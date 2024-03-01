Могильный дух польско-украинской «дружбы»

В последние месяцы «обострение польско-украинской дружбы» обычно связывают с акциями блокирования границы. В ноябре 2023 года в адрес польских перевозчиков, протестовавших против преференций, которые получили от Брюсселя их украинские коллеги, в социальных сетях регулярно звучали угрозы типа «мало вас жгли наши славные казаки» и «я резал глотки русским, думаю, что сделаю это и с тобой».

В феврале 2024-го, когда блокирование границы с Украиной начали уже польские фермеры, в украинском сегменте соцсетей регулярно начали появляться комментарии типа «Когда же будет новая Волынская резня?» Напомню, в ходе этой акции в 1943-1944 годах украинские националисты и местное украинское население Волыни убили – в основном с помощью сельхозорудий – более 100 тысяч мирных поляков, в подавляющем большинстве женщин, детей и стариков.

Однако духовные наследники преступников 80-летней давности среди нынешних украинских властей решили, образно говоря, убить поляков во второй раз. В начале февраля 2024 года появилась информация, что в городе Броды коммунальщики с помощью бульдозера уничтожили польское воинское кладбище. На нём были похоронены солдаты и офицеры, погибшие в годы Первой мировой войны и польско-украинской войны 1918–1919 годов. Стоит отметить, что хотя сейчас Броды относятся ко Львовской области, это историческая Волынь, и в окрестностях этого города немало уничтоженных польских сёл.

Первой об уничтожении польского кладбища сообщила депутат Бродовского городского совета Ольга Кравчук, которая в социальных сетях выложила видео и фото его «благоустройства». На них видно поваленные деревья, ямы из-под пеньков, а также уничтоженные тяжёлой техникой старинные каменные кресты.

«Убеждена, что это делалось по согласованию с мэром, это его указание, иного решения, как увеличить площадь, он не нашел. Я всё понимаю, что площадь кладбища необходимо увеличивать, что нужно делать уборку и что кто-то за это в год списывает миллионы гривен! Но ведь не сворачивать тракторами старые захоронения, уничтожать старые кресты, памятники, рыть землю «по костям» погибших и вывозить это всё на свалку?!» – написала депутат горсовета.

О том, почему именно сейчас возникла острая необходимость увеличивать площадь кладбища, она политкорректно не упомянула. Да это и не нужно, ведь почти каждую неделю в Бродах, – как это теперь принято, на коленях, – местные жители встречают гроб с телом очередного погибшего в конфликте на Востоке Украины.

Логика выглядит странной, ведь на Украине по закону охраняются все воинские захоронения – хотя после 2014-го эта защита фактически не распространяется на могилы советских солдат и офицеров. Но всё становится на свои места, если вспомнить, когда и кем было благоустроено «польское кладбище» в Бродах в последний раз.

Это произошло в 2011–2013 годах благодаря польской организации «Ассоциация Гуты Пеняцкой». А Гута Пеняцкая – это бывшее польское село в Бродовской районе, 868 жителей которого были зверски убиты ровно сорок лет назад, 28 февраля 1944 года, боевиками УПА* (организация признана экстремистской и запрещена в России) и военнослужащими 4-го полицейского полка дивизии СС «Галичина».

В акциях по расчистке и благоустройстве польского воинского кладбища в Бродах десять с лишним лет назад принимали участие не только активисты из «Ассоциации Гуты Пеняцкой», но и сотни волонтёров со всей Польши, в том числе польские байкеры, которые также охраняли приехавших поляков. Перед освящением памятного креста на кладбище в сентябре 2013 года именно байкеры повязали на все остальные кресты и памятники ленты в цветах польского флага, что вызвало ярость принадлежащего националистической партии «Свобода» львовского портала «Вголос».

Кстати, об уничтожении польского воинского кладбища не сообщило ни одно киевское СМИ.

При этом могиле убитых украинскими националистами поляков в самой исчезнувшей с лица земли Гуте Пеняцкой повезло ещё меньше. Памятник на ней появился только в 2005 году, причём за счёт государственного бюджета Польши. Но в январе 2017 года центральную часть памятника в виде креста взорвали, а плиты с именами погибших расписали символами СС и ОУН*-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России). Когда же памятник (опять за польские деньги) восстановили, его опять осквернили, расписав свастиками, нацистскими рунами и лозунгами «Смерть ляхам» и «Вон с Украины, курвы».

История получила продолжение в конце августа 2020 года, когда националистическая партия «Свобода» в нескольких сотнях метров от польского мемориала установила крест со словами «Украинцам, погибшим от рук бандитов из Армии Крайовой». Армия Крайова (АК) – польское вооружённое подполье времён Второй мировой войны, которое подчинялось эмигрантскому правительству страны, и в нынешней Польше члены АК считаются героями. Но дело даже не в этом – в Гуте Пеняцкой в феврале 1944 года подразделений АК не было, а о гибели украинцев из УПА и полицейского полка дивизии СС «Галичина» в ходе карательной акции никакой информации нет.

С тех пор на территории бывшей Гуты Пеняцкой ничего не поменялось. Нет изменений и в главном вопросе, который поднимают польские власти уже несколько десятков лет: Киев до сих пор не даёт разрешения на эксгумацию могил мирных поляков, убитых в ходе «Волынской резни».

Не помогает даже самоунижение Варшавы – к примеру, недавно эксперты министерства просвещения Польши предложили заменить в школьной программе раздел о «Волынской резне» как геноциде поляков формулировкой «польско-украинский вооружённый конфликт на Волыни». Аргументация – мол, в польских школах учатся сотни тысяч детей с Украины, и им будет неприятно читать о деяниях своих соплеменников 80 лет назад.

Лишь благодаря публичному скандалу, который подняли депутаты Сейма (парламента) Польши от правоконсервативной партии «Конфедерация», в министерстве отказались от предлагаемых изменений. Реакция украинской стороны на это была специфической – вице-спикер Сейма от «Конфедерации» Кшиштоф Босак был внесён на печально известный украинский портал «Миротворец», тесно связанный с МВД Украины.

Формальным поводом внесения Босака в базу «Миротворца», где содержатся данные персон, которых создатели портала считают врагами Украины, стало то, что политик поддержал протесты польских фермеров и транспортных компаний. Однако в целом Кшиштофу Босаку вменяется «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины».

Никакой реакции властей Польши на откровенно враждебные действия украинской стороны по отношению к польскому политику пока нет, а польские дипломаты на Украине не выступили в защиту могил своих соплеменников в Бродах. Всё это укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать, как это сделал на днях Владимир Зеленский, публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокирования движения через неё.

Потому неудивительно, что в польском обществе постоянно снижается число тех, кто выступает за продолжение поддержки украинских беженцев в стране (а их более миллиона), и всё чаще звучат призывы к их отправке на родину. С другой стороны, не исключено, что именно последнее является целью и Киева, и Варшавы, и «могильные» вопросы, явно не способствующие польско-украинской дружбе, поднимаются намеренно.