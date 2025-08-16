Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.0 комментариев
Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
Приостановки поставок вооружений киевскому режиму не будет, заявили лидеры институтов, ведущих стран ЕС и Британии после саммита России и США на Аляске.
Евросоюз и Британия настаивают, что не должно быть ограничений в отношении поставок оружия ВСУ и сотрудничества с третьими странами, говорится в заявлении, передает ТАСС.
Также Россия не должна иметь право вето на вступление Украины в Евросоюз и НАТО, подчеркнули авторы документа.
Вместе с тем они поприветствовали заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Украины.
Заявление подписали главы Еврокомиссии, Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии.
Также ЕС и Британия заявили, что продолжат давить на Россию, чтобы добиться «справедливого» мира на украинской территории.
Напомним, послы стран ЕС провели экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.