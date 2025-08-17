Стало известно о составе европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа

Фон дер Ляйен, Мелони, Макрон, Стармер, Мерц решили поехать с Зеленским в США

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, передает ТАСС. Помимо Мелони, в Вашингтон отправятся канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Перед вылетом Мелони примет участие в видеоконференции «коалиции желающих».

Президент Финляндии Александр Стубб, как сообщается на сайте его офиса, также примет участие во встрече «коалиции желающих» по поддержке Украины в формате телефонного совещания 17 августа.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что 18 августа направится в США для участия во встрече Трампа с Зеленским и другими европейскими лидерами, сообщили в альянсе.

Пресс-служба Даунинг-стрит объявила, что премьер-министр Британии также присоединится к Зеленскому на встрече в Белом доме. Он подтвердит, что его поддержка Украины продолжится так долго, сколько потребуется.

СМИ писали, что Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.

Также сообщалось, что Эмманюэль Макрон отправится вместе с Зеленским в США на встречу с Трампом.

Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.