Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.11 комментариев
Макрон выразил надежду на компромисс по активам России к ближайшему саммиту ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что Евросоюз сможет сохранить контроль над замороженными в Европе российскими активами.
По его словам, в ближайшие недели странам ЕС предстоит найти техническое решение, которое позволит учесть все правовые вопросы по этому вопросу, передает ТАСС. Он также отметил, что надеется на достижение компромисса среди стран Евросоюза этому вопросу к ближайшему саммиту ЕС.
«Мы найдем вариант, который технически позволит нам ответить на все законные вопросы, которые нам задают. Цель состоит в том, чтобы завершить это к следующему заседанию Совета ЕС, до Рождества, и Еврокомиссия должна будет объявить о своих решениях в ближайшие несколько дней», – подчеркнул Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Париже.
Ранее Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по активам России.