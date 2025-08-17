Sky News: Зеленский боится попасть в новую засаду в Белом доме

Tекст: Вера Басилая

Телеканал Sky News сообщил, что Владимир Зеленский осознает риск попасть в политическую засаду во время новой встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако вынужден вести себя как добровольный участник переговоров из опасения быть воспринятым как препятствие мирному урегулированию, передает РИА «Новости».

В сообщении телеканала отмечается, что Зеленский не забыл о неприятной перепалке, произошедшей в феврале, и эти воспоминания будут влиять на его поведение. Дополнительные трудности, как считает Sky News, вызываются тем, что Трамп, по мнению СМИ, демонстрирует уважение к президенту России Владимиру Путину, а к Зеленскому относится с презрением.

Напомним, 28 февраля Трамп резко раскритиковал Зеленского в Белом доме в ходе встречи по подписанию соглашения о совместной разработке украинских недр. Тогда Трамп потребовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс публично назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, после того как киевская делегация стала оправдываться и угрожать США последствиями конфликта. Делегацию с Украины попросили покинуть Белый дом.

Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.

Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официальных приглашений не направили.

Politico сообщил, что Рютте собрался посетить встречу Зеленского с Трампом.