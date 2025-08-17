Bild: Трамп решил провести встречу с Зеленским без европейских лидеров

Tекст: Ольга Иванова

Трамп принял решение провести личную встречу с Владимиром Зеленским до начала официальных консультаций с европейскими лидерами, сообщает Bild. В то же время президента Украины в Вашингтон сопровождает представительная делегация: канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

По данным источников, после завершения тет-а-тет переговоров между Трампом и Зеленским к ним присоединятся представители ЕС и НАТО для совместного рабочего ужина. На ужине планируется обсуждение актуальных вопросов международной политики в расширенном составе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Мерц подтвердил свое участие в этой встрече. Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.