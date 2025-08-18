Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Лидеров Польши не пригласили на встречу Зеленского с Трампом
Трамп не пригласил польских лидеров на обсуждение ситуации по Украине
Представитель Польши не примет участия в предстоящих переговорах по Украине в Вашингтоне, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Владислав Теофил Бартошевский.
Соединенные Штаты не пригласили представителя Польши на переговоры по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел республики Владислав Теофил Бартошевский, передает РИА «Новости».
Бартошевский отметил, что Дональд Трамп приглашает в Вашингтон тех, кого считает нужным, и на этот раз ни президент Польши Кароль Навроцкий, ни премьер-министр Дональд Туск приглашения не получили.
Дипломат добавил, что на встрече европейских лидеров в Вашингтоне никто из Польши присутствовать не будет. Пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич сообщил, что, несмотря на отсутствие польской делегации в столице США, страна не останется без голоса по украинскому вопросу.
Лескевич также подчеркнул, что Кароль Навроцкий планирует обсудить вопросы, связанные с Украиной, во время своего визита в США 3 сентября.
Ранее президент США Дональд Трамп попросил президента Польши Кароля Навроцкого присоединиться к телефонной конференции по Украине вместо премьера Дональда Туска.
Навроцкий ранее получил официальное приглашение для рабочей встречи с Трампом в Вашингтоне этой осенью.
Ранее отмечалось, что на встречу Зеленского с Трампом поедут глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры.
Дональд Трамп намерен сначала обсудить вопросы один на один с Владимиром Зеленским, а затем провести ужин в расширенном составе.