Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.
Трамп назвал саммит с Россией на Аляске крайне успешным
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал результаты встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, отметив конструктивный настрой сторон и обсуждение украинского вопроса.
Трамп назвал переговоры с Путиным отличными и крайне результативными, передает ТАСС.
Также у него прошел содержательный разговор с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
В ходе диалога, по словам Трампа, все участники согласились, что для завершения конфликта на Украине необходима выработка прямого мирного соглашения, а не временного прекращения огня.
Американский лидер отметил, что контакты с руководством России и другими странами способствуют поиску компромиссов, однако ни одна сторона не готова поддержать только формальное перемирие.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным посвятил около получаса беседе с Владимиром Зеленским, прежде чем к разговору присоединились лидеры ЕС и НАТО.
Ранее Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой.