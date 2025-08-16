  • Новость часаТрамп назвал саммит с Россией на Аляске крайне успешным
    Next time in Moscow. Встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине
    Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Американский эксперт оценил «язык тела» Путина и Трампа
    Европейские СМИ признали триумф Путина на саммите в Анкоридже
    Песков объяснил отсутствие беседы Путина и Трампа с журналистами после саммита
    Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    NBC заявил о влиянии ошибки Уиткоффа на саммит по Украине
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов На Аляске мирного блицкрига не получилось, но и разрыва не произошло

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    9 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    4 комментария
    16 августа 2025, 12:25 • Новости дня

    Трамп назвал саммит с Россией на Аляске крайне успешным

    Трамп назвал саммит с Россией на Аляске крайне успешным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал результаты встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, отметив конструктивный настрой сторон и обсуждение украинского вопроса.

    Трамп назвал переговоры с Путиным отличными и крайне результативными, передает ТАСС.

    Также у него прошел содержательный разговор с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

    В ходе диалога, по словам Трампа, все участники согласились, что для завершения конфликта на Украине необходима выработка прямого мирного соглашения, а не временного прекращения огня.

    Американский лидер отметил, что контакты с руководством России и другими странами способствуют поиску компромиссов, однако ни одна сторона не готова поддержать только формальное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным посвятил около получаса беседе с Владимиром Зеленским, прежде чем к разговору присоединились лидеры ЕС и НАТО.

    Ранее Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой.

    16 августа 2025, 06:46 • Новости дня
    NBC заявил о влиянии ошибки Уиткоффа на саммит по Украине

    NBC сообщил о неверном толковании Уиткоффом условий России по Украине

    NBC заявил о влиянии ошибки Уиткоффа на саммит по Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неправильная трактовка спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом требований России по прекращению огня на Украине могла привести к экстренному саммиту на Аляске, сообщил телеканал NBC .

    Американский канал NBC сообщил, что неправильное понимание спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло стать причиной экстренного созыва саммита на Аляске, передает РИА «Новости».

    По информации NBC, ссылающейся на неназванного европейского и двух бывших американских чиновников, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале августа Уиткофф ошибочно решил, что Москва предложила «мирный вывод» российских войск из Херсонской и Запорожской областей.

    На самом деле, по данным NBC, Россия настаивала на выводе украинских войск с этих территорий, а не на собственном уходе, однако неопытность Уиткоффа в дипломатии высокого уровня привела к иным выводам.

    «Неверное понимание спецпосланником Стивеном Уиткоффом позиции России по Украине могло послужить толчком к проведению в пятницу спешно организованного саммита», – приводит NBC формулировку своих источников.

    В то же время представитель Белого дома Анна Келли опровергла эту информацию, заявив каналу, что Уиткофф и президент Дональд Трамп «работают над достижением мира на Украине с полным и четким пониманием» ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф поддержал контроль России над освобожденными территориями. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Лулой да Силвой итоги переговоров с Уиткоффом. Президент Путин и Александр Лукашенко обсудили детали встречи президента России с Уиткоффом.

    Комментарии (5)
    16 августа 2025, 07:57 • Новости дня
    Европейские СМИ признали триумф Путина на саммите в Анкоридже
    Европейские СМИ признали триумф Путина на саммите в Анкоридже
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саммит президентов России и США на Аляске завершился без соглашения о перемирии на Украине, при этом европейские СМИ отметили явное преимущество Владимира Путина по итогам переговоров.

    Европейские издания акцентировали внимание на том, что саммит Путина и Трампа в Анкоридже оказался более удачным для российского лидера, передает ТАСС.

    Британский журнал The Economist заявил: «Саммит на Аляске был для него триумфальным». Газета The Guardian указала, что Дональд Трамп сообщил о «большом прогрессе», но соглашения о прекращении боевых действий на Украине достигнуто не было.

    Financial Times отметила, что Трампу не удалось получить от Путина обязательств завершить конфликт на Украине, а итог встречи был разочаровывающим для американской стороны.

    Би-би-си подчеркнула отсутствие договоренности о будущей встрече с участием Владимира Зеленского, а также невозможность на данном этапе назвать Трампа миротворцем.

    Немецкий телеканал NTV и агентство DPA отметили, что перемирие не предвидится, а саммит стал историческим скорее по форме, чем по содержанию.

    Издание Politico подчеркнуло, что Путин получил максимум выгод без значительных уступок, оставив вопрос прекращения огня открытым.

    Французская Le Figaro и бельгийская Le Soir выделили уникальность и неоднозначность отношений Трампа и Путина, а также начало разморозки российско-американского диалога, несмотря на отсутствие конкретных соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о скорой возможности завершить конфликт на Украине. Белый дом отметил, что Путин и Дональд Трамп беседовали два часа без перерыва на ланч.

    Комментарии (3)
    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 10:03 • Новости дня
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    @ : Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале перечислил несколько выводов из встречи глав российского и американского государств.

    Во-первых, диалог двух лидеров позволил восстановить полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне, в котором нет ультиматумов и угроз.

    Во-вторых, Путин лично изложил Трампу условия завершения конфликта на Украине, добавил Медведев.

    В-третьих, трехчасовой разговор завершился тем, что глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию, указал зампред СБ.

    Также встреча показала, что переговоры могут проходить без предварительных условий и одновременно с продолжением спецоперации.

    Главным выводом Медведев назвал то, что «обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин указывал на скорую возможность завершить конфликт на Украине.

    Путин и Трамп беседовали два часа без перерыва на ланч.

    Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (2)
    16 августа 2025, 10:29 • Новости дня
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Послы 27 стран Евросоюза организовали в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил дипломатический источник.

    В субботу утром в Брюсселе стартовало экстренное заседание Комитета постоянных представителей ЕС («Корепер»), сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что комитет занимается подготовкой всех решений для Совета Евросоюза.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков указывал, что конкретной даты для следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что по итогу саммита на Аляске обе стороны возложили ответственность за достижение будущих результатов по украинскому урегулированию на Киев и Европу.

    Комментарии (8)
    16 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    Трамп передал Путину письмо Меланьи на Аляске

    Reuters: Трамп передал Путину письмо Меланьи на Аляске

    Трамп передал Путину письмо Меланьи на Аляске
    @ Kenny Holston/CNP/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время встречи на Аляске Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от Меланьи Трамп, в котором затрагивается тема похищения детей в ходе конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп во время саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей супруги Меланьи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters и двух чиновников Белого дома.

    В материале агентства уточняется, что «президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске». По данным источников, в письме Меланьи Трамп затрагивается тема похищения детей в результате вооруженного украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным лидером и отверг необходимость введения новых санкций против России. Владимир Путин заявил, что возможность завершения конфликта на Украине может появиться в ближайшее время. Трамп также подчеркнул, что роль Владимира Зеленского будет решающей для заключения сделки по Украине.

    Комментарии (9)
    16 августа 2025, 09:25 • Новости дня
    Американский эксперт оценил «язык тела» Путина и Трампа

    Американский эксперт Кавулич оценил «язык тела» Путина и Трампа

    Американский эксперт оценил «язык тела» Путина и Трампа
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе саммита в Анкоридже Владимир Путин выглядел уверенно, тогда как Дональд Трамп, напротив, показался уставшим и не отвечал на вопросы журналистов, заявил американский политолог и аналитик Джон Кавулич, представляющий исследовательскую организацию Issue Insight.

    По его словам, президент России Владимир Путин на саммите в Анкоридже излучал уверенность, в то время как Дональд Трамп казался уставшим и опустошенным, передает ТАСС.

    По словам Кавулича, «язык тела» Трампа не отражал его привычной уверенности и внутреннего спокойствия. Эксперт отметил, что у президента США не было желания отвечать на вопросы прессы, поскольку он не считал встречу с Путиным провалом, но и не видел в ней достаточного успеха.

    Аналитик подчеркнул, что дискуссия длилась намного дольше, чем изначально планировал Трамп, который ранее утверждал, что ему хватит двух, пяти или десяти минут, чтобы понять, возможна ли «сделка» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Это, по мнению Кавулича, говорит о серьезности и подготовленности американского лидера к диалогу.

    Эксперт также выделил совместную поездку Путина и Трампа на лимузине, которая позволила им провести отдельную беседу. Кавулич добавил, что Трамп вёл разговор с Путиным в своей обычной манере и отметил свободное владение английским языком российским президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о скорой возможности завершить конфликт на Украине.

    Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Между тем европейские СМИ признали триумф Путина на саммите в Анкоридже.

    Комментарии (2)
    16 августа 2025, 09:54 • Новости дня
    Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»

    Трамп заявил о сближении России и Китая из-за политики Байдена

    Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает Россию и Китай историческими противниками и обвинил бывшего главу Белого дома Джо Байдена в укреплении связей Москвы и Пекина.

    Дональд Трамп в интервью каналу Fox News назвал Россию и США «естественными врагами», передает РБК. По его словам, экс-президент Джо Байден совершил «немыслимое», подтолкнув Россию и Китай к сближению.

    «Это последнее, что нужно было делать. Россия и Китай – естественные враги», – указал он.

    Россия обладает обширной территорией, а Китай – значительным населением, которому требуются новые земли. По мнению Трампа, исторический опыт подтверждает, что сближение двух стран опасно для США.

    Трамп отметил, что сближение России и Китая стало возможным и благодаря политике Барака Обамы. Он заверил, что во время его президентства таких процессов не происходило. Республиканец выразил сомнение, что альянс Москвы и Пекина будет прочным, отметив наличие «естественного трения» между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял о скорой возможности завершить конфликт на Украине. Длительность переговоров Путина и Трампа на Аляске составила два часа, политики не прерывались на ланч. Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Ранее Пекин выразил поддержку контактам между Москвой и Вашингтоном, отметив важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (5)
    16 августа 2025, 06:14 • Новости дня
    FT: Саммит на Аляске показал смену курса США по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже стала сигналом к пересмотру Вашингтоном позиции по конфликту на Украине и его роли в европейской безопасности, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрика Грина.

    Саммит в Анкоридже, который прошел на Аляске с участием президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, отражает существенные изменения в политике США по отношению к ситуации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times.

    Издание приводит мнение бывшего старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрика Грина. По его словам, «саммит в Анкоридже отразил изменение политики США в отношении Украины при Трампе».

    Грин также отметил, что позиции Украины становятся всё слабее, а США постепенно утрачивают рычаги влияния. Как отмечает Financial Times, прекращение изоляции Путина американской стороной ставит под вопрос не только подход Трампа к европейской безопасности, но и роль Украины и России в этой системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным лидером и отверг необходимость новых санкций против России. Владимир Путин заявил о скорой возможности завершить конфликт на Украине. Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского решающим звеном для заключения сделки по Украине.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 09:26 • Новости дня
    ABC News: Путин переиграл очередного президента США
    ABC News: Путин переиграл очередного президента США
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Путин завершил переговоры на Аляске с явным преимуществом, сосредоточив внимание на экономических контактах с США, а не на украинском вопросе, говорится в статье, опубликованной новостной службой ABC News.

    Президент России Владимир Путин одержал победу на саммите на Аляске, переиграв очередного президента США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью ABC News. В материале отмечается: «Владимир Путин переиграл очередного президента США». По мнению автора статьи, саммит стал для Путина возможностью вернуться за стол переговоров ведущих мировых держав и открыть новые экономические перспективы для России в отношениях с США.

    Статья подчеркивает, что единственная уступка Путина касалась лишь мимоходом упомянутой необходимости обеспечения безопасности Украины. Особое внимание уделяется присутствию на встрече Кирилла Дмитриева, специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами – его участие, как отмечено, свидетельствовало о том, что Москва рассматривала саммит прежде всего как площадку для деловых переговоров, а не обсуждения ситуации на Украине.

    Автор статьи отмечает, что в этом «поединке тяжеловесов» Путин проявил себя максимально эффективно. В то же время Дональд Трамп, по мнению ABC News, не смог добиться даже условного прекращения огня или согласия Путина на встречу с Владимиром Зеленским. Заявление Трампа о том, что после саммита он «сделает пару звонков», названо «слабым результатом» встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча президентов России и США на Аляске ознаменовала окончание западной изоляции Москвы и придала новый импульс американо-российским экономическим отношениям. Эксперт назвала встречу Путина и Трампа символом победы Москвы. Специалисты отметили теплую атмосферу переговоров президентов на Аляске.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину, пишет испанская газета El Pais.

    Оценка мировых политиков со стороны Трампа измеряется уровнем почтительности, пишет El Pais, передает ТАСС.

    Ни к кому из мировых лидеров Трамп не проявлял столько почтительности в ходе своего президентского срока, сколько он проявил ее к Путину.

    Китай выразил поддержку контактам между Россией и США и указал на важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    В Индии заявили, что переговоры Путина и Трампа ознаменовали завершение изоляции России.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 07:40 • Новости дня
    Трамп предложил Европе «немного поучаствовать» в завершении конфликта на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в беседе с Fox News после саммита с российским лидером Владимиром Путиным назвал несколько сторон, которые могут повлиять на ускорение разрешения украинского конфликта.

    «Я бы заметил, что европейским странам стоило бы в этом поучаствовать, но все же это зависит от Владимира Зеленского», – приводит «Газета.Ru» слова Трампа в интервью Fox News.

    В этом же интервью Трамп назвал Зеленского решающим звеном для заключения сделки по Украине.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины, а также призвал Киев и ЕС не подрывать «наметившийся прогресс» после переговоров с Трампом.

    Комментарии (2)
    16 августа 2025, 08:58 • Новости дня
    Путин по пути с Аляски посетил Чукотку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин, возвращаясь с поездки на Аляску, где у него проходила встреча с президентом США Дональдом Трампом, посетил с рабочим визитом Чукотский автономный округ.

    Путин на Чукотке встретился с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым, передает ТАСС.

    Перед визитом на Аляску российский лидер посетил Магадан, там он возложил цветы к мемориалу «Героям Алсиба».

    Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длилась более двух часов. Через некоторое время переговоры завершились пресс-конференцией Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 09:20 • Новости дня
    Эксперт дал совет Зеленскому после саммита на Аляске

    Колумбийский эксперт Керриган дал совет Зеленскому после саммита на Аляске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уход с поста президента Украины Владимира Зеленского будет иметь смысл после саммита России и США на Аляске, заявил эксперт по международной политике колумбийского Университета Экстернадо Давид Маурисио Кастрильон Керриган.

    Уход Зеленского после проведенного на Аляске саммита России и США был бы ожидаем и логичен для всех сторон конфликта, сказал Керриган РИА «Новости».

    По мнению эксперта, новый руководитель Украины смог бы взять на себя обязательства по принятию условий мира, которые были бы неприемлемы для нынешнего президента.

    Керриган отметил, что Украине все сложнее справляться с военными задачами из-за снижения международной поддержки.

    «Неудивительно, если в результате этих встреч Зеленский уйдет с поста, чтобы другая фигура возглавила Украину и с новым имиджем смогла принять условия, которые сегодня были бы для него неприемлемыми», – пояснил он.

    Политолог добавил, что для Зеленского перемена курса крайне затруднительна, поскольку его лидерство базировалось на идее победы в конфликте. Однако, по его словам, «поражение в конфликте может обойтись дороже, чем согласие на переговоры с учетом реалий на земле».

    Эксперт также связал прошедший саммит с изменением подхода США к конфликту. Он подчеркнул, что встреча в Анкоридже сигнализирует европейским странам о серьезности намерений США по достижению мира на Украине и переходе к прагматике вместо идеологизированных подходов периода Байдена.

    Ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского решающим звеном для заключения сделки по Украине.

    Напомним, беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длилась более двух часов без перерыва на ланч. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 08:07 • Новости дня
    Россия подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения с США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оформленные Россией документы для возобновления прямых перелетов с Соединенными Штатами сейчас находятся на стадии обсуждения обеими сторонами, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Российская инициатива способствует нормализации отношений двух стран, Москва подготовила соответствующие документы по восстановлению авиасообщения, сказал посол, передает РИА «Новости».

    Напомним, Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длилась более двух часов. Через некоторое время переговоры завершились , пресс-конференцией Путина и Трампа.

    Трамп заявил, что сделки по Украине пока нет, но есть «множество договоренностей».

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 11:03 • Новости дня
    Times: Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения
    Times: Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения
    @ Jim LoScalzo/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский может оказаться в роли козла отпущения в случае провала переговоров по украинскому урегулированию, пишет британская газета Times.

    Президент США Дональд Трамп в случае неудачи американских усилий по урегулированию украинского конфликта может обвинить Зеленского в провале, пишет Times, передает ТАСС.

    Такой вывод был сделан на основе высказываний Трампа о том, что дальнейший прогресс в переговорах по соглашению зависит от позиции Зеленского.

    На итоговой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске Трамп подчеркнул, что между Россией и США достигнуто согласие по большинству пунктов, но по одному «наиболее важному» вопросу стороны еще не договорились.

    По мнению издания, речь идет о запрете на вступление Украины в НАТО, а также возможном требовании, чтобы Зеленский покинул пост президента или Киев отказался от стремления вступить в ЕС.

    В интервью телеканалу Fox News после саммита Трамп уточнил, что ключевыми вопросами переговоров стали обмен территориями и не связанные с НАТО гарантии безопасности для Украины.

    Ранее Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой. Зеленский сообщил, что вскоре встретится с американским лидером.

    Между тем в Европе началось экстренное заседание послов ЕС по случаю саммита России и США на Аляске.

    Комментарии (0)
  • О газете
