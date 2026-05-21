Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Спецпосланник США заявил о планах включить Гренландию в доктрину Монро
США могут включить Гренландию в доктрину Монро так, чтобы это было позитивно для острова, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри.
Соединенные Штаты рассматривают возможность интеграции датской территории в сферу своего влияния, передают РИА «Новости». Специальный посланник Джефф Лэндри посетил автономию для оценки экономических перспектив.
«Наша миссия состоит в том, чтобы включить эту территорию в доктрину Монро таким образом, чтобы это было позитивно для Гренландии», – заявил дипломат.
Лэндри добавил, что обсуждал с гренландцами их отношение к присутствию заокеанских партнеров. По его словам, многие жители острова высказались за выстраивание более тесного сотрудничества.
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг попытки американского дипломата подкупить местных жителей сладостями.
Ранее президент США поручил военным разработать план возможного вторжения на остров.
Американские чиновники обсуждают проект договора о свободной ассоциации с автономией.