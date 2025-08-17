Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.0 комментариев
Фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направится в США, чтобы принять участие во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом,
Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети, что примет участие во встрече американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, передает РИА «Новости».
В своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она подчеркнула, что по приглашению Зеленского присоединится к мероприятию, которое состоится в понедельник в Белом доме при участии других европейских лидеров.
Кроме того, фон дер Ляйен уточнила, что Владимир Зеленский посетит Брюссель в воскресенье, чтобы вместе с ней принять участие в виртуальном заседании так называемой коалиции желающих.
СМИ писали, что Владимир Зеленский понимает, что встреча с Дональдом Трампом в Овальном кабинете может обернуться для него «засадой».
Напомним, Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.
Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.
Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официальных приглашений им не направили.
Politico сообщил, что Рютте собрался посетить встречу Зеленского с Трампом.