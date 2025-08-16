Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.3 комментария
Мерц пообещал Украине «непоколебимую солидарность» Европы
Канцлер Германии Мерц заявил о солидарности Европы по вопросу Украины
Европейские страны поддерживают мирные инициативы Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но европейская солидарность с Украиной останется непоколебимой, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Европейская солидарность с Украиной останется непоколебимой, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА «Новости».
Он отметил, что европейское сообщество поддерживает Украину в стремлении к мирному урегулированию конфликта и обеспечению безопасности на Украине и в Европе.
Канцлер добавил, что лидеры европейских стран приветствовали усилия президента США Дональда Трампа, направленные на урегулирование конфликта на Украине и достижение справедливого и прочного мира.
Ранее страны Европейского союза и Британия заявили о готовности усиливать давление на Россию и ужесточать санкции.
Европейский союз и Британия отказались прекращать поставки оружия Киеву.
Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами ЕС после саммита с Владимиром Путиным заявил, что полное мирное соглашение по Украине важнее временного прекращения огня.
Политолог Станислав Ткаченко отметил, что реакция Евросоюза на саммит Россия-США говорит о потере Брюсселем самостоятельности.