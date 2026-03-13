  • Новость часаСША разрешили краткосрочную продажу российской нефти
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Достояние Суджи. Чем живут куряне через год после освобождения
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Путин сменил первого замглавы МВД
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России
    США отказались снимать санкции с российской нефти
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    12593 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    67 комментариев
    13 марта 2026, 06:58 • Новости дня

    Минобороны сообщило об уничтожении танка ВСУ снарядом «Краснополь»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллеристы «Южной» группировки войск высокоточным снарядом «Краснополь» уничтожили замаскированный танк ВСУ на константиновском направлении, сообщило Минобороны России.

    Артиллеристы «Южной» группировки российских войск уничтожили замаскированный танк Вооружённых сил Украины высокоточным боеприпасом «Краснополь» на константиновском направлении, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В военном ведомстве уточнили: «В ходе выполнения огневых задач расчет 152-мм гаубицы 2А65 »Мста-Б« артиллерийской бригады Южной группировки войск высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожил замаскированный в лесополосе танк противника на константиновском направлении специальной военной операции». Наведение гаубицы обеспечивалось с помощью разведывательного беспилотника подразделения войск беспилотных систем той же группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил, что управляемый снаряд «Краснополь» превосходит западные аналоги по точности и дальности. Холдинг «Высокоточные комплексы» в 2025 году увеличил выпуск вооружения в несколько раз. Ростех в 2025 году поставил российской армии новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».

    12 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

    Депутат Колесник: Раскрытое финансирование Галицким ВСУ не списать на ошибки в бизнесе

    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    Комментарии (22)
    12 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    В ЕС предложили Украине воевать еще два года

    ЕС заявил о готовности помогать воевать Киеву еще два года

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза готовы поддерживать Украину в продолжении боевых действий еще полтора-два года, сообщили украинские СМИ.

    Европейские страны предлагают Киеву продолжать боевые действия на Украине еще полтора-два года, передают «Вести».

    По данным украинских СМИ, государства Европейского союза готовы выделить необходимое финансирование для продолжения боевых действий.

    В то же время, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил властям страны рассмотреть сценарий, при котором проведение выборов на Украине будет отложено на несколько лет. Таким образом, в ближайшей перспективе в стране не планируются избирательные кампании.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение о планах Киева вести боевые действия еще три года.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал прогноз о скором окончании украинского кризиса и назвал Украину «Страной 404».

    Комментарии (7)
    12 марта 2026, 22:02 • Видео
    Новый лидер Ирана заявил о себе

    Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные начали применять опыт отражения ракет и беспилотников, полученный на Украине, в новых операциях против Ирана на Ближнем Востоке, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

    Вооруженные силы США используют опыт, полученный во время конфликта на Украине, для совершенствования своих операций против Ирана, сообщает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

    «Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», – подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос о передаче военного опыта. Он отметил, что касается это в первую очередь методов перехвата ракет и беспилотников, которыми активно пользуются американские военные на Ближнем Востоке.

    Генерал также подтвердил, что Киев продолжает запрашивать у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны. По словам Гринкевича, многие такие системы уже перебрасываются на Ближний Восток из других регионов, чтобы усилить защиту американских позиций.

    Отвечая на вопрос о том, что бы просил Владимир Зеленский у США, если бы оказался сейчас в Вашингтоне, Гринкевич отметил, что это были бы прежде всего средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что у американцев в регионе уже есть мощные комплексы ПВО, призванные противостоять ракетным и беспилотным угрозам.

    Ранее телеканал CBS назвал ключевые цели операции США в Иране.

    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    Комментарии (3)
    12 марта 2026, 08:28 • Новости дня
    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»
    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» выступил с прогнозом о скором окончании украинского кризиса, и назвал Украину «Страной 404».

    Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Эксперт» назвал Украину несуществующей «Страной 404», передает РИА «Новости».

    По его мнению, переживания по поводу несуществующей «Страны 404» навязаны искусственно и вскоре уступят место осознанию более серьезных мировых вызовов, связанных с технологическим развитием.

    Зампред Совета безопасности также выразил убеждение, что украинский кризис завершится, как и все конфликты в истории человечества. «Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня «коллективный Запад», не может длиться вечно», – заявил Медведев.

    Он считает, что усилия ряда стран, желающих поражения России, не изменят неизбежного исхода.

    В заключение Медведев указал, что мировое сообщество только начинает осознавать масштаб и глубину новых технологических угроз, которые станут гораздо более актуальными, чем нынешние политические разногласия.

    Ранее Медведев предрек Владимиру Зеленскому сохранение жизни только до момента окончательного развала «Страны 404».

    Зампред Совбеза предупредил о вероятном сокращении территории Украины до узкой полоски земли.

    Медведев назвал существование самостоятельного государства Украины на исторических российских территориях смертельно опасным для украинцев.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Газпром: Атаки ВСУ на станции «Турецкого потока» отражены

    Газпром: Отражены атаки ВСУ на станции «Русская» и «Береговая» «Турецкого потока»

    Газпром: Атаки ВСУ на станции «Турецкого потока» отражены
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компрессорные станции «Русская» и «Береговая», являющиеся ключевыми объектами для экспорта газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», подверглись новым атакам средствами воздушного нападения.

    Компрессорные станции «Русская» и «Береговая», входящие в инфраструктуру ПАО «Газпром», подверглись воздушным атакам рано утром, сообщается в Telegram-канале Газпрома. Эти объекты обеспечивают надежность поставок российского газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    Все средства воздушного нападения были отражены, объекты продолжили функционировать в штатном режиме. Инцидент не повлиял на экспортные поставки газа по указанным маршрутам.

    Угрозы для жителей региона и персонала компрессорных станций не возникло. Газпром подчеркнул важность обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры на фоне продолжающейся напряженности.

    Минобороны России сообщило об атаке десяти беспилотников на станцию «Турецкого потока» на Кубани.

    В среду компания «Газпром» заявила об атаке беспилотников ВСУ на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае.

    Комментарии (2)
    12 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Пленный украинский сержант передал все координаты ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Захваченный в плен главный сержант украинской теробороны передал российским военным все известные позиции ВСУ около Купянска.

    Пленный главный сержант (равноценно старшине в ВС РФ) 6-го батальона 122-й отдельной бригады теробороны ВСУ Игорь Костин передал российским военнослужащим всю имеющуюся у него информацию о позициях и координатах украинских военных, пишет ТАСС.

    Костин уточнил, что попал в плен во время заведения солдат ВСУ на позиции. Он отметил, что осознает последствия своих действий и понимает, что по переданным координатам может быть нанесено огневое поражение.

    В обращении к родственникам Костин сообщил: «Со мной все нормально. Я живой, здоровый. Все будет хорошо. Относятся ко мне нормально. Кормят, поят, в тепле и не в обиде».

    Ранее другой украинский военнослужащий Николай Пилипчук, сдавшийся у Димитрова, выразил желание предоставить российским военным координаты территориального центра комплектования для нанесения авиаудара.

    До этого взятый в плен разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Пушилин связал освобождение Славянска с решением водной проблемы Донбасса

    Пушилин: Освобождение Славянска закроет вопрос с водоснабжением Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Славянска позволит восстановить канал Северский Донец – Донбасс и возобновить подачу воды, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью Сергею Стиллавину заявил, что освобождение Славянска позволит начать восстановление канала Северский Донец – Донбасс, который обеспечивает регион водой, передают «Вести».

    Пушилин отметил: «Мы видим, что и Краматорско-Славянская агломерация, вот к ней все ближе и ближе наши подразделения. Для нас особо ощутимо как раз в этом плане освобождение Славянска».

    Пушилин также сообщил о ситуации в Красном Лимане. По его словам, российские войска практически охватили населенный пункт, идут городские бои, и освобождение города ожидается в ближайшее время. Он подчеркнул, что продвижение российских подразделений в данном районе имеет стратегическое значение для региона.

    Глава республики выразил уверенность, что решение водных проблем Донбасса возможно только после установления контроля над ключевыми инфраструктурными объектами, такими как канал Северский Донец – Донбасс.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России. Вооруженные силы Украины усиливают оборону в Славянске, демонтируя инфраструктуру, устанавливая противодроновые системы и минируя подступы к городу.

    Пушилин заявил о намеренном уничтожении украинскими военными части канала Северский Донец – Донбасс.

    Также Пушилин сообщил о получении ДНР лишь половины необходимого объема воды из-за блокады со стороны Киева.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности России к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва подчеркнула открытость к обсуждению любых вопросов по евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине, с прагматичными партнерами.

    Россия готова к открытому и честному диалогу по вопросам евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на очередном брифинге, передает ТАСС.

    «Мы по-прежнему открыты для прямого диалога, честных переговоров со всеми прагматично настроенными и добросовестными партнерами по всему спектру вопросов евразийской безопасности, включая украинский конфликт», – подчеркнула Захарова. Она отметила, что Москва не исключает обсуждение ни одной из ключевых тем, связанных с безопасностью региона.

    По словам Захаровой, Россия рассчитывает на конструктивный подход со стороны заинтересованных государств. В МИД подчеркнули, что любые шаги по укреплению безопасности должны основываться на взаимном уважении и готовности к компромиссам.

    Накануне МИД связал удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби будут продолжены, но место и дата следующего раунда пока не определены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    А в среду специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом могут состояться в ближайшие семь дней.


    Комментарии (6)
    12 марта 2026, 12:19 • Новости дня
    Герой России Ярашев после лечения решил вернуться оператором БПЛА на СВО

    Мать Героя России Ярашева сообщила о его планах вернуться на СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Рядовой Сергей Ярашев, удостоенный звания Героя России, после госпиталя намерен стать оператором БПЛА и навестить родственников погибших сослуживцев, рассказала его мать Татьяна Ярашева.

    После окончания лечения в московском госпитале и отпуска, Ярашев планирует вернуться в свою часть на территории спецоперации, передает РИА «Новости».

    Его мать, Татьяна Ярашева, рассказала, что сын намерен служить оператором беспилотных летательных аппаратов, так как обладает необходимыми знаниями и опытом в этой области.

    По словам матери героя, после выписки Ярашев сначала приедет в Самару навестить родных, а затем отправится к семьям всех своих погибших сослуживцев. «Всех объеду матерей, жен, всех обниму», – передала слова сына Татьяна Ярашева.

    Боец в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции у населенного пункта Гришино в ДНР и не допустил прорыва обороны. Сейчас Ярашев проходит лечение в московском госпитале, он лишился ступней из-за обморожения, о чем ранее докладывал Путину глава ДНР Денис Пушилин.

    Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России рядовому Сергею Ярашеву за проявленные мужество и героизм.

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о решении наградить военнослужащего премией имени Тиграна Кеосаяна.

    Мать бойца рассказала о планах сына жениться после выписки из госпиталя.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    ВС России поразили используемые для ВСУ объекты энергетики и транспорта
    ВС России поразили используемые для ВСУ объекты энергетики и транспорта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 447 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 132 беспилотника, 651 ЗРК, 28 191 танк и другая бронемашина, 1 687 боевых машин РСЗО, 33 801 орудие полевой артиллерии и миномет, 56 533 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним накануне ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины.

    За день до этого ВКС России сбили украинский самолет Су-27.

    А до этого ВС России поразили места запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 08:24 • Новости дня
    Новейшие дроны с машинным зрением начали тестировать в зоне СВО

    В зоне СВО испытали дроны «Свод» с ИИ-наведением на два километра

    Tекст: Мария Иванова

    В зоне СВО начали испытывать дроны «Свод» с системой машинного зрения и искусственного интеллекта, способные автоматически захватывать цель на расстоянии до двух километров.

    В зоне спецоперации проходят испытания новых беспилотников линейки «Свод», которые объединяют машинное зрение и технологии искусственного интеллекта и способны автоматически захватывать цель на дистанции до двух километров, передает ТАСС. Проект поддерживает «Кулибин-клуб» «Народного фронта», который оказывает помощь разработчикам.

    Главный конструктор семейства дронов «Овод» Андрей Иванов, в которое входит «Свод», так описал новинку: «Свод» – отдельная линейка устройств с доработанной системой интеллектуального наведения, сопровождения и автономного поражения цели. В „Своде“ [к машинному зрению] добавляется в целом технология искусственного интеллекта, которая подразумевает разумный подход к выбору цели. Задачи «Свода» – увидеть, захватить, подсказать пилоту и после подтверждения человеком поразить цель. Особенность в том, что мы можем захватывать цель в ясную погоду почти за два километра. «Своды», на данный момент, проходят апробацию во всех передовых подразделениях, которые этим занимаются».

    Он отметил, что уникальность решения в возможности захватить цель издалека, а по мере сближения при необходимости переназначить объект поражения или вовсе отменить атаку. По словам конструктора, оператору больше не нужно непрерывно «вести» дрон: аппарат способен двигаться в режиме автопилота, а человек вмешивается, если система неверно выбрала цель.

    Иванов добавил, что в ясную погоду беспилотник фиксирует цель на дистанции до двух километров и берет ее на сопровождение. При скорости полета около 40 метров в секунду эта дистанция преодолевается примерно за 50 секунд, что, по его оценке, дает значительный временной резерв для принятия решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тульские разработчики передали на передовую 4 тыс. дронов-камикадзе «Овод» с машинным зрением.

    В российские подразделения поступили 1,5 тыс. беспилотников «Тор» с модулями искусственного интеллекта.

    Разведывательный аппарат «Сова» с функцией автоматического распознавания объектов также нашел применение в зоне спецоперации.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков назвал атаки по станции «Русская» безрассудными действиями Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки атак беспилотниками по компрессорной станции «Русская», отвечающей за транспортировку газа через «Турецкий поток», являются безрассудными действиями киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков заявил журналистам, что ночью были зафиксированы новые попытки нанесения ударов дронами по компрессорной станции «Русская», передает ТАСС.

    По его словам, объект располагается на берегу и является ключевым элементом по обеспечению транспортировки газа по «Южному потоку».

    Песков подчеркнул, что речь идет о нападении на международный объект, который играет важную роль в энергетической безопасности Турции и других государств.

    «Абсолютно безрассудные действия киевского режима», – заявил Песков.

    Минобороны сообщило, что Киев атаковал десятью БПЛА станцию «Турецкого потока» на Кубани.

    «Газпром» подтвердил факт атаки БПЛА ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» на Кубани.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 09:07 • Новости дня
    Пленный украинец рассказал, как алкоголь привел его в армию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Оболоник рассказал, как его в нетрезвом состоянии насильно мобилизовали и, несмотря на несколько заболеваний, признали полностью здоровым для службы.

    Оболоник рассказал о своей мобилизации в ВСУ в состоянии алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».

    По его словам, он вышел в ларёк выпить, после чего сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) насильно посадили его в машину и отвезли в военкомат, при этом купив бутылку водки. В дороге он также употребил алкоголь.

    Оболоник отметил, что страдает гепатитом «С», хроническим гастритом, у него были четыре сотрясения мозга и проблемы со спиной. Несмотря на это, медкомиссия признала его полностью годным к службе, проигнорировав его состояние здоровья.

    Он признался, что обучение в учебной части было формальным и неэффективным. «Прошел учебку, супер бойцом не стал, потому что там она вообще нулевая, никакая вообще», – заявил Оболоник.

    Военнопленный также рассказал, что отношение российских военнослужащих к нему оказалось более человеческим, чем со стороны бойцов ВСУ. По его словам, в украинской армии он ощущал себя «весь сломанным, переломанным» и не понимал, почему его вообще забрали служить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец рассказал о неадекватном поведении польского наемника на стороне ВСУ. Российские военнослужащие заметили признаки наркотического опьянения у украинских солдат. Латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков в рядах ВСУ.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    В Белгородской области три человека пострадали после атаки дронов ВСУ

    Гладков сообщил о трех раненых после атак дронов ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов украинских беспилотников в населенных пунктах Белгородской области пострадали трое мирных жителей, сообщают местные власти.

    В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали три человека, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в селе Ржевка Шебекинского округа один из беспилотников поразил легковой автомобиль, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения груди, ног и руки. Его доставили в центральную районную больницу Шебекино бойцы самообороны.

    Еще один мужчина в этом же округе получил минно-взрывную травму, а также слепые осколочные ранения груди и ноги. Госпитализация ему не понадобилась, уточнил губернатор.

    Кроме того, в селе Мощеное в результате удара пострадала женщина. Ее перевели в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Накануне Вооруженные силы Украины также нанесли удары по двум муниципалитетам Белгородской области, в результате чего пострадали три мирных жителя.

    Ранее в Международный женский день в Белгородской области в результате двух атак дронов ВСУ получили ранения пять человек. А в субботу в регионе в результате атаки дрона ВСУ пострадали двое мужчин.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 10:43 • Новости дня
    Аэропорт Архангельска временно закрыли

    В аэропорту Архангельска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Мария Иванова

    Воздушная гавань Архангельска Талаги перешла на режим временных ограничений взлета и посадки самолетов для дополнительного обеспечения безопасности полетов.

    Временный запрет на выполнение авиационных рейсов начал действовать в регионе, о чем сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничительные меры коснулись процедур взлета и посадки лайнеров в аэропорту Талаги.

    Как отметил Кореняко, в настоящее время «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». Службы авиагавани работают в особом режиме для исключения любых рисков для пассажиров и экипажей воздушных судов.

    Ранеев четверг Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Краснодара. Минтранс России усилил мониторинг ситуации в аэропортах Краснодарского края.


    Комментарии (0)
    Главное
    МИД повторно предостерег россиян от поездок в Германию
    Иран обязал согласовывать проход всех судов через Ормузский пролив
    Минэнерго США анонсировало отказ от урана из России
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    Курс доллара на Украине побил исторический максимум
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    Назван заработок сестры Валерия и Константина Меладзе на музыкальном лейбле

    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису. В противном случае они не обсуждали бы план распечатать стратегические запасы нефти. Это экстренная мера, которая за всю историю проводилась лишь четыре раза. И это, по сути, единственное, что могут сделать западные страны в экономическом плане. Что из этого выйдет? Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса

    «Неверная оценка России ведет Евросоюз к экономическому упадку». Такими словами политологи комментируют весьма показательное явление: граждане тех самых стран, где последние годы проклинают Россию, теперь рвутся в нашу страну за дешевым топливом. И это, возможно, только начало куда более серьезного кризиса. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации