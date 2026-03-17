Умер актер фильма «Назад в будущее 3» Мэтт Кларк

Tекст: Мария Иванова

Мэтт Кларк скончался воскресным утром в Остине, штат Техас, причиной стали тяжелые последствия перенесенной процедуры на позвоночнике, сообщает TMZ. Актеру было 89 лет.

«Кларк, наиболее известный по роли бармена в фильме «Назад в будущее 3» и в сериале «Грейс в огне», скончался в воскресенье утром в своем доме... Ему было 89», – говорится в публикации.

Помимо участия в знаменитой фантастической франшизе, артист работал на одной площадке с Клинтом Иствудом и Джоном Уэйном. В его фильмографии также значатся картина «Приключения Бакару Банзая» 1984 года и популярные сериалы «Бонанза» и «Династия», передает РИА «Новости».

Родственники отметили, что коллеги уважали Кларка, а сам он любил профессию, но совершенно не стремился к громкой славе. Близкие подчеркнули, что актер считал свою карьеру удачной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский актер из сериала «Спасатели Малибу» Зак Норман скончался в возрасте 83 лет.

Снявшийся в «Бегущем по лезвию» артист Майкл Эммет Уолш умер в больнице штата Вермонт на 89-м году жизни.