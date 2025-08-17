AFP: Макрон отправится вместе с Зеленским в США на встречу с Трампом

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский посетят Вашингтон 18 августа для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP и Елисейский дворец.

В пресс-службе французского президента заявили, что глава республики направится в США с Зеленским и рядом европейских лидеров. В заявлении подчеркивается, что целью визита станет продолжение координации между Европой и США для достижения справедливого и устойчивого мира, который будет учитывать важные интересы Украины и обеспечивать безопасность Европы.

В сообщении также отмечается, что стороны намерены обсудить дальнейшие шаги по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Владимира Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.

Politico сообщил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте собрался посетить встречу Зеленского с Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.