В ЕС начали готовить заявление по саммиту на Аляске

Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске

Tекст: Алексей Дегтярев

Медведев в своем Telegram-канале перечислил несколько выводов из встречи глав российского и американского государств.

Во-первых, диалог двух лидеров позволил восстановить полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне, в котором нет ультиматумов и угроз.

Во-вторых, Путин лично изложил Трампу условия завершения конфликта на Украине, добавил Медведев.

В-третьих, трехчасовой разговор завершился тем, что глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию, указал зампред СБ.

Также встреча показала, что переговоры могут проходить без предварительных условий и одновременно с продолжением спецоперации.

Главным выводом Медведев назвал то, что «обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин указывал на скорую возможность завершить конфликт на Украине.

Путин и Трамп беседовали два часа без перерыва на ланч.

Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.