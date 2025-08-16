Трамп назвал саммит с Россией на Аляске крайне успешным

Tекст: Алексей Дегтярев

Трамп назвал переговоры с Путиным отличными и крайне результативными, передает ТАСС.

Также у него прошел содержательный разговор с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

В ходе диалога, по словам Трампа, все участники согласились, что для завершения конфликта на Украине необходима выработка прямого мирного соглашения, а не временного прекращения огня.

Американский лидер отметил, что контакты с руководством России и другими странами способствуют поиску компромиссов, однако ни одна сторона не готова поддержать только формальное перемирие.

Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным посвятил около получаса беседе с Владимиром Зеленским, прежде чем к разговору присоединились лидеры ЕС и НАТО.

Ранее Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой.