Лидеров Польши не пригласили на встречу Зеленского с Трампом

Трамп не пригласил польских лидеров на обсуждение ситуации по Украине

Tекст: Вера Басилая

Соединенные Штаты не пригласили представителя Польши на переговоры по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел республики Владислав Теофил Бартошевский, передает РИА «Новости».

Бартошевский отметил, что Дональд Трамп приглашает в Вашингтон тех, кого считает нужным, и на этот раз ни президент Польши Кароль Навроцкий, ни премьер-министр Дональд Туск приглашения не получили.

Дипломат добавил, что на встрече европейских лидеров в Вашингтоне никто из Польши присутствовать не будет. Пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич сообщил, что, несмотря на отсутствие польской делегации в столице США, страна не останется без голоса по украинскому вопросу.

Лескевич также подчеркнул, что Кароль Навроцкий планирует обсудить вопросы, связанные с Украиной, во время своего визита в США 3 сентября.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил президента Польши Кароля Навроцкого присоединиться к телефонной конференции по Украине вместо премьера Дональда Туска.

Навроцкий ранее получил официальное приглашение для рабочей встречи с Трампом в Вашингтоне этой осенью.

Ранее отмечалось, что на встречу Зеленского с Трампом поедут глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры.

Дональд Трамп намерен сначала обсудить вопросы один на один с Владимиром Зеленским, а затем провести ужин в расширенном составе.