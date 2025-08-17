Канцлер ФРГ Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам для визита в Белый дом

Канцлер Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам перед визитом в Белый дом

Tекст: Ирма Каплан

Мерц в интервью телеканалу ARD предположил, что беседа с Трампом для Зеленского будет «очень значительной» с точки зрения протокола, имея в виду последний визит Зеленского в Белый дом.

Мерц, который посетил Вашингтон в феврале и назвал свой разговор с Трампом достаточно успешным, дал Зеленскому «несколько советов о том, как ему следует себя вести во время следующего появления в Белом доме».

«Я дал Владимиру Зеленскому несколько советов о том, как ему следует себя вести во время следующего визита в Белый дом. Это во многом зависит от того, что запланировано на понедельник. Будет ли это снова в Овальном кабинете? Будет ли это в другой части Белого дома? Мы обсудим это завтра», – приводит ТАСС слова Мерца.

По словам германского канцлера, вскоре также ожидается трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и российского президента Владимира Путина, о чем Трамп сообщил после саммита на Аляске.

«Многие вопросы остаются открытыми, но, по крайней мере, переговоры начались. И это, безусловно, хорошая новость», – резюмировал Мерц.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские страны заявили, что поддерживают мирные инициативы Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но европейская солидарность с Украиной останется непоколебимой, сказал канцлер Германии Мерц.

Президент США Трамп в разговоре с лидерами ЕС после саммита с Владимиром Путиным заявил, что полное мирное соглашение по Украине важнее временного прекращения огня.

