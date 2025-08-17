Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.6 комментариев
Sky News сообщил о страхе Зеленского попасть в засаду в Белом доме
Sky News: Зеленский боится попасть в новую засаду в Белом доме
Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, но ему приходится смириться из опасения быть воспринятым как помеха для урегулирования конфликта, сообщает телеканал Sky News.
Телеканал Sky News сообщил, что Владимир Зеленский осознает риск попасть в политическую засаду во время новой встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако вынужден вести себя как добровольный участник переговоров из опасения быть воспринятым как препятствие мирному урегулированию, передает РИА «Новости».
В сообщении телеканала отмечается, что Зеленский не забыл о неприятной перепалке, произошедшей в феврале, и эти воспоминания будут влиять на его поведение. Дополнительные трудности, как считает Sky News, вызываются тем, что Трамп, по мнению СМИ, демонстрирует уважение к президенту России Владимиру Путину, а к Зеленскому относится с презрением.
Напомним, 28 февраля Трамп резко раскритиковал Зеленского в Белом доме в ходе встречи по подписанию соглашения о совместной разработке украинских недр. Тогда Трамп потребовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.
В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс публично назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, после того как киевская делегация стала оправдываться и угрожать США последствиями конфликта. Делегацию с Украины попросили покинуть Белый дом.
Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.
Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.
Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официальных приглашений не направили.
Politico сообщил, что Рютте собрался посетить встречу Зеленского с Трампом.