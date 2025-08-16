Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Евросоюз и Британия настаивают, что не должно быть ограничений в отношении поставок оружия ВСУ и сотрудничества с третьими странами, говорится в заявлении, передает ТАСС.

Также Россия не должна иметь право вето на вступление Украины в Евросоюз и НАТО, подчеркнули авторы документа.

Вместе с тем они поприветствовали заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Украины.

Заявление подписали главы Еврокомиссии, Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии.

Также ЕС и Британия заявили, что продолжат давить на Россию, чтобы добиться «справедливого» мира на украинской территории.

Напомним, послы стран ЕС провели экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.