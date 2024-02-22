Tекст: Дмитрий Бавырин

«Путин, разберись с Киевом, Брюсселем и нашими правителями». Этот плакат на тракторе польского фермера стал той каплей, которая заставила подключиться к кризису на границе с Украиной власти в Варшаве.

До того они старались не вмешиваться в процесс блокады украинских фур, пытавшихся попасть в ЕС через Польшу. Для Украины это быстро стало вопросом жизни и смерти, поскольку в плане экспорта речь идет о незакрытых убытках при бюджете с дырой в 40 млрд долларов, а в плане импорта - о поставках вооружений для ВСУ из главного западного хаба.

Однако польские власти то ли не хотели ссориться с фермерами, которые показали себя хорошо организованной силой, то ли ждали, когда «поймавший звезду» президент Украины Владимир Зеленский станет сговорчивее, но к действиям их побудили не украинские мольбы, а «русофил» на тракторе.

Спикер МИД Польши Павел Вроньский заявил, что его лозунг звучит как попытка «захватить фермерское движение крайними элементами», «полезными идиотами» или «пропутинскими агентами». Тут интересны, как минимум, формулировки: толпы, которые переворачивают украинские фуры, он уважительно именует «фермерским движением».

Вскоре после этого польский премьер-министр Дональд Туск пообещал расчистить границу для поставок оружия и «гуманитарных товаров», но не украинской сельхозпродукции, эмбарго на которое Варшава отменять не собирается.

К тому моменту, когда на заблокированные КПП прибыли польские силовики и начали оттеснять протестующих фермеров, медийная истерика достигла апогея.

С одной стороны, украинские пропагандисты-русофобы неожиданно получили подтверждение своему шизофреническому объяснению ситуации, по которому фермерами движет «рука Москвы». Из-за этого они вновь завели песню о том, какая она плохая – Россия, хотя в данном случае проблемы Киева связаны исключительно с поляками, как в его истории бывало уже не раз.

С другой стороны, простых украинцев проняли кадры, на которых польские фермеры вываливают кукурузное зерно из фур прямо на дорогу. Это спровоцировало вал уже антипольского народного шовинизма, вплоть до комментариев типа «Бандера про ляхов все правильно говорил».

Наконец, Зеленский выпустил эмоциональное воззвание к польскому руководству, призывая встретиться где-нибудь на границе и договориться об урегулировании кризиса. Оно подстегнуло негатив не само по себе, а тем фактом, что поляки встречаться отказались: Туск в принципе, сославшись на то, что по более раннему плану встреча предстоит через месяц, а президент Польши Анджей Дуда, чьих полномочий для разрешения кризиса все равно не хватит, против переговоров ничего не имеет, но не на границу не поедет – пусть Зеленский приезжает к нему.

Таким образом, решение Туска применить к фермерам силу оказалось неожиданным. До того и он, и оппозиционеры-консерваторы, чьим человеком считается Дуда, не демонстрировали желания идти навстречу Украине и освобождать дорогу для грузов силой.

Теперь же в Варшаве даже хотят признать украинские КПП «объектами критической инфраструктуры», а это значит, что протесты рядом с ними станут незаконными.

Не стоит думать, будто польские власти испугались пророссийских настроений среди фермеров, поскольку таких настроений среди них нет. Соцопросы показывают, что польское общество остается до крайности русофобским: там с удовольствием рассуждают в категориях не только военной победы над Россией, но и ее расчленения, чтобы утолить все исторические обиды разом.

Но своя рубашка к телу ближе: демпинг из-за попадания на еврорынок дешевой украинской продукции угрожает польским производителям разорением. В этих условиях панам уже не важно, как это прекратить – обнулить Украину, чтобы она ничего не могла поставлять, или Брюссель с его Урсулой фон дер Ляйен, которая дала Киеву право свободной торговли с ЕС и умыла руки.

Не похоже, однако, и на то, будто Туска побудили действовать просьбы Зеленского и прочие старания украинские стороны. Варшава слишком старательно делала вид, что глуха к мольбам и навстречу Киеву идти не готова.

Скорее всего, той стороной, которая нашла для польского правительства убедительные доводы, стали США. Вмешательство польского крестьянства в обеспечение конфликта на Украине явно не входило в планы Белого дома, а он всегда умел найти к полякам подход (в отличие, например, от той же Урсулы фон дер Ляйен).

То есть правильная редакция лозунга, направленная на глубинные интересы польских фермеров, это «Путин, разберись с Вашингтоном». Президент России не вызывался решить этот вопрос, но неоднократно предупреждал Европу, что передача суверенитета в Америку пойдет во вред самим европейцам.

Что же касается украинцев, им сложившаяся ситуация должна продемонстрировать, насколько могут быть далеки авторы геополитических схем от обстановки «на земле». Европейские лидеры дали Украине статус кандидата в члены ЕС, утвердили торговые преференции, пообещали единое пространство. На практике простые европейцы костьми ложатся, лишь бы профильные украинские товары к ним не попали.

О каком членстве в Евросоюзе можно говорить, если идея ЕС – это прежде всего идея общего рынка, а украинцев от него готовы отгонять пинками?

Земельный передел и ограждение родной хаты «от этих» настолько сильно засели в польско-украинских головах, что выбить из не смогли даже ужасы Второй мировой войны, когда этот передел попытались воплотить в жизнь. По настоянию Москвы социалистическая Польша и Украинская ССР произвели обмен населением и провели этническое разграничение, потому что в реальное добрососедство поляков и украинцев – чтоб без погромов хотя бы – уже никто не верил.

Теперь, 80 лет спустя, госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера заявляет, что польские фермеры «борются за свое существование», когда переворачивают фуры с украинской кукурузой. Настолько эта кукуруза несовместима с их жизнью.

А вот дорогу для поступления вооружений для Украины все-таки откроют. Потому что свою задачу по ослаблению России и стачиванию ее армии она должна выполнять, покуда у ВСУ хватает живых людей. Насчет этого у Варшавы, Вашингтона, Брюсселя разногласий нет. Польских фермеров, судя по лозунгам и накалу в их рядах, обезлюживание Украины тоже вполне устроит.

В десятилетнюю годовщину государственного переворота в Киеве самое время вспомнить, что обезумевшая толпа тогда боролась за идею экономической ассоциации с ЕС, – свергнутый президент Виктор Янукович предпочел ей зону свободной торговли с Россией, где тогда невозможно было представить блокаду украинских фур.

Несмотря на катастрофические последствия тех событий для Украины, там до сих пор жив миф о том, будто мечту о европейском будущем у украинцев украла Россия. В реальности эту мечту, как кукурузные зерна, втаптывают в грязь на западных границах Украины, когда обещания вечной поддержки и дружбы наконец-то привели к тому, что Западу изначально и требовалось – изматывающему вооруженному конфликту между его конкурентами, пусть даже один из них способен с кем-то конкурировать только на рынке зерна.