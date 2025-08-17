Politico: Рютте собрался посетить встречу Зеленского с Трампом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может отправиться в США 18 августа, чтобы поддержать Владимира Зеленского на переговорах с Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Решение о поездке связано с опасениями европейских лидеров относительно возможного повторения негативного сценария первой встречи Зеленского с Трампом, которая прошла 28 февраля и завершилась скандалом.

Источники Politico отмечают, что тогда Трамп фактически выгнал Зеленского из Овального кабинета, что стало серьезным ударом для украинского руководства. Сейчас Рютте, который ранее наладил тесные контакты с Трампом, рассматривает возможность визита в Вашингтон в понедельник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Белом доме состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, на которую также приглашены лидеры европейских стран. Канцлер ФРГ Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам перед визитом в Белый дом. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что вывод украинских войск из Донбасса невозможен.