Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

Tекст: Андрей Резчиков

По данным Службы внешней разведки России (СВР), Запад готовится к возможному «замораживанию» украинского конфликта с целью «восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша». «Натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые предполагается протащить не менее миллиона мобилизованных украинцев», – говорится в сообщении пресс-службы СВР.

Другим направлением работы альянса на время перемирия станет восстановление украинского ВПК. «Ведется активная работа с западными военно-промышленными компаниями, в том числе немецкой Rheinmetall, от которых требуют не только инвестиций, но и направления на Украину ведущих специалистов и высокопроизводительного оборудования», – рассказали в СВР.

Для решения всех этих задач Западу потребуется фактически оккупировать Украину, что будет сделано под видом развертывания в стране «миротворческого контингента» из числа румынских, польских, немецких и британских военных. Среди территорий, куда будут направлены якобы миротворцы, оказались западные области, черноморское побережье, центр и восток страны, а также северные области, в том числе столичный регион. «Всего планируется ввести на Украину 100 тыс. так называемых миротворцев», – уточнили в СВР.

В международных кругах давно обсуждается идея о потенциальном вводе миротворческих сил в регион. В первые дни начала СВО на тот момент глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявлял, что Украина якобы имеет право пригласить на свою территорию «кого пожелает», включая миротворцев НАТО. На эти слова министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечал, что отправка миротворцев привела бы к прямому столкновению сил альянса с Вооруженными силами РФ.

Впрочем, на этой неделе бывший премьер-министр Братании Борис Джонсон в интервью газете The Daily Telegraph вновь сказал, что на каком-то этапе урегулирования конфликта могут понадобиться европейские миротворцы, причем создание таких сил немыслимо без участия Британии и ее военных. «Я не думаю, что мы должны отправлять боевые части сражаться против россиян», – заявил Джонсон, предложив разместить «многонациональные европейские силы, которые будут патрулировать границу и помогать украинцам».

МИД России назвал возможное появление миротворцев на Украине провокацией. «Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать еще большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией», – заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что любые действия по вопросу размещения миротворцев на Украине должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон.

Между тем в экспертной среде сходятся во мнении, что план отправить собственный контингент на Украину связан с желанием НАТО остановить продвижение российских войск. Как напоминает военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, подобные разговоры велись еще до начала СВО, а после начала горячей стадии конфликта появлялись предложения о вводе якобы миротворцев на Запорожскую АЭС.

«Сейчас же речь идет о том, что Германия, Польша, Румыния и Британия намерены разделить Украину на несколько секторов, сформировать свои военно-административные структуры», – отметил аналитик.

Собеседник считает, что каждый сектор в итоге планируется наполнить подразделениями военнослужащих, главной задачей которых будет остановить продвижение российских Вооруженных сил. «Все это делается для того, чтобы сохранить Украину как механизм давления на Россию», – отметил Кошкин.

«Это так называемый косовский вариант, когда под эгидой миротворцев происходило строительство американской военной базы. По всей видимости, следующий президент США Дональд Трамп хочет добиться временной заморозки военных действий и под миротворческой завесой ввести на Украину войска НАТО», – не исключает военный эксперт Алексей Леонков.

Спикер напомнил, что в 2014 году, в самой начальной стадии конфликта, инициативу о вводе международных миротворцев высказывал на тот момент президент Украины Петр Порошенко. «Согласно идее Порошенко, миротворцы должны были встать на границе с Российской Федерацией и Донецкой и Луганской народными республиками. Это позволило бы боевикам ВСУ за спиной контингента расправиться с неугодными территориями. И сейчас мы снова получаем информацию о плане по скрытой оккупации Украины и вводе на ее территорию «миротворческих» войск НАТО», – рассуждает Леонков.

Спикер подчеркнул, что возможный ввод миротворцев в ту или иную зону конфликта обычно начинается с обсуждения на площадке Совбеза ООН.

«Подобный разговор возможен только в том случае, если стороны конфликта достигли соглашений о перемирии. Но такого на Украине не наблюдается, поэтому в СБ ООН Россия однозначно наложит вето на решение отправить миротворцев», – полагает собеседник.

По мнению Леонкова, натовские военные на Украине станут для России законной военной целью. «Запад хочет поставить Москву перед ультимативным фактом, но это не поиск мира, а желание не дать нам победить в конфликте, который Украина уже однозначно проигрывает», – полагает собеседник.

По мнению аналитика, если Запад все-таки начнет размещать «миротворцев» на Украине, то позаботится об их вооружении. «У них будет легкая бронированная техника, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Не удивлюсь, если там же окажутся минометы. Вспомните KFOR – международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности на Балканах. Но модель, которая сработала в Косово или Хорватии, не подходит Украине. Россия не допустит этого», – прогнозирует Леонков.

Кошкин считает, что на Украине может появиться миссия не «голубых касок», а «зеленых», «которые далеки от миротворческих операций»

и могут обладать различными вооружениями, в том числе тяжелыми. «Зеленые каски» – это регулярные войска, они не готовятся к миротворческим операциям. Уходящая команда Джо Байдена готова на все, в том числе на ввод войск и мобилизацию», – добавил спикер.

По мнению Леонкова, после того как США «подмяли под себя ООН, миротворцы стали способствовать не миру, а постоянной дестабилизации». «Можно вспомнить французскую миротворческую миссию в Африке. Когда африканцы избавились от этих «миротворцев», то стали жить гораздо лучше. Вспомните также миссию ОБСЕ в Донбассе. Она должна была способствовать соблюдению Минских соглашений, но вела откровенную разведывательную и шпионскую работу, выдавая украинским боевикам позиции защитников Донбасса. Все это вскрылось после начала СВО, когда было найдено множество доказательств», – отметил эксперт. Аналитик подчеркнул, что со своими функциями справлялись только российские миротворцы в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и Нагорном Карабахе.