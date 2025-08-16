  • Новость часаNBC News: Гарантии безопасности для Украины не будут включать членство в НАТО
    Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе
    Политолог оценил заявление ЕС после саммита на Аляске
    Дипломат рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Путин: Разговор на Аляске приближает к нужным решениям
    Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи Путина и Трампа
    СМИ: В Анкоридже нашли документы Госдепа США по встрече лидеров
    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске
    Водка в подарок журналисту порадовала американскую конгрессвумен
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    32 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    6 комментариев
    Зеленский заявил Трампу о невозможности вывода ВСУ из Донбасса

    Reuters: Зеленский отказался вывести украинские войска из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что вывод украинских войск из Донбасса невозможен, сообщило агентство Reuters.

    Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что данная позиция была озвучена Зеленским в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Беседа между лидерами стран длилась около полутора часов и состоялась после встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

    В ходе разговора Трамп проинформировал Зеленского об итогах саммита и передал, что российская сторона якобы предложила «заморозить линию фронта» при условии полного вывода украинских войск из ДНР и ЛНР. В ответ Зеленский, по данным источников Reuters, заявил, что это невозможно.. В другом материале Reuters уточняется, что Зеленский отклонил это требование.

    Издание The Washington Post отметило, что последовавший разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами по итогам их личной беседы отличался большей напряженностью по сравнению с консультациями перед саммитом.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил европейским лидерам план мира, предусматривающий признание всего Донбасса частью России.

    Трамп заявил, что его приоритетом является не временное прекращение огня, а полное мирное соглашение по Украине.

    Трамп обсудил с лидерами ЕС вариант предоставления Украине гарантий безопасности по примеру коллективной обороны НАТО, но без участия самого альянса.

    В МИД России отметили, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции.

    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    @ : Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале перечислил несколько выводов из встречи глав российского и американского государств.

    Во-первых, диалог двух лидеров позволил восстановить полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне, в котором нет ультиматумов и угроз.

    Во-вторых, Путин лично изложил Трампу условия завершения конфликта на Украине, добавил Медведев.

    В-третьих, трехчасовой разговор завершился тем, что глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию, указал зампред СБ.

    Также встреча показала, что переговоры могут проходить без предварительных условий и одновременно с продолжением спецоперации.

    Главным выводом Медведев назвал то, что «обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин указывал на скорую возможность завершить конфликт на Украине.

    Путин и Трамп беседовали два часа без перерыва на ланч.

    Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (10)
    Песков объяснил отсутствие беседы Путина и Трампа с журналистами после саммита

    Песков назвал разговор Путина и Трампа на саммите «очень позитивным»

    Песков объяснил отсутствие беседы Путина и Трампа с журналистами после саммита

    Tекст: Ирма Каплан

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске сделали исчерпывающие заявления, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Были сделаны исчерпывающие заявления. <...> Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    Трамп заявил, что сделки по Украине пока нет, но есть «множество договоренностей». Американский президент оценил свою встречу с российским коллегой на 10 из 10 и объяснил, почему.

    Полное видео выступления Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске смотрите в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (6)
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Комментарии (0)
    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США

    Политолог Ткаченко объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США

    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине. Их лихорадочная реакция на саммит Россия-США лишь доказывает потерю субъектности Брюсселем. В этой ситуации офис Зеленского и его европейские кураторы могут пойти на провокации с человеческими жертвами, чтобы сорвать мирный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Евросоюз выразил готовность усилить давление на Москву.

    «Сам факт переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал знаковой информационной и дипломатической победой над Киевом и его европейскими спонсорами. Лидеров стран ЕС не позвали на этот саммит и вообще демонстративно держали на дистанции», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Стало еще более очевидным, что субъектность Брюсселя резко падает. Конфликт, поддерживаемый Европой и раскалывающей ЕС, обсуждают без участия европейцев. И это видит весь мир. Более того, саммит Россия-США, по сути, усилил раскол и перенес украинский кризис – в его политическом выражении – внутрь самого Евросоюза», – продолжил аналитик.

    По его прогнозам, Европа и Киев приложат максимум усилий для того, чтобы дискредитировать результаты саммита на Аляске – хотя бы в информационном пространстве. «При этом солидной части еврочиновников уже понятно, что попытка вытолкнуть Россию в изгои окончательно провалилась», – подчеркнул собеседник.

    Также он напомнил, что после саммита Россия-США была созвана экстренная встреча COREPER – комитета постпредов стран ЕС, играющего важную роль в процессе принятия решений руководством Евросоюза. «Это не еврочиновники, а люди, которые выражают национальные интересы своих стран, заседая в Брюсселе. И то, что они не дали никакой сущностной оценки происходящему, говорит о многом», – указал спикер.

    «Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине, России и США. Их лихорадочная реакция на встречу Путина и Трампа объяснима. В Брюсселе понимают, что Евросоюз в таком виде не будет интересен никому в мире – ни стратегически, не экономически», – детализировал эксперт.

    Собеседник отметил, что Путин на встрече обозначил угрозу мирному урегулированию – это провокации Киева и его европейских спонсоров. «Судя по всему, ЕС и Украина остаются на обочине дипломатического процесса, а их планы рассыпаются на глазах. В этих условиях офис Зеленского и его кураторы могут пойти на новые провокации, вроде взрыва на гражданском объекте в Сумах. При этом диверсии станут выпадом в сторону как Москвы, так и Вашингтона», – заметил он.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза заявили о готовности продолжать давление на Россию и ужесточать санкции, «пока не будет достигнут справедливый и прочный мир». Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании, пишет ТАСС.

    Также объявлено, что лидеры институтов ЕС, ведущих стран сообщества и Великобритании отказываются от ограничений на поставки оружия Киеву и выступают против остановки интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что после встречи России и США открываются пути для урегулирования украинского кризиса.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему саммит на Аляске приближает мир на Украине.

    Комментарии (3)
    Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приостановки поставок вооружений киевскому режиму не будет, заявили лидеры институтов, ведущих стран ЕС и Британии после саммита России и США на Аляске.

    Евросоюз и Британия настаивают, что не должно быть ограничений в отношении поставок оружия ВСУ и сотрудничества с третьими странами, говорится в заявлении, передает ТАСС.

    Также Россия не должна иметь право вето на вступление Украины в Евросоюз и НАТО, подчеркнули авторы документа.

    Вместе с тем они поприветствовали заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Украины.

    Заявление подписали главы Еврокомиссии, Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии.

    Также ЕС и Британия заявили, что продолжат давить на Россию, чтобы добиться «справедливого» мира на украинской территории.

    Напомним, послы стран ЕС провели экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Комментарии (11)
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Послы 27 стран Евросоюза организовали в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил дипломатический источник.

    В субботу утром в Брюсселе стартовало экстренное заседание Комитета постоянных представителей ЕС («Корепер»), сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что комитет занимается подготовкой всех решений для Совета Евросоюза.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков указывал, что конкретной даты для следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что по итогу саммита на Аляске обе стороны возложили ответственность за достижение будущих результатов по украинскому урегулированию на Киев и Европу.

    Комментарии (9)
    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске

    Евросоюз: Мы готовы продолжать давить на Россию

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита лидеров России и США, в нем он объявил о готовности продолжения давления на российскую сторону.

    Совместное заявление сделали главы Еврокомиссии и Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии, передает ТАСС.

    «Пока убийства на Украине продолжаются, мы готовы оказывать давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры», – говорится в документе.

    Это давление необходимо, чтобы подорвать военную экономику России, и чтобы достичь «справедливого и прочного мира», заключили авторы заявления.

    Напомним, послы 27 стран Евросоюза провели в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После этого лидеры европейских стран начали подготовку совместного заявления.

    Комментарии (11)
    Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»

    Трамп заявил о сближении России и Китая из-за политики Байдена

    Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает Россию и Китай историческими противниками и обвинил бывшего главу Белого дома Джо Байдена в укреплении связей Москвы и Пекина.

    Дональд Трамп в интервью каналу Fox News назвал Россию и США «естественными врагами», передает РБК. По его словам, экс-президент Джо Байден совершил «немыслимое», подтолкнув Россию и Китай к сближению.

    «Это последнее, что нужно было делать. Россия и Китай – естественные враги», – указал он.

    Россия обладает обширной территорией, а Китай – значительным населением, которому требуются новые земли. По мнению Трампа, исторический опыт подтверждает, что сближение двух стран опасно для США.

    Трамп отметил, что сближение России и Китая стало возможным и благодаря политике Барака Обамы. Он заверил, что во время его президентства таких процессов не происходило. Республиканец выразил сомнение, что альянс Москвы и Пекина будет прочным, отметив наличие «естественного трения» между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял о скорой возможности завершить конфликт на Украине. Длительность переговоров Путина и Трампа на Аляске составила два часа, политики не прерывались на ланч. Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Ранее Пекин выразил поддержку контактам между Москвой и Вашингтоном, отметив важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (11)
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    @ IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав его «мальчиком-фанатом» (fanboy) российского лидера.

    Пресс-конференция Трампа после беседы с Путиным была «позорной», заявил артист, передает «Царьград».

    Шварценеггер добавил, что американский лидер вел себя «как тряпка», как «мальчик-фанат» (fanboy).

    «Я уже спрашивал себя: «Когда он попросит у него автограф или сделает с ним селфи?», – указал актер.

    По мнению артиста, Трамп якобы «продал» разведку США, судебную систему и вообще все Соединенные Штаты.

    Ранее испанская газета El Pais отмечала, что Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину во время его визита на Аляску.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    В январе Шварценеггер заявлял, что не собирается покидать Соединенные Штаты из-за победы Дональда Трампа на выборах.

    Комментарии (22)
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину, пишет испанская газета El Pais.

    Оценка мировых политиков со стороны Трампа измеряется уровнем почтительности, пишет El Pais, передает ТАСС.

    Ни к кому из мировых лидеров Трамп не проявлял столько почтительности в ходе своего президентского срока, сколько он проявил ее к Путину.

    Китай выразил поддержку контактам между Россией и США и указал на важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    В Индии заявили, что переговоры Путина и Трампа ознаменовали завершение изоляции России.

    Комментарии (5)
    На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа
    На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин завершил свой визит в США, который состоялся впервые с 2015 года, когда он выступал на Генассамблеи ООН. Президентский борт вылетел с Аляски.

    Многообещающая и интригующая встреча российского и американского лидеров завершилась на Аляске спустя чуть более трех часов после встречи Путина и Трампа у самолетов на авиабазе Элмендорф 15 августа. Борт российского президента приземлился в 21:54 по московскому времени.

    Оба президента одновременно вышли из самолетов, прошли по красным дорожкам и поднялись на небольшой пьедестал для фото СМИ. На нем Путин и Трамп поздоровались, пожали друг другу руки и обменялись репликами.

    Затем произошло невероятное и удивительное для ряда западных СМИ. Как назвал это телеканал CNN, Путин проявил невероятное доверие и согласился проехать к месту переговоров не на своем автомобиле, а в лимузине Трампа. Там оба политика беседовали без переводчиков, так как Путин говорит на английском, и это тоже поразило ряд СМИ.

    В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала западным СМИ. Она отметила, что три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США.

    Перед беседой Путин и Трамп сделали несколько фото. В частности, Белый дом опубликовал в соцсети Х фото двух лидеров на авиабазе, назвав пост «Историческое». И еще одно фото Путина и Трампа на фоне слогана «В поисках мира».

    На сайте Кремля представили несколько дополнительных фото. В частности, есть кадр, на котором Трамп делает несколько хлопков в ладоши, пока Путин идет от самолета. Так американский президент приветствовал российского гостя.

    Затем оба президента ушли на переговоры с делегациями в закрытом формате. В Белом доме отметили, что Путин и Трамп беседовали уже более двух часов без ланча. Ряд западных СМИ и экспертов отмечали, что это очень хороший знак, так как перед саммитом Трамп угрожал за две минуты оценить договороспособность Путина и завершить встречу, если поймет, что договориться невозможно.

    В ожидании окончания переговоров журналисты искали знаки в жестах и взглядах двух лидеров. В частности, CNN назвал невербальное общение Путина и Трампа «далеким от холодного», отметив благорасположение российского гостя, известного сдержанным характером.

    Через три с небольшим часа беседа российского президента и его американского коллеги с делегациями в узком составе завершились. Они вышли к прессе и высказались об итогах встречи.

    Российский лидер открыл совместную пресс-конференцию словами благодарности за предложение приехать на Аляску. Он отметил важность российско-американского диалога для всего мира, указав, что российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет.

    Говоря об украинской проблеме, Путин подтвердил невозможность конфликта, если бы в Белом доме на посту президента в 2022 году находился Трамп. Путин в очередной раз подчеркнул, что российский и украинский народы братские, а происходящее сейчас – боль и трагедия для обеих сторон конфликта, окончания которого в Москве «искренне желают».

    Он также призвал украинских и европейских лидеров не мешать прогрессу в разрешении ситуации, над которым работают Москва и Вашингтон. И пригласил американского коллегу на следующие переговоры в российскую столицу.

    Трамп свою речь также начал с благодарности, он поблагодарил Путина и делегацию за усилия по разрешению украинского конфликта. Он признал, что сделки по Украине нет, но есть масса договоренностей, которые ее приближают.

    После заявлений Путина и Трампа мероприятие завершилось без вопросов журналистов. Российский лидер по пути на аэродром заехал на кладбище Форт-Ричардсон, где находится мемориал в память о советских летчиках и моряках, погибших при перевозке техники из США в СССР во время Второй мировой войны. Президент России возложил букеты из роз к каждой из могил. Также он встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием.

    На авиабазе Путин поднялся по трапу самолета, помахав на прощание рукой.

    Комментарии (4)
    Times: Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения
    Times: Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения
    @ Jim LoScalzo/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский может оказаться в роли козла отпущения в случае провала переговоров по украинскому урегулированию, пишет британская газета Times.

    Президент США Дональд Трамп в случае неудачи американских усилий по урегулированию украинского конфликта может обвинить Зеленского в провале, пишет Times, передает ТАСС.

    Такой вывод был сделан на основе высказываний Трампа о том, что дальнейший прогресс в переговорах по соглашению зависит от позиции Зеленского.

    На итоговой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске Трамп подчеркнул, что между Россией и США достигнуто согласие по большинству пунктов, но по одному «наиболее важному» вопросу стороны еще не договорились.

    По мнению издания, речь идет о запрете на вступление Украины в НАТО, а также возможном требовании, чтобы Зеленский покинул пост президента или Киев отказался от стремления вступить в ЕС.

    В интервью телеканалу Fox News после саммита Трамп уточнил, что ключевыми вопросами переговоров стали обмен территориями и не связанные с НАТО гарантии безопасности для Украины.

    Ранее Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой. Зеленский сообщил, что вскоре встретится с американским лидером.

    Между тем в Европе началось экстренное заседание послов ЕС по случаю саммита России и США на Аляске.

    Комментарии (5)
    Трамп оценил на 10 баллов из 10 состоявшуюся встречу с Путиным

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил, что оценил бы встречу с президентом России Владимиром Путиным на 10 баллов, несмотря на то, что ранее заявлял журналистам, что если бы сегодня не было достигнуто перемирие, он был бы недоволен.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поставил бы встрече с российским лидером Владимиром Путиным высокую оценку, поскольку они хорошо поладили, передает CNN.

    «Поэтому я думаю, что встреча прошла на 10 баллов в том смысле, что мы прекрасно поладили. И это хорошо, когда две крупные державы ладят, особенно если они ядерные. Знаете, мы – номер один в мире, они – номер два. И это очень важно. Это крайне важно», – сказал Трамп каналу Fox News.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три». По итогам российский лидер заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины. Со своей стороны, Трамп заявил, что сделки по Украине пока нет, но есть «множество договоренностей».

    Комментарии (0)
    Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске

    Евродепутат Кеннес признал победу Путина после саммита на Аляске

    Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Появление президента России Владимира Путина на международной арене следует считать большой победой России, а главным проигравшим выступает Евросоюз, заявил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.

    Саммит на Аляске стал значимым имиджевым успехом президента России Владимира Путина, заявил депутат Европарламента Руди Кеннес, передает РИА «Новости».

    Евродепутат отметил, что появление Путина на международной арене следует считать большой победой России, а главным проигравшим, по его мнению, выступил Евросоюз.

    Он добавил, что Евросоюз выглядит жалко, поскольку вынужден во всем упрашивать и умолять США. По словам Кеннеса, даже если ему не нравится политика Путина, факт возвращения президента России на международную арену может стать положительным для будущего.

    Евродепутат также считает, что уравновешивание влияния США Китаем, странами глобального Юга и объединением БРИКС могло бы принести миру больше баланса. Кеннес подчеркнул необходимость создания сбалансированного мира с равными возможностями для всех.

    Ранее европейские СМИ отметили явное преимущество Владимира Путина по итогам переговоров.

    Политолог Станислав Ткаченко заявил, что лихорадочная реакция Евросоюза на саммит Россия-США доказывает потерю субъектности Брюсселем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа приближает мир на Украине.

    Комментарии (0)
    CNN: Трамп обсуждал с лидерами ЕС альтернативу пятой статьи НАТО для Украины
    CNN: Трамп обсуждал с лидерами ЕС альтернативу пятой статьи НАТО для Украины
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидерами Европейского союза поднял тему новых гарантий безопасности для Украины, сообщил источник.

    Трамп якобы обсуждал с руководителями стран Европейского союза идею создания системы гарантий безопасности для Украины, аналогичной пятой статье устава НАТО, сообщил собеседник CNN, передает ТАСС.

    Отмечается, что такие гарантии могут быть реализованы только при поддержке США и стран Евросоюза и после достижения мирного соглашения, однако формальное участие самой НАТО в этих гарантиях не предполагается.

    Детали инициативы и возможный механизм реализации остаются неизвестными. Не уточняется также, готов ли Евросоюз поддержать данное предложение.

    Пятая статья устава НАТО подразумевает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран блока рассматривается как нападение на весь альянс.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп, выступая в поддержку полноценного мира на украинской территории вместо перемирия, отклонил условия ЕС, который предлагал установить режим прекращения огня.

    Комментарии (0)
    Трамп предложил Европе «немного поучаствовать» в завершении конфликта на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в беседе с Fox News после саммита с российским лидером Владимиром Путиным назвал несколько сторон, которые могут повлиять на ускорение разрешения украинского конфликта.

    «Я бы заметил, что европейским странам стоило бы в этом поучаствовать, но все же это зависит от Владимира Зеленского», – приводит «Газета.Ru» слова Трампа в интервью Fox News.

    В этом же интервью Трамп назвал Зеленского решающим звеном для заключения сделки по Украине.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины, а также призвал Киев и ЕС не подрывать «наметившийся прогресс» после переговоров с Трампом.

    Комментарии (2)
