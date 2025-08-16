  • Новость часаЕвросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    Next time in Moscow. Встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск вместе с семьей
    Американский эксперт оценил «язык тела» Путина и Трампа
    Sky News: Путин вернулся с Аляски победителем
    Песков объяснил отсутствие беседы Путина и Трампа с журналистами после саммита
    Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»
    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    16 августа 2025, 13:08 • Новости дня

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске

    Евросоюз: Мы готовы продолжать давить на Россию

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита лидеров России и США, в нем он объявил о готовности продолжения давления на российскую сторону.

    Совместное заявление сделали главы Еврокомиссии и Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии, передает ТАСС.

    «Пока убийства на Украине продолжаются, мы готовы оказывать давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры», – говорится в документе.

    Это давление необходимо, чтобы подорвать военную экономику России, и чтобы достичь «справедливого и прочного мира», заключили авторы заявления.

    Напомним, послы 27 стран Евросоюза провели в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После этого лидеры европейских стран начали подготовку совместного заявления.

    16 августа 2025, 10:03 • Новости дня
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    @ : Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале перечислил несколько выводов из встречи глав российского и американского государств.

    Во-первых, диалог двух лидеров позволил восстановить полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне, в котором нет ультиматумов и угроз.

    Во-вторых, Путин лично изложил Трампу условия завершения конфликта на Украине, добавил Медведев.

    В-третьих, трехчасовой разговор завершился тем, что глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию, указал зампред СБ.

    Также встреча показала, что переговоры могут проходить без предварительных условий и одновременно с продолжением спецоперации.

    Главным выводом Медведев назвал то, что «обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин указывал на скорую возможность завершить конфликт на Украине.

    Путин и Трамп беседовали два часа без перерыва на ланч.

    Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    16 августа 2025, 10:29 • Новости дня
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Послы 27 стран Евросоюза организовали в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил дипломатический источник.

    В субботу утром в Брюсселе стартовало экстренное заседание Комитета постоянных представителей ЕС («Корепер»), сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что комитет занимается подготовкой всех решений для Совета Евросоюза.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков указывал, что конкретной даты для следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что по итогу саммита на Аляске обе стороны возложили ответственность за достижение будущих результатов по украинскому урегулированию на Киев и Европу.

    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    16 августа 2025, 09:54 • Новости дня
    Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»

    Трамп заявил о сближении России и Китая из-за политики Байдена

    Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает Россию и Китай историческими противниками и обвинил бывшего главу Белого дома Джо Байдена в укреплении связей Москвы и Пекина.

    Дональд Трамп в интервью каналу Fox News назвал Россию и США «естественными врагами», передает РБК. По его словам, экс-президент Джо Байден совершил «немыслимое», подтолкнув Россию и Китай к сближению.

    «Это последнее, что нужно было делать. Россия и Китай – естественные враги», – указал он.

    Россия обладает обширной территорией, а Китай – значительным населением, которому требуются новые земли. По мнению Трампа, исторический опыт подтверждает, что сближение двух стран опасно для США.

    Трамп отметил, что сближение России и Китая стало возможным и благодаря политике Барака Обамы. Он заверил, что во время его президентства таких процессов не происходило. Республиканец выразил сомнение, что альянс Москвы и Пекина будет прочным, отметив наличие «естественного трения» между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял о скорой возможности завершить конфликт на Украине. Длительность переговоров Путина и Трампа на Аляске составила два часа, политики не прерывались на ланч. Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Ранее Пекин выразил поддержку контактам между Москвой и Вашингтоном, отметив важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.

    16 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину, пишет испанская газета El Pais.

    Оценка мировых политиков со стороны Трампа измеряется уровнем почтительности, пишет El Pais, передает ТАСС.

    Ни к кому из мировых лидеров Трамп не проявлял столько почтительности в ходе своего президентского срока, сколько он проявил ее к Путину.

    Китай выразил поддержку контактам между Россией и США и указал на важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    В Индии заявили, что переговоры Путина и Трампа ознаменовали завершение изоляции России.

    16 августа 2025, 11:03 • Новости дня
    Times: Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения
    Times: Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения
    @ Jim LoScalzo/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский может оказаться в роли козла отпущения в случае провала переговоров по украинскому урегулированию, пишет британская газета Times.

    Президент США Дональд Трамп в случае неудачи американских усилий по урегулированию украинского конфликта может обвинить Зеленского в провале, пишет Times, передает ТАСС.

    Такой вывод был сделан на основе высказываний Трампа о том, что дальнейший прогресс в переговорах по соглашению зависит от позиции Зеленского.

    На итоговой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске Трамп подчеркнул, что между Россией и США достигнуто согласие по большинству пунктов, но по одному «наиболее важному» вопросу стороны еще не договорились.

    По мнению издания, речь идет о запрете на вступление Украины в НАТО, а также возможном требовании, чтобы Зеленский покинул пост президента или Киев отказался от стремления вступить в ЕС.

    В интервью телеканалу Fox News после саммита Трамп уточнил, что ключевыми вопросами переговоров стали обмен территориями и не связанные с НАТО гарантии безопасности для Украины.

    Ранее Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой. Зеленский сообщил, что вскоре встретится с американским лидером.

    Между тем в Европе началось экстренное заседание послов ЕС по случаю саммита России и США на Аляске.

    16 августа 2025, 12:25 • Новости дня
    Трамп назвал саммит с Россией на Аляске крайне успешным
    Трамп назвал саммит с Россией на Аляске крайне успешным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал результаты встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, отметив конструктивный настрой сторон и обсуждение украинского вопроса.

    Трамп назвал переговоры с Путиным отличными и крайне результативными, передает ТАСС.

    Также у него прошел содержательный разговор с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

    В ходе диалога, по словам Трампа, все участники согласились, что для завершения конфликта на Украине необходима выработка прямого мирного соглашения, а не временного прекращения огня.

    Американский лидер отметил, что контакты с руководством России и другими странами способствуют поиску компромиссов, однако ни одна сторона не готова поддержать только формальное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным посвятил около получаса беседе с Владимиром Зеленским, прежде чем к разговору присоединились лидеры ЕС и НАТО.

    Ранее Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой.

    16 августа 2025, 13:13 • Новости дня
    Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приостановки поставок вооружений киевскому режиму не будет, заявили лидеры институтов, ведущих стран ЕС и Британии после саммита России и США на Аляске.

    Евросоюз и Британия настаивают, что не должно быть ограничений в отношении поставок оружия ВСУ и сотрудничества с третьими странами, говорится в заявлении, передает ТАСС.

    Также Россия не должна иметь право вето на вступление Украины в Евросоюз и НАТО, подчеркнули авторы документа.

    Вместе с тем они поприветствовали заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Украины.

    Заявление подписали главы Еврокомиссии, Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии.

    Также ЕС и Британия заявили, что продолжат давить на Россию, чтобы добиться «справедливого» мира на украинской территории.

    Напомним, послы стран ЕС провели экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    16 августа 2025, 09:44 • Новости дня
    Трамп после встречи с Путиным позвонил Зеленскому и коллегам по НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и лидерами Североатлантического альянса после саммита с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    У Трампа и Зеленского состоялся продолжительный разговор во время перелета из Анкориджа в Вашингтон, сказала Ливитт, передает ТАСС.

    Также президент США приступил к разговорам с лидерами НАТО.

    Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске длилась более двух часов. Через некоторое время переговоры завершились пресс-конференцией двух политиков.

    Эксперт по международной политике колумбийского Университета Экстернадо Давид Маурисио Кастрильон Керриган отмечал, что после саммита на Аляске будет иметь смысл уход с поста президента Украины Владимира Зеленского.

    16 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили Колодези в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» завершила освобождение Вороного в Днепропетровской области.

    Группировка «Запад» нанесла поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ около Боровской Андреевки, Купянска, Осиново, Песчаного, Петропавловки Харьковской области, Карповки, Шандриголово и Среднего ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, британский бронеавтомобиль Mastiff, бронемашина «Новатор», три артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Диброва, Ивановки, Левадного, Новониколаевки, Орестополя Днепропетровской области, Новодаровки Запорожской области и Камышевахи ДНР.

    При этом противник потерял более 215 военнослужащих, бронемашину и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Бояро-Лежачами, Новой Сечью, Садками, Степным, Храповщиной и Юнаковкой Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Амбарного, Волчанска, Ильича, Казачьей Лопани и Старицы Харьковской области.

    ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, десять складов с боеприпасами и матсредствами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Белой Горы, Берестока, Иванополья, Константиновки, Майского, Новодмитровки, Северска, Серебрянки и Степановки ДНР.

    Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 и два американских бронеавтомобиля MaxxPro, пикап, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав» и «Квертус» и склад, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии и формированиям «Иностранного легиона» поблизости от Андреевки, Димитрова, Красноармейска, Муравки, Новоалександровки, Родинского и Удачного ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 400 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113 и два турецких бронеавтомобиля Kirpi, пять пикапов, три орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Берислава, Днепровского, Никольского, Садового, Червоного Маяка Херсонской области и Степового Запорожской области.

    Уничтожены свыше 80 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, пять станций РЭБ, пять складов с боеприпасами и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Александроград в ДНР. За день до этого они освободили Искру и Щербиновку в ДНР. А ранее освободили Суворово и Никаноровку в ДНР.

    16 августа 2025, 11:03 • Новости дня
    Трамп выступил за мирное соглашение по Украине вместо перемирия

    Президент США Трамп заявил о поддержке всеобъемлющего мира

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским и руководителями стран Европейского союза заявил о поддержке всеобъемлющего мирного соглашения по Украине, передает ТАСС.

    Как сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, Трамп подчеркнул, что вместе с российским президентом Владимиром Путиным выступает за окончательное урегулирование конфликта, а не за временную паузу в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский конфликт рассматривается как итог десятилетий геополитических противоречий, а его разрешение требует длительных переговоров и ответственных дипломатических шагов.

    Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о том, что безопасность Украины должна быть обеспечена.

    16 августа 2025, 10:52 • Новости дня
    Зеленский объявил о планах встретиться с Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский сообщил, что встретится с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа.

    Встреча пройдет в Вашингтоне, сообщил Зеленский, передает ТАСС.

    Он добавил, что разговаривал с Трампом по телефону полтора часа. Зеленский уточнил, что Трамп излагал ему основные пункты переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Зеленский добавил, что поддерживает идею Белого дома о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия.

    Кроме того, он заявил о важности вовлеченности Европы на всех этапах.

    Ранее Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что конкретной даты для следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет

    16 августа 2025, 11:42 • Новости дня
    Мерц созвал срочное совещание кабмина после разговора с Трампом

    Bild сообщил о внеочередном совещании Мерца после разговора с Трампом

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц инициировал экстренное заседание кабинета министров после обсуждения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Внеочередное совещание кабинета министров Германии назначено после телефонного разговора канцлера Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Bild.

    Телефонная конференция с участием Мерца и министров запланирована на 10.30 по местному времени (11.30 мск). На повестке дня – обсуждение итогов встречи Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, отмеачает ТАСС.

    Ранее в субботу утром Трамп уведомил президента Украины Владимира Зеленского и ряд европейских лидеров о деталях своего разговора с Путиным.

    В субботу утром экстренная встреча послов Евросоюза началась после саммита на Аляске.

    16 августа 2025, 09:58 • Новости дня
    В Индии оценили саммит России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске ознаменовали завершение изоляции России и стали импульсом для обновления диалога между двумя странами, заявил президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев.

    По его словам, переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, прошедшие на Аляске, стали знаковым событием для перезагрузки отношений между Россией и США, передает ТАСС. Как отметил Сачдев, эта встреча положила конец изоляции России на международной арене. Аналитик подчеркнул: «Встреча Трампа и Путина была очень хорошим началом. Она положила конец изоляции России от мирового сообщества. Это очень отрадный признак того, что мир не делится на различные лагеря и полюса».

    По мнению эксперта, обе стороны пришли к саммиту с двумя главными целями – перезагрузка двусторонних отношений и обсуждение конфликта на Украине. Сачдев считает, что в части восстановления диалога и наполнения отношений новым содержанием был достигнут значительный успех, особенно в сферах бизнеса.

    Касаясь украинской темы, эксперт отметил, что ожидать немедленного прекращения огня было бы преждевременно. Сначала, по его мнению, должна быть выработана формула мира. Сачдев отметил, что на встрече были обозначены ключевые пункты будущей дорожной карты и главы государств договорились вскоре встретиться снова, возможно, уже в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча президентов России и США на Аляске ознаменовала окончание западной изоляции Москвы и придала новый импульс американо-российским экономическим отношениям. Эксперт назвала встречу Путина и Трампа символом победы Москвы. Встреча Путина и Трампа на Аляске была названа теплой.

    16 августа 2025, 09:39 • Новости дня
    Главу госслужбы Украины по этнополитике заподозрили в разжигании религиозной розни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское госбюро расследований (ГБР) приступило к проверке высказываний главы Госслужбы по этнополитике Виктора Еленского после жалоб представителей Киево-Печерской лавры, сообщил адвокат Никита Чекман.

    Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви, сообщил, что расследование связано с высказываниями Виктора Еленского в интервью одному из украинских телеканалов, передает ТАСС.

    Досудебное расследование начало киевское управление ГБР, проверка ведется по статье о разжигании религиозной вражды.

    Ранее Еленский заявлял, что уничтожение Украинской православной церкви нельзя считать ущемлением религиозных свобод.

    Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести предписала канонической Украинской православной церкви до 18 августа разорвать связи с Русской православной церковью и публично объявить об этом.

    Ранее украинские депутаты обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой учесть прекращение гонений на УПЦ и политических репрессий на Украине.

    16 августа 2025, 12:18 • Новости дня
    Европейские лидеры обсудили встречу Путина и Трампа с Зеленским

    Европейские лидеры провели переговоры с Зеленским после саммита России и США

    Tекст: Евгения Караваева

    Лидеры пяти европейских стран подготовили совместное заявление после обсуждения итогов переговоров президентов Путина и Трампа с Зеленским.

    Лидеры Британии, Франции, Германии, Италии и Польши обсудили ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам встречи президентов России и США на Аляске, сообщает ТАСС.

    О завершении беседы сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, в обсуждении приняли участие Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Джорджа Мелони.

    Переговоры прошли после того, как Зеленский рассказал европейским коллегам детали разговора с американским президентом Дональдом Трампом и встречи Трампа с Владимиром Путиным. В рамках беседы европейские лидеры оценили информацию, полученную от Трампа, и обсудили итоги переговоров на Аляске.

    Туск уточнил, что по итогам консультаций подготовлено совместное заявление, однако его содержание пока не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным посвятил около получаса беседе с Владимиром Зеленским, прежде чем к разговору присоединились лидеры ЕС и НАТО.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил улучшение глобальной безопасности после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Встреча президентов России и США на Аляске ознаменовала окончание западной изоляции Москвы и придала новый импульс американо-российским экономическим отношениям. Эксперт назвала встречу Путина и Трампа символом победы Москвы. Специалисты отметили теплую атмосферу переговоров президентов на Аляске.


    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Общемировой кризис заставит воевать роботами

    Бушующий во всем мире демографический кризис – резкий спад рождаемости – стал оказывать влияние на вооруженные силы. Первой пострадавшей в этом смысле страной стала Южная Корея, которая столкнулась со значительным сокращением армии. Однако уже вскоре с той же проблемой столкнется множество других государств. Решить ее можно только одним путем. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

