    Режим Майи Санду вступил в борьбу за выживание
    Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине
    Политолог оценил заявление ЕС после саммита на Аляске
    Дипломат рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей
    Sky News: Зеленский боится попасть в новую засаду в Белом доме
    Под Херсоном разгромили группу французских наемников
    Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам для визита в Белый дом
    Во Франции заявили о неприемлемости демилитаризации Украины
    Белый дом отреагировал на «секретные документы» Госдепа по Аляске
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    41 комментарий
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    8 комментариев
    17 августа 2025, 12:07 • Новости дня

    Стало известно о планах Рютте поддержать Зеленского в США

    Politico: Рютте собрался посетить встречу Зеленского с Трампом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассматривает возможность визита в США, чтобы лично поддержать Владимира Зеленского в его переговорах с Дональдом Трампом, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может отправиться в США 18 августа, чтобы поддержать Владимира Зеленского на переговорах с Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Решение о поездке связано с опасениями европейских лидеров относительно возможного повторения негативного сценария первой встречи Зеленского с Трампом, которая прошла 28 февраля и завершилась скандалом.

    Источники Politico отмечают, что тогда Трамп фактически выгнал Зеленского из Овального кабинета, что стало серьезным ударом для украинского руководства. Сейчас Рютте, который ранее наладил тесные контакты с Трампом, рассматривает возможность визита в Вашингтон в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Белом доме состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, на которую также приглашены лидеры европейских стран. Канцлер ФРГ Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам перед визитом в Белый дом. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что вывод украинских войск из Донбасса невозможен.

    16 августа 2025, 21:20 • Новости дня
    Зеленский заявил Трампу о невозможности вывода ВСУ из Донбасса

    Reuters: Зеленский отказался вывести украинские войска из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что вывод украинских войск из Донбасса невозможен, сообщило агентство Reuters.

    Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что данная позиция была озвучена Зеленским в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Беседа между лидерами стран длилась около полутора часов и состоялась после встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

    В ходе разговора Трамп проинформировал Зеленского об итогах саммита и передал, что российская сторона якобы предложила «заморозить линию фронта» при условии полного вывода украинских войск из ДНР и ЛНР. В ответ Зеленский, по данным источников Reuters, заявил, что это невозможно.. В другом материале Reuters уточняется, что Зеленский отклонил это требование.

    Издание The Washington Post отметило, что последовавший разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами по итогам их личной беседы отличался большей напряженностью по сравнению с консультациями перед саммитом.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил европейским лидерам план мира, предусматривающий признание всего Донбасса частью России.

    Трамп заявил, что его приоритетом является не временное прекращение огня, а полное мирное соглашение по Украине.

    Трамп обсудил с лидерами ЕС вариант предоставления Украине гарантий безопасности по примеру коллективной обороны НАТО, но без участия самого альянса.

    В МИД России отметили, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции.

    Комментарии (26)
    16 августа 2025, 22:26 • Новости дня
    Axios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.

    «По словам источников, в ходе телефонного разговора после саммита Трамп также заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу. Однако, судя по условиям Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным. По словам источников, Трамп также пригласил европейских лидеров принять участие в совещании в Белом доме, которое состоится в понедельник», – пишет портал Axios.

    Источник издание добавил, что российский лидер действительно готов обсудить гарантии безопасности для Украины, однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

    «Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «как можно скорее», уже 22 августа. Путин публично не высказывался о возможности такой встречи», – сообщили Axios информаторы.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (33)
    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 13:13 • Новости дня
    Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приостановки поставок вооружений киевскому режиму не будет, заявили лидеры институтов, ведущих стран ЕС и Британии после саммита России и США на Аляске.

    Евросоюз и Британия настаивают, что не должно быть ограничений в отношении поставок оружия ВСУ и сотрудничества с третьими странами, говорится в заявлении, передает ТАСС.

    Также Россия не должна иметь право вето на вступление Украины в Евросоюз и НАТО, подчеркнули авторы документа.

    Вместе с тем они поприветствовали заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Украины.

    Заявление подписали главы Еврокомиссии, Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии.

    Также ЕС и Британия заявили, что продолжат давить на Россию, чтобы добиться «справедливого» мира на украинской территории.

    Напомним, послы стран ЕС провели экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Комментарии (13)
    16 августа 2025, 13:08 • Новости дня
    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске

    Евросоюз: Мы готовы продолжать давить на Россию

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита лидеров России и США, в нем он объявил о готовности продолжения давления на российскую сторону.

    Совместное заявление сделали главы Еврокомиссии и Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии, передает ТАСС.

    «Пока убийства на Украине продолжаются, мы готовы оказывать давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры», – говорится в документе.

    Это давление необходимо, чтобы подорвать военную экономику России, и чтобы достичь «справедливого и прочного мира», заключили авторы заявления.

    Напомним, послы 27 стран Евросоюза провели в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После этого лидеры европейских стран начали подготовку совместного заявления.

    Комментарии (11)
    17 августа 2025, 07:56 • Новости дня
    Группу французских наемников под Херсоном разгромили дронами бойцы «Днепра»

    Бойцы «Днепра» дронами уничтожили группу французских наемников под Херсоном

    Группу французских наемников под Херсоном разгромили дронами бойцы «Днепра»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В течение одного часа ударные беспилотники группировки войск «Днепр» полностью ликвидировали группу иностранцев с французскими шевронами на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал боец с позывным «Хаба».

    Расчет ударных FPV-дронов и коптеров со сбросами уничтожил группу французских наемников на правом берегу Днепра, сообщает РИА «Новости».

    Оператор БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Хаба» рассказал, что иностранцы прибыли с оборудованием и готовились атаковать позиции российских военных. По опознавательным знакам и внешности стало ясно, что это французы, среди которых были светлокожие и темнокожие люди.

    «Наблюдали иностранных наемников... Приехали со всякими своими чемоданами. И было понятно, что это были БПЛАшники. И готовились как бы отрабатывать по нашим позициям. <...> Операцию проводили с несколькими расчетами, над ними висели два-три дрона DJI Mavic, которые сбрасывали боеприпасы. Так же FPV поражали их, два эти пикапа. Все горели. В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то», – рассказал он.

    «Хаба» отметил, что ранее на этом участке фиксировали не только французских, но и грузинских наемников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, не менее 20 наемников из Франции погибли и еще девять получили тяжелые ранения во время участия в боях на стороне Киева на Украине. Также бывший сотрудник французской разведки Чинкуини сообщил, что на Украине действуют не менее 51 французского наемника, часть из которых воюют с 2014 года. Российские бойцы рассказывали, как встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре.

    Комментарии (2)
    17 августа 2025, 03:58 • Новости дня
    Во Франции заявили о неприемлемости демилитаризации Украины
    Во Франции заявили о неприемлемости демилитаризации Украины
    @ Teresa Suarez/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил в интервью, что Париж будет препятствовать любым попыткам демилитаризации Украины и выступать за усиление ее армии как гарантии безопасности страны.

    «Все дипломатические усилия должны быть поддержаны, но реальность окажется на местах. <...> Пока продолжается российская агрессия, мы будем продолжать поддерживать Украину и поддерживать давление на путинский режим. Дипломатия опирается на это соотношение сил», – заявил Аддад в интервью La Trinubne.

    По его словам, Франция регулярно координирует свои действия с американскими, европейскими и украинскими партнерами по подготовке таких встреч, которая состоится в понедельник у Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

    «Наша поддержка Украины носит долгосрочный характер. Среди мер – санкции, которые мы только что усилили 18-м пакетом, поставками оружия, работой над гарантиями безопасности под руководством Франции», – добавил он.

    Аддад заявил, что гарантии безопасности Украины должны включать сильную армию страны, в связи с чем любые попытки демилитаризировать ее неприемлемы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял, что  российская сторона не допустит, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые могут стать угрозой для России и ее народа.

    экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о важной роли России в демилитаризации Украины.


    Комментарии (14)
    17 августа 2025, 06:47 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам для визита в Белый дом

    Канцлер Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам перед визитом в Белый дом

    Канцлер ФРГ Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам для визита в Белый дом
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Следующим шагом на пути разрешения украинского конфликта станет встреча американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского в понедельник в Вашингтоне, подготовкой последнего к которой занимался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью телеканалу ARD предположил, что беседа с Трампом для Зеленского будет «очень значительной» с точки зрения протокола, имея в виду последний визит Зеленского в Белый дом.

    Мерц, который посетил Вашингтон в феврале и назвал свой разговор с Трампом достаточно успешным, дал Зеленскому «несколько советов о том, как ему следует себя вести во время следующего появления в Белом доме».

    «Я дал Владимиру Зеленскому несколько советов о том, как ему следует себя вести во время следующего визита в Белый дом. Это во многом зависит от того, что запланировано на понедельник. Будет ли это снова в Овальном кабинете? Будет ли это в другой части Белого дома? Мы обсудим это завтра», – приводит ТАСС слова Мерца.

    По словам германского канцлера, вскоре также ожидается трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и российского президента Владимира Путина, о чем Трамп сообщил после саммита на Аляске.

    «Многие вопросы остаются открытыми, но, по крайней мере, переговоры начались. И это, безусловно, хорошая новость», – резюмировал Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские страны заявили, что поддерживают мирные инициативы Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но европейская солидарность с Украиной останется непоколебимой, сказал канцлер Германии Мерц.

    Президент США Трамп в разговоре с лидерами ЕС после саммита с Владимиром Путиным заявил, что полное мирное соглашение по Украине важнее временного прекращения огня.

    Bild узнала, когда главы ФРГ, Франции и Британии определятся с поездкой в США.

    Комментарии (10)
    16 августа 2025, 15:45 • Новости дня
    Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске

    Евродепутат Кеннес признал победу Путина после саммита на Аляске

    Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Появление президента России Владимира Путина на международной арене следует считать большой победой России, а главным проигравшим выступает Евросоюз, заявил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.

    Саммит на Аляске стал значимым имиджевым успехом президента России Владимира Путина, заявил депутат Европарламента Руди Кеннес, передает РИА «Новости».

    Евродепутат отметил, что появление Путина на международной арене следует считать большой победой России, а главным проигравшим, по его мнению, выступил Евросоюз.

    Он добавил, что Евросоюз выглядит жалко, поскольку вынужден во всем упрашивать и умолять США. По словам Кеннеса, даже если ему не нравится политика Путина, факт возвращения президента России на международную арену может стать положительным для будущего.

    Евродепутат также считает, что уравновешивание влияния США Китаем, странами глобального Юга и объединением БРИКС могло бы принести миру больше баланса. Кеннес подчеркнул необходимость создания сбалансированного мира с равными возможностями для всех.

    Ранее европейские СМИ отметили явное преимущество Владимира Путина по итогам переговоров.

    Политолог Станислав Ткаченко заявил, что лихорадочная реакция Евросоюза на саммит Россия-США доказывает потерю субъектности Брюсселем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа приближает мир на Украине.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    CNN: Трамп обсуждал с лидерами ЕС альтернативу пятой статьи НАТО для Украины
    CNN: Трамп обсуждал с лидерами ЕС альтернативу пятой статьи НАТО для Украины
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидерами Европейского союза поднял тему новых гарантий безопасности для Украины, сообщил источник.

    Трамп якобы обсуждал с руководителями стран Европейского союза идею создания системы гарантий безопасности для Украины, аналогичной пятой статье устава НАТО, сообщил собеседник CNN, передает ТАСС.

    Отмечается, что такие гарантии могут быть реализованы только при поддержке США и стран Евросоюза и после достижения мирного соглашения, однако формальное участие самой НАТО в этих гарантиях не предполагается.

    Детали инициативы и возможный механизм реализации остаются неизвестными. Не уточняется также, готов ли Евросоюз поддержать данное предложение.

    Пятая статья устава НАТО подразумевает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран блока рассматривается как нападение на весь альянс.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп, выступая в поддержку полноценного мира на украинской территории вместо перемирия, отклонил условия ЕС, который предлагал установить режим прекращения огня.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 10:55 • Новости дня
    Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине

    Дмитриев заявил о панике сторонников конфликта на Украине

    Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Среди европейских и британских сторонников конфликта на Украине воцарилась паника в преддверии возможных переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Европейские и британские сторонники конфликта на Украине испытывают панику на фоне переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, написал Дмитриев в Telegram-канале.

    В этой связи он привел несколько примеров публикаций западных СМИ. Как сообщает Politico, на встречу с Трампом вместе с Зеленским может поехать президент Финляндии Александр Стубб, написал Дмитриев.

    Издание Bild также уточняет, что в качестве сопровождающих в Вашингтон могут отправиться президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или премьер Британии Кир Стармер, отмечает глава РФПИ.

    Ранее Владимир Зеленский объявил, что встретится с Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что учил Зеленского манерам перед визитом в Белый дом.

    Bild пишет, что президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официального приглашения не было, и европейские представители хотят избежать демонстративной встречи.

    Фридрих Мерц заявил, что европейские страны поддерживают мирные инициативы Трампа, но солидарность Европы с Украиной останется неизменной.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 21:30 • Новости дня
    NBC News: Гарантии безопасности для Украины не будут включать членство в НАТО

    NBC News: Гарантии для Украины исключают членство в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах, касающихся возможного мирного соглашения, Белый дом предложил предоставить Украине гарантии безопасности, не предусматривающие членства в НАТО, сообщает NBC News

    Как сообщает NBC News, в качестве гарантии США обсуждают обязательства, схожие с натовскими, но без формального членства Украины в альянсе. Источники NBC News отмечают, что европейские лидеры продолжают настаивать на праве Украины добиваться вступления в НАТО, что противоречит подходу США, передает ТАСС.

    NBC News также сообщает, что президент США Дональд Трамп не поднимал вопрос размещения американских военных на Украине в разговорах с Владимиром Зеленским и лидерами Европы. Переговоры касались формата «европейских и американских гарантий безопасности» в рамках возможного соглашения между Киевом и Москвой.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что считает своим приоритетом полное мирное соглашение по Украине, а не временное перемирие.

    Трамп обсудил с лидерами стран ЕС возможность предоставления Украине гарантий безопасности по принципу коллективной обороны, как в НАТО, но без формального участия альянса.

    Владимир Путин выразил уважение к позиции США по необходимости скорого прекращения боевых действий и подчеркнул стремление России к мирному решению ситуации.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 17:15 • Новости дня
    Туск объявил о решающей фазе «игры» за будущее Украины

    Туск: Игра за будущее Украины вошла в решающую стадию

    Туск объявил о решающей фазе «игры» за будущее Украины
    @ Grzegorz Krzyzewski/Imago/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    О решающем этапе «игры» за будущее Украины и безопасность Европы сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает ТАСС. Туск отметил, что исход противостояния повлияет не только на положение на Украине, но и на безопасность самой Польши и всего европейского континента.

    Он добавил, что президент России Владимир Путин вновь показал себя как опытного игрока на мировой арене. По его мнению, единство Запада в этот момент особенно важно.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул приоритет полного мирного соглашения по Украине во время разговора с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

    Страны Европейского союза выразили готовность продолжать давление на Россию и ужесточать санкции.

    ЕС и Британия отказались прекращать поставки оружия Киеву.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские страны поддерживают мирные инициативы Трампа, но солидарность с Украиной останется непоколебимой.


    Комментарии (4)
    16 августа 2025, 17:49 • Новости дня
    WSJ: Трамп пообещал ЕС предоставить гарантии безопасности Украине

    WSJ: Трамп выразил ЕС готовность предоставить гарантии безопасности Украине

    WSJ: Трамп пообещал ЕС предоставить гарантии безопасности Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, сообщает The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидерами европейских стран выразил готовность предоставить Украине прямые гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Разговор состоялся с борта президентского самолета США.

    Трамп, по данным издания, заявил: «Я более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили прямые гарантии безопасности Украине». Источники заявляют, что это заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных путей урегулирования конфликта на Украине.

    Кроме того, после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске в пятницу, Трамп отметил, что дальнейшее достижение соглашения по Украине зависит от позиции Владимира Зеленского и европейских стран.

    Ранее Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа новые гарантии безопасности для Украины.

    Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами обсудил возможность предоставления Украине гарантий безопасности по принципу коллективной обороны НАТО, но без участия альянса.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Трампом на Аляске согласился с доводами американского президента о необходимости обеспечить безопасность Украины.

    Комментарии (5)
    16 августа 2025, 23:58 • Новости дня
    Fox News опубликовал письмо Меланьи Трамп к Владимиру Путину

    Tекст: Ирма Каплан

    На саммите на Аляске президент США Дональд Трамп передал своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо супруги Меланьи, которое телеканал Fox News выложил в открытый доступ.

    В письме супруги президента США Меланьи Трамп к Владимиру Путину содержится призыв к волевому решению остановить украинский конфликт ради будущих поколений.

    «Каждый ребенок разделяет одни и те же скрытые мечты: о любви, возможностях и безопасности, где бы он ни родился – в сельской местности или центре роскошного города. Наша обязанность как родителей – оправдывать надежды будущего поколения. Как родители мы обязаны взращивать надежды следующего поколения. Как лидеры мы ответственны за сохранение будущего детей», – сказано в письме, представленном Fox News.

    Первая леди США пытается убедить российского лидера в том, что каждое поколение начинает свой чистый и незамутненный путь с веры в лучшее, и это выше географии, правительств и идеологий, однако некоторым из них приходится труднее.

    «В нынешнем мире некоторые дети вынуждены сдерживать тихий смех, чтобы тьма их не поглотила – такой молчаливый вызов силам, которые могут лишить их будущего. Господин Путин, вы один способны вернуть им способность звонко смеяться», – написала госпожа Трамп.

    В завершение послания она убеждает президента России в том, что настало время одним росчерком пера послужить не только своей стране, но и всему человечеству. Меланья Трамп считает, что реализовать такую смелую идею, выходящую за пределы человеческих разногласий, под силу именно Владимиру Путину.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей супруги Меланьи.

    Москва неоднократно заявляла, что защищает уязвимых детей от военных действий, а помощник президента России и глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский указал на политический пиар вокруг возвращения детей.

    Так, в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле выяснилось, что часть украинских детей из представленного Киевом списка никогда не бывали на территории России, а 50 фамилий – взрослые люди.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Запада о возвращении украинских детей русофобией.

    Комментарии (2)
    17 августа 2025, 12:24 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по месту хранения ракет «Сапсан» на Украине

    ВС России нанесли поражение хранилищу ракет «Сапсан» и комплектующих к ним

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли поражение месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, Вооруженные силы России с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и связанных с ними комплектующих. В результате были также поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 различных районах. Минобороны России подчеркнуло, что все цели были поражены успешно.

    Ранее подполье сообщило об ударах по военным производствам ВСУ в Павлодаре Днепропетровской области.

    ВС России на этой неделе пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет в Харьковской и Сумской областях.

    Комментарии (0)
    Завершено следствие по делу об убийстве генерала Кириллова
    Выпускниц-медиков на Украине обязали пройти воинский учет
    Экс-посол Британии назвал истерику СМИ подтверждением успеха саммита на Аляске
    Экс-разведчик Риттер: Встреча на Аляске изменила условия решения конфликта
    Зеленский заявил Трампу о невозможности вывода ВСУ из Донбасса
    Захарова посоветовала «коалиции желающих» взять на встречу «ложечки и салфетки»
    Ученые сообщили о почти полном исчезновении пятен на Солнце

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе

    Прошедший на Аляске саммит Россия – США продемонстрировал взаимное уважение двух сверхдержав и вызвал панику в Евросоюзе и Киеве. В итоге ЕС даже не смог принять общее заявление о саммите, ограничившись обещаниями «продолжать давить» на Россию. Эксперты отмечают, что лихорадочная реакция на историческую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа доказывает растерянность Брюсселя. Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть II

    Коллективный подвиг камчатских врачей, описанный в предыдущем репортаже газеты ВЗГЛЯД, – далеко не единственное, чем может и должно запомниться сильнейшее землетрясение в Петропавловске-Камчатском и его окрестностях. Самообладание популярной радиоведущей. Мужество воспитательниц детсадов. И, разумеется, выявленные стихией проблемы, которые требуют срочного решения – как на краевом, так и на федеральном уровне. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации