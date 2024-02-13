Мэра польского города Валбжих Шелемея объявили в России в розыск

МВД России объявило в розыск мэра польского города Валбжих Романа Шелемея

Tекст: Вера Басилая

Источник в правоохранительных органах ТАСС сообщил, что против Шелемея, Навроцкого и Рабенды возбуждены уголовные дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, в рамках расследования которых объявлен розыск

В сентябре 2022 года по распоряжению Шелемея власти города Валбжих демонтировали памятник, установленный в 1970-е годы в память о солдатах Красной армии. Рабенда принимал участие в ликвидации памятника, установленного в 1945 году в честь Красной армии в польском городе Мальборк, а Навроцкий присутствовал на месте демонтажа памятника благодарности воинам Красной армии в местечке Глубчицы Опольского воеводства на юго-западе Польши.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас и госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп были объявлены в России в розыск по уголовной статье. В правоохранительных органах сообщили, что в отношении них заведено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.