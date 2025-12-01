Макрон выразил надежду на компромисс по активам России к ближайшему саммиту ЕС

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, в ближайшие недели странам ЕС предстоит найти техническое решение, которое позволит учесть все правовые вопросы по этому вопросу, передает ТАСС. Он также отметил, что надеется на достижение компромисса среди стран Евросоюза этому вопросу к ближайшему саммиту ЕС.

«Мы найдем вариант, который технически позволит нам ответить на все законные вопросы, которые нам задают. Цель состоит в том, чтобы завершить это к следующему заседанию Совета ЕС, до Рождества, и Еврокомиссия должна будет объявить о своих решениях в ближайшие несколько дней», – подчеркнул Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Париже.

Ранее Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по активам России.