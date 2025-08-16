Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.0 комментариев
В ЕС начали готовить заявление по саммиту на Аляске
Лидеры европейских стран ведут подготовку совместного заявления после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил источник.
«Насколько мы понимаем, да, сейчас такой документ готовится», – сказал собеседник РИА «Новости».
Напомним, Послы 27 стран Евросоюза провели в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США.
Источник сообщал, что Москва и Вашингтон смогли согласовать ряд важных вопросов на встрече президентов на военной базе на Аляске, но пока о них решили не объявлять.
Сам Трамп оценивал саммит на Аляске как крайне успешный.