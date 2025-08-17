Bild узнала, когда главы ФРГ, Франции и Британии определятся с поездкой в США

Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.4 комментария
Bild: Главы ФРГ, Франции и Британии 17 августа определятся с поездкой в США
По информации газета Bild, американский президент Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому пригласить европейских политиков в США, хотя официального приглашения нет, европейцы намерены избежать демонстративной встречи.
«Правительства канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона намерены в воскресенье скоординировать действия и совместно решить, поедут ли в США и кто именно. Однако для этого требуется официальное приглашение от США», – пишет газета Bild со ссылкой на правительственные источники.
Ранее в субботу Мерц заявил, что сделал позитивный вывод из саммита на Аляске.
«Этот саммит может стать успешным шагом на пути к миру на Украине, если сейчас будут предприняты правильные шаги», – заявил председатель ХДС телеканалу RTL/ntv.
Он упомянул запланированную встречу Трампа и Зеленского, затем последует трехсторонняя встреча с российским президентом Владимиром Путиным, время и место которой пока неизвестны.
«Это хороший путь, но он все равно будет трудным. И я думаю, мы не должны недооценивать это», – добавил Мерц.
Bild сделала приписку к материалу о том, что прямого приглашения от Дональда Трампа Фридриху Мерцу так и не поступало. По данным New York Times, приглашение американского лидера было адресовано ведущим европейским политикам.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские страны заявили, что поддерживают мирные инициативы Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но европейская солидарность с Украиной останется непоколебимой, сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами ЕС после саммита с Владимиром Путиным заявил, что полное мирное соглашение по Украине важнее временного прекращения огня.