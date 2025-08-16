Российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области

Tекст: Мария Иванова

Группировка «Запад» нанесла поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ около Боровской Андреевки, Купянска, Осиново, Песчаного, Петропавловки Харьковской области, Карповки, Шандриголово и Среднего ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, британский бронеавтомобиль Mastiff, бронемашина «Новатор», три артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

В то же время группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Диброва, Ивановки, Левадного, Новониколаевки, Орестополя Днепропетровской области, Новодаровки Запорожской области и Камышевахи ДНР.

При этом противник потерял более 215 военнослужащих, бронемашину и две станции РЭБ.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Бояро-Лежачами, Новой Сечью, Садками, Степным, Храповщиной и Юнаковкой Сумской области, отчитались в Минобороны.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Амбарного, Волчанска, Ильича, Казачьей Лопани и Старицы Харьковской области.

ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, десять складов с боеприпасами и матсредствами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Белой Горы, Берестока, Иванополья, Константиновки, Майского, Новодмитровки, Северска, Серебрянки и Степановки ДНР.

Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 и два американских бронеавтомобиля MaxxPro, пикап, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав» и «Квертус» и склад, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии и формированиям «Иностранного легиона» поблизости от Андреевки, Димитрова, Красноармейска, Муравки, Новоалександровки, Родинского и Удачного ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 400 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113 и два турецких бронеавтомобиля Kirpi, пять пикапов, три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Берислава, Днепровского, Никольского, Садового, Червоного Маяка Херсонской области и Степового Запорожской области.

Уничтожены свыше 80 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, пять станций РЭБ, пять складов с боеприпасами и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Александроград в ДНР. За день до этого они освободили Искру и Щербиновку в ДНР. А ранее освободили Суворово и Никаноровку в ДНР.