Канцлер ФРГ Мерц подтвердил участие во встрече Трампа с Зеленским

Tекст: Вера Басилая

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вместе с европейскими лидерами прибудет 18 августа в Вашингтон для участия во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что цель визита – обменяться мнениями с президентом США после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, передает ТАСС.

Как пояснил Корнелиус, Мерц планирует обсудить с коллегами ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он также подчеркнул стремление Германии к скорейшему заключению мирного соглашения. В повестку включены вопросы гарантий безопасности, территориальные аспекты и расширение поддержки Украины.

Корнелиус отдельно отметил: «Это включает сохранение санкционного давления».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед визитом в Белый дом. Politico сообщил, что Марк Рютте собирается посетить встречу Зеленского с Трампом.

Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом запланирована на понедельник, 18 августа.