Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.0 комментариев
AFP: Макрон отправится вместе с Зеленским в США на встречу с Трампом
Президент Франции Эмманюэль Макрон отправится вместе с Владимиром Зеленским в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, где обсудят координацию действий между Европой и США, сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский посетят Вашингтон 18 августа для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP и Елисейский дворец.
В пресс-службе французского президента заявили, что глава республики направится в США с Зеленским и рядом европейских лидеров. В заявлении подчеркивается, что целью визита станет продолжение координации между Европой и США для достижения справедливого и устойчивого мира, который будет учитывать важные интересы Украины и обеспечивать безопасность Европы.
В сообщении также отмечается, что стороны намерены обсудить дальнейшие шаги по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Владимира Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.
Politico сообщил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте собрался посетить встречу Зеленского с Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.