, центр и восток страны, а также северные области, в том числе столичный регион. «Всего планируется ввести на Украину 100 тыс. так называемых миротворцев», – уточнили в СВР.

    В международных кругах давно обсуждается идея о потенциальном вводе миротворческих сил в регион. В первые дни начала СВО на тот момент глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявлял, что Украина якобы имеет право пригласить на свою территорию «кого пожелает», включая миротворцев НАТО. На эти слова министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечал, что отправка миротворцев привела бы к прямому столкновению сил альянса с Вооруженными силами РФ.

    Впрочем, на этой неделе бывший премьер-министр Братании Борис Джонсон в интервью газете The Daily Telegraph вновь сказал, что на каком-то этапе урегулирования конфликта могут понадобиться европейские миротворцы, причем создание таких сил немыслимо без участия Британии и ее военных. «Я не думаю, что мы должны отправлять боевые части сражаться против россиян», – заявил Джонсон, предложив разместить «многонациональные европейские силы, которые будут патрулировать границу и помогать украинцам».

    МИД России назвал возможное появление миротворцев на Украине провокацией. «Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать еще большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией», – заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что любые действия по вопросу размещения миротворцев на Украине должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон.

    Между тем в экспертной среде сходятся во мнении, что план отправить собственный контингент на Украину связан с желанием НАТО остановить продвижение российских войск. Как напоминает военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, подобные разговоры велись еще до начала СВО, а после начала горячей стадии конфликта появлялись предложения о вводе якобы миротворцев на Запорожскую АЭС.

    «Сейчас же речь идет о том, что Германия, Польша, Румыния и Британия намерены разделить Украину на несколько секторов, сформировать свои военно-административные структуры», – отметил аналитик.

    Собеседник считает, что каждый сектор в итоге планируется наполнить подразделениями военнослужащих, главной задачей которых будет остановить продвижение российских Вооруженных сил. «Все это делается для того, чтобы сохранить Украину как механизм давления на Россию», – отметил Кошкин.

    «Это так называемый косовский вариант, когда под эгидой миротворцев происходило строительство американской военной базы. По всей видимости, следующий президент США Дональд Трамп хочет добиться временной заморозки военных действий и под миротворческой завесой ввести на Украину войска НАТО», – не исключает военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер напомнил, что в 2014 году, в самой начальной стадии конфликта, инициативу о вводе международных миротворцев высказывал на тот момент президент Украины Петр Порошенко. «Согласно идее Порошенко, миротворцы должны были встать на границе с Российской Федерацией и Донецкой и Луганской народными республиками. Это позволило бы боевикам ВСУ за спиной контингента расправиться с неугодными территориями. И сейчас мы снова получаем информацию о плане по скрытой оккупации Украины и вводе на ее территорию «миротворческих» войск НАТО», – рассуждает Леонков.

    Спикер подчеркнул, что возможный ввод миротворцев в ту или иную зону конфликта обычно начинается с обсуждения на площадке Совбеза ООН.

    «Подобный разговор возможен только в том случае, если стороны конфликта достигли соглашений о перемирии. Но такого на Украине не наблюдается, поэтому в СБ ООН Россия однозначно наложит вето на решение отправить миротворцев», – полагает собеседник.

    По мнению Леонкова, натовские военные на Украине станут для России законной военной целью. «Запад хочет поставить Москву перед ультимативным фактом, но это не поиск мира, а желание не дать нам победить в конфликте, который Украина уже однозначно проигрывает», – полагает собеседник.

    По мнению аналитика, если Запад все-таки начнет размещать «миротворцев» на Украине, то позаботится об их вооружении. «У них будет легкая бронированная техника, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Не удивлюсь, если там же окажутся минометы. Вспомните KFOR – международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности на Балканах. Но модель, которая сработала в Косово или Хорватии, не подходит Украине. Россия не допустит этого», – прогнозирует Леонков.

    Кошкин считает, что на Украине может появиться миссия не «голубых касок», а «зеленых», «которые далеки от миротворческих операций»

    и могут обладать различными вооружениями, в том числе тяжелыми. «Зеленые каски» – это регулярные войска, они не готовятся к миротворческим операциям. Уходящая команда Джо Байдена готова на все, в том числе на ввод войск и мобилизацию», – добавил спикер.

    По мнению Леонкова, после того как США «подмяли под себя ООН, миротворцы стали способствовать не миру, а постоянной дестабилизации». «Можно вспомнить французскую миротворческую миссию в Африке. Когда африканцы избавились от этих «миротворцев», то стали жить гораздо лучше. Вспомните также миссию ОБСЕ в Донбассе. Она должна была способствовать соблюдению Минских соглашений, но вела откровенную разведывательную и шпионскую работу, выдавая украинским боевикам позиции защитников Донбасса. Все это вскрылось после начала СВО, когда было найдено множество доказательств», – отметил эксперт. Аналитик подчеркнул, что со своими функциями справлялись только российские миротворцы в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и Нагорном Карабахе.

    Главное
    Почти 40 регионов воспользовались рекомендацией ФАС по стабилизации цен на продукты
    В Грузии рассказали о планах Брюсселя по дестабилизации в стране
    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича
    Япония и Китай продали значительную часть гособлигаций США
    Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
    В ЕС у детей нашли «синдром оборотня»
    Самарский губернатор собрался подать еще одно заявление о махинациях в футболе

    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

    Перейти в раздел

    США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Следующий президент Польши станет разочарованием для Украины

    Польша начинает готовиться к выборам президента, которые пройдут весной 2025 года. Обе ведущие политические силы страны выдвинули своих кандидатов – и это оказались люди, которые вряд ли понравятся Украине. О ком идет речь, что эти политики думают о России и кто из них, скорее всего, станет президентом Польши? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............