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    27 июня 2024, 19:35 • В мире

    НАТО превращает Украину в гигантскую ЧВК

    НАТО превращает Украину в гигантскую ЧВК
    @ REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина не получит приглашение в НАТО на юбилейном саммите альянса в Вашингтоне. Однако там будет объявлено о создании миссии, которая займется координацией всей военной помощи ВСУ. В НАТО уверены, что миссия будет функционировать даже в случае избрания президентом США Дональда Трампа, который выступает против военной помощи Украине. Что будет означать на практике создание такой миссии и как это отразится на ходе СВО?

    На предстоящем 9-10 июля юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне Украину не пригласят в альянс, но объявят о создании в Германии штаб-квартиры для координации помощи Киеву. Как пишет The New York Times, созданием миссии на военной базе США в Висбадене под названием «Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучении для Украины» альянс рассчитывает успокоить Владимира Зеленского.

    Миссия, которую поручат возглавить американскому генералу (будет подчиняться непосредственно НАТО и Европейскому командованию США), займется координацией военных поставок Киеву, в том числе истребителей F-16, артиллерии и средств ПВО. Также миссия будет отвечать за реализацию долгосрочных двусторонних соглашений о безопасности, которые разные европейские страны подписали с Украиной.

    Как рассказали источники издания, поскольку миссия будет осуществляться под эгидой НАТО, помощь Украине не остановится даже в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. «Есть надежда, – говорится в статье, – что обязательства удовлетворят Зеленского и приведут к более гладкому саммиту, чем предыдущий в Вильнюсе, где украинский президент ясно выразил свое недовольство отсутствием твердых сроков для переговоров о членстве».

    Таким образом, как считают эксперты, администрация Джо Байдена и лидеры стран НАТО придумали эту миссию как вариант компромисса между желанием еще больше расширить альянс на восток, но при этом не нести прямых издержек из-за боевых действий на Украине. При этом НАТО продолжит кормить Украину обещаниями о членстве, чтобы та не снижала накал борьбы в зоне СВО.

    «Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупреждал, что такая миссия – это прямая дорожка к третьей мировой войне. Для России вступление или невступление Украины в НАТО на практике пока ничего не меняет, потому что подобными обещаниями украинцев держат в тонусе – чтобы местные власти продолжали боевые действия», – считает военный эксперт Алексей Леонков.

    Собеседник подчеркивает, что появление на территории ФРГ миссии НАТО играет на руку антироссийской стратегии США. «Главная цель этой стратегии – превратить украинский конфликт в бесконечную войну Европы с Россией. Уже сейчас ЕС стал локомотивом этого конфликта, отвечая за санкционный режим и поставки вооружений ВСУ. То есть Европу готовят к войне с Россией», – отметил спикер и добавил:

    «При этом за основу взята следующая схема: украинская государственность постепенно уничтожается, а сама Украина превращается в гигантскую ЧВК без каких-либо серьезных обязательств со стороны НАТО. В офисе Зеленского даже не подозревают, что они тоже являются расходным материалом».

    «Еще до начала СВО, в июне 2020 года, Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО, что вызывало большие ликования в киевских кабинетах. Но в дальнейшем об этом статусе не вспоминали. «Мы берем Украину в НАТО, но не сейчас, а потом» – это подвешенная «морковка», за которой Украина не может угнаться», – добавляет Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Кроме того, тем самым в отношении России реализовывается так называемая стратегия преднамеренной двусмысленности (Policy of deliberate ambiguity), которая позволяет США управлять эскалацией конфликта с РФ. Суть заключается в том, что по формальным признакам действия Вашингтона не являются основанием для прямого и жесткого ответа со стороны Москвы. Однако с содержательной точки зрения действия США коренным образом влияют на безопасность России.

    «К тому же НАТО все время пытается показать России, что вот-вот примет Украину, но всякий раз включает заднюю передачу. Параллельно с этим проворачиваются схемы теневого характера, запускаются программы по подготовке украинских военнослужащих и другие мероприятия, под которые выделяются серьезные деньги», – отмечает собеседник.

    При этом власти Украины «знают правила игры» и не возражают против превращения страны в большую ЧВК. «Зеленский пытался убедить сограждан в том, что Украину вот-вот возьмут в НАТО, хотя он прекрасно знал, что это не так. Однако это не мешает офису Зеленского и натовским чиновникам нагревать руки на поставках оружия и откатах. В итоге все довольны. Кроме обычных украинцев, конечно», – заключил Перенджиев.

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