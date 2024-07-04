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    4 июля 2024, 21:00 • В мире

    НАТО заходит к границам России с другой стороны

    НАТО заходит к границам России с другой стороны
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Блок НАТО уже в среднесрочной перспективе «станет мировым», говорят эксперты. Они имеют в виду возможное продвижение альянса в Тихоокеанском регионе – непосредственно у границ Китая и дальневосточных границ России. Каким образом это произойдет и как это может повлиять на отношения между Россией и КНР?

    Руководство Североатлантического альянса объявило о готовности более активно участвовать в делах Восточной Азии. Якобы в качестве ответа на действия Китая.

    Во-первых, из-за его сотрудничества с Россией. «Растущее сближение между Россией и ее авторитарными друзьями в Азии делает нашу работу с друзьями в Индо-Тихоокеанском регионе еще более важной», – говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг. Западные государства ищут в этом виноватых – и находят их в лице китайских товарищей, которые, мол, снабдили Россию всем необходимым для противостояния «цивилизованному миру».

    Во-вторых, из-за того, что действия Китая якобы угрожают безопасности Европы. «Публично президент Си делает вид, что он сторонится конфликта на Украине для того, чтобы избежать санкций и сохранить торговые отношения. Однако на самом деле Китай поддерживает крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой, желая при этом сохранить хорошие отношения с Западом», – продолжает Йенс Столтенберг.

    В Китае, конечно, все обвинения отрицают. «НАТО – это продукт холодной войны и крупнейшая военная сила в мире. Вместо того, чтобы очернять Китай и нападать на него со всякими заявлениями, НАТО должно осознать ту роль, которую альянс сыграл в украинском кризисе», – заявил представитель китайского МИД Линь Цзянь. По его словам, Китай не является ни создателем, ни стороной украинского кризиса. «Я советую заинтересованным сторонам прекратить перекладывать ответственность и сеять разлад, воздержаться от подливания масла в огонь и провоцирования межблоковой конфронтации. А вместо этого сделать что-то полезное для политического разрешения кризиса», – пояснил дипломат.

    Более того, китайцы уверяют, что НАТО не место в Восточной Азии – хотя бы потому, что организация принесет с собой лишь конфликты и войны. «Все страны Азиатско-Тихоокеанского региона привержены идее продвижения мира и развития. Американцам нужно уважать эту приверженность и тоже работать на благо мира и развития, а не приносить с собой в регион блоковую конфронтацию и конфликт», – говорится в заявлении посольства КНР в Вашингтоне.

    Однако американцы, судя по всему, пропускают эти обвинения мимо ушей. Приход НАТО в Восточную Азию для них вопрос уже решенный, он будет осуществлен при любой следующей администрации. А заявление о непотребствах Китая в украинском кризисе – это лишь повод, а также риторический прием для того, чтобы надавить на европейские страны и убедить/принудить их поддержать расширение НАТО на Дальний Восток.

    «Дело в том, что Европа пытается уклониться от подлинного участия в военном противостоянии с Китаем. И мотивирует это тем, что ей тяжело обходится противостояние с Россией. Она готова поддерживать США словесно, но при этом не готова даже отчислять деньги на это противостояние – не говоря уже о том, чтобы отправлять военных к берегам Китая», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    А отправлять, возможно, придется. «Американцы действительно создают из НАТО глобального планетарного игрока или полицейскую организацию.

    Они не стесняются об этом говорить. Утверждать, что сдерживать Китай должны не только американские базы, но и европейские, а также другие. Все это уже было реализовано в виде небольших миссий, а сейчас американцы продавливают тему создания войск быстрого реагирования НАТО. Сейчас эти войска состоят из 30 тысяч человек, но их хотят увеличить до 300 тысяч», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    Этакие интернациональные силы – польские, немецкие, французские и итальянские, не имеющие национального подчинения. «То есть в любой момент натовский генерал снимает трубку и по указанию из Вашингтона выписывает директиву в те или иные подразделения без согласования своими национальными парламентами. И войска улетают выполнять многонациональную задачу», – продолжает Андрей Клинцевич.

    Вялое сопротивление Европы перспективам подобной отправки – последняя проблема на пути дальневосточного расширения альянса. Тем более что на Дальнем Востоке достаточно стран, которые готовы поддержать приход НАТО в регион.

    Ключевыми партнерами альянса здесь видятся Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея. Страны, которые очень сильно боятся роста Китая. Которые куда сильнее, нежели та же Индия, зависят от Соединенных Штатов – и будут присутствовать на саммите НАТО в Вашингтоне. По словам замгоссекретаря США Курта Кэмпбелла, Индо-Тихоокеанский регион «сейчас связан с Европой как никогда ранее».

    Наконец, у США есть определенные заготовки – например, блок AUKUS (состоящий из Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов), который как раз и задумывался в качестве инструмента для сдерживания КНР.

    «Блок AUKUS, скорее всего, будет увеличиваться – туда включат дополнительные страны, скорее всего Японию и Южную Корею. А затем уже этот блок подпишет какое-то соглашение об унификации с НАТО, после чего альянс станет мировым»,

    – объясняет Андрей Клинцевич.

    В Китае понимают высокую вероятность прихода НАТО – как и то, что им придется несколько менять свою политику. В военном плане Пекин, конечно, готов. «Китайцы и без того включили на полную свой военно-промышленный станок. Они закладывают сериями авианосцы, создают гиперзвуковое оружие, строят базы на насыпных искусственных островах в зонах, которые они хотели бы контролировать. Китайцы навязали американцам гонку вооружений – и этот процесс будет продолжаться и без того, что туда будет перемещаться НАТО», – говорит Андрей Клинцевич.

    А вот внешнюю политику придется модифицировать. Еще недавно Пекин использовал украинский кризис для набора международных очков. Причем не только через свои мирные инициативы.

    Например, китайцы обвиняют НАТО в «ядерном шантаже» (на основании заявлений Столтенберга о возможном размещении ядерного оружия в Европе). Тем самым Пекин не только отыгрывает роль миротворца, но и предстает этаким выразителем мнений Глобального Юга – неядерных стран, которые с опасением смотрят на игры ядерных коллег. Подобная позиция также поможет китайцам несколько отвлечь внимание мира от собственного наращивания ядерного арсенала (на которое Пекин, не будучи подписантом всяких СНВ, имеет полное право).

    Сейчас же речь идет о противостоянии уже в традиционно китайской сфере влияния. Не у чужих берегов, а у своих собственных. Оборонять которые можно лишь при поддержке Москвы – ресурсной, инфраструктурной, политической и любой другой.

    «Это уменьшает китайцам пространство для маневров – им будет сложнее нас продавливать по скидкам на углеводороды и другим аспектам экономического сотрудничества. Осознание реального противостояния с Америкой заставит их выстраивать с нами отношения несколько иначе. Просто потому, что поодиночке нас всех просто передавят», – резюмирует Андрей Клинцевич.

    В результате расширение НАТО на Дальний Восток может привести к тому, к чему привело расширение в Европе. К сближению и сплочению противников Соединенных Штатов.

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