Фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским

Фон дер Ляйен заявила, что примет участие во встрече Трампа с Зеленским в США

Tекст: Вера Басилая

Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети, что примет участие во встрече американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, передает РИА «Новости».

В своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она подчеркнула, что по приглашению Зеленского присоединится к мероприятию, которое состоится в понедельник в Белом доме при участии других европейских лидеров.

Кроме того, фон дер Ляйен уточнила, что Владимир Зеленский посетит Брюссель в воскресенье, чтобы вместе с ней принять участие в виртуальном заседании так называемой коалиции желающих.

СМИ писали, что Владимир Зеленский понимает, что встреча с Дональдом Трампом в Овальном кабинете может обернуться для него «засадой».

Напомним, Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.

Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официальных приглашений им не направили.

Politico сообщил, что Рютте собрался посетить встречу Зеленского с Трампом.