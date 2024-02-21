Почему Янукович стал лучшим президентом Украины

Tекст: Дмитрий Бавырин

Спустя десять лет со дня государственного переворота на Украине окончательные итоги тех событий все еще не подведены (над этим сейчас работают Вооруженные силы РФ), но промежуточные, казалось бы, рассмотрены со всех сторон: ничего нового про Евромайдан уже не скажешь.

Для украинцев эти итоги – непосредственно за окном. Тем из них, у кого теперь за окном Россия или страны ЕС, явно повезло больше, чем тем, кто по-прежнему наблюдает там Украину. Для них итоги измеряются десятками тысяч трупов, сотнями тысяч потерянных квадратных километров, миллионами уехавших, триллионами убытков. И это, повторимся, только промежуточные итоги того, что анонсировалось как дружеское чаепитие в центре Киева.

Организаторы тех событий обещали, что день победы Евромайдана станет одним из любимых праздников Украины. Однако даже десятилетний юбилей не отмечают – нечего там отмечать.

Скорее, его отмечают в российских СМИ: как начало процесса воссоединения России с ее историческими территориями. А рефреном нам служит фраза, обращенная к украинской стороне. Фраза, которую многие любят говорить, но никто не желает услышать: «мы вас предупреждали».

Статьи с таким рефреном выходили каждый год все десять лет и продолжат выходить в будущем. Всякий раз цена последствий для Украины будет выше, чем год назад, вплоть до тех пор, пока украинцы сами не захотят перевернуть эту страницу, начав жизнь в новом государстве – с иными границами и принципиально другими планами на будущее (например, без надежд на месть и на НАТО).

Что же касается прошлого, его объективная оценка стабильна вот уже девять лет и не меняется, просто к ней присоединяется все больше людей: для украинской государственности Евромайдан стал катастрофой.

Есть, впрочем, и одно движение в оценках, которое отличает десятилетнюю годовщину Евромайдана даже от девятилетней, не говоря уже о первых годах после переворота, когда подобная точка зрения казалась просто глупостью. Речь о взгляде на Виктора Януковича как на лучшего президента в истории Украины.

Еще недавно его презирали буквально все. Теперь происходит неофициальная, но явная реабилитация. Она идет медленнее, чем процесс снятия санкций с экс-президента и его окружения иностранными государствами (представители политика вполне успешно с ними судятся), и никак не связана с этим процессом. Зато напрямую связана с тем, что украинцы видят за окном.

При Януковиче не было войны, стрельбы, «прилетов», руин. При Януковиче украинцев не отлавливали на улицах патрули, чтобы отправить на верную смерть. При Януковиче экономика росла рекордными темпами, о чем повзрослевшим с той поры детям можно рассказывать, как сказку. Для полностью несамостоятельной, обанкротившейся, переживающей чудовищную депопуляцию страны это действительно сказка.

Это выглядело потерянной сказкой и год, и два, и пять лет назад. Но тогда еще был силен инерционный негатив к бывшему президенту.

Для одних Янукович «неудачник», «предатель», «тряпка». Тот, кто довел страну до бунта и не смог его подавить из-за глупости, трусости и примитивной жадности. Официальное сиречь повторяемое руководством России объяснение случившемуся на Украине десять лет назад – это не только западное вмешательство, но и зашкаливающая коррупция.

Для других он «быдло», «вор», «бандит», «идиот», «наймит Москвы» и даже «диктатор». Сказать последнее про законно избранного президента, которого свергли до конца его единственного срока, – чистый бред, но когда-то так бредили миллионы.

Теперь представляется, что при Януковиче Украина наконец-то нащупала ту модель политического существования, которая могла бы обеспечить ей стабильность и процветание.

После «лихих девяностых» и первого эксперимента с Майданом в стране сложились примерно равные «ядра» двух сил, кардинально расходящиеся во взглядах на прошлое, настоящее и будущее Украины: одно на юго-востоке, другое на западе и в центре. В таких условиях результат выборов зависел от «неопределившихся»: тех, кто голосует не из-за идеологических предпочтений, а на основании того, хуже или лучше стало жить.

В прекрасном, но не случившемся будущем представители двух «ядер» контролировали бы друг друга и сменяли бы друг друга во власти, опасаясь идти на радикальные шаги и преследование противников из-за этой самой сменяемости и наличия «золотой акции» у умеренных избирателей-мещан.

Так же устроены или были устроены многие развитые государства Запада, частью которого евромайданщики очень хотели стать.

Если бы время между пересменками использовалось украинцами для того, чтобы «поднакопить жирку» за счет бизнеса со всеми их соседями, Украина была бы сейчас относительно благополучным, стабильным и зажиточным государством – не Польша, но и не Диканька. Однако те, кто вышел на Евромайдан, ждать не хотели – они хотели всего и сразу, хотели собственных правил игры и ослабления другого центра силы с «перевоспитанием» половины страны.

Теперь вместо стабильной двухпартийной системы и заработка на одновременном сотрудничестве с Россией и ЕС – «маемо що маемо». «Ласковый телок», который сосет сразу двух маток, отбывает на мясокомбинат под Авдеевкой.

Осознание ситуации скорректировало историческую роль Януковича от «дегенерата во власти» (на этой формулировке вполне могли бы сойтись Майдан и Антимайдан) до «президента упущенных возможностей», а по ряду объективных критериев (экономических, например) – лучшим президентом Украины. Потерянной навсегда Украины, где всего вдосталь и все разрешено.

Янукович – тот самый «царь-батюшка» из хрестоматийного анекдота, который «пирожками торговать не запрещал».

Чтобы не пуститься в бесплодную и даже вредную ностальгию по временам «дорогого Виктора Федоровича», при котором все были моложе, а мороженое вкуснее, стоит учитывать, что в специальной олимпиаде украинских президентов он побеждает прежде всего из-за бездарности, авантюризма и кровожадности прочих участников.

И главное: то прошлое, которое украинцы потеряли, было прекрасным не из-за личных достоинств Януковича, а, как бы парадоксально это ни звучало, из-за его недостатков. Просто они были не худшими из возможных, а их носителю на первых порах везло с эпохой.

Янукович был посредственным, ограниченным и ленивым политиком, который любил плыть по течению, не делая резких движений. При нем хорошо зарабатывало его окружение и неплохо – народ, а Украина развивалась как бы сама по себе. К тому моменту она уже почти встала на ту самую, вполне удачную для нее колею с вечной борьбой двух сил за временное место в столице, где призовые очки приносит сохранение стабильного экономического развития без завалов в ту или иную сторону.

Будучи представителем русскоязычного и промышленно развитого юго-востока, Янукович прекрасно понимал важность экономических и культурных связей с Россией для своего электората, но не препятствовал фанатичной ориентации на Запад в Киеве и Галиции. В этом смысле он был настоящим консерватором: ничего не хотел менять и никого не хотел злить, предпочитая почивать на лаврах.

Он всегда шел по пути наименьшего сопротивления, который, как видится теперь, для Украины был путем стабильности, постепенного развития и многовекторности, когда «и вашим, и нашим».

Одним из немногих его сильных поступков, которые были продиктованы не конформизмом, а разумом и стратегическим видением, стал отказ от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Янукович избежал его по той причине, что зона свободной торговли с Россией (а тут уж «или-или») была для Украины выгоднее с точки зрения бесстрастного калькулятора – экономически.

Однако именно этот поступок – рациональный и смелый, поскольку неприемлемый в глазах «западенцев», стал поводом для отстранения президента от власти. У Януковича не хватило политического таланта и умений менеджера, чтобы разрулить столь сложный для него кризис. А его страна, желая моментального обогащения, пошла ва-банк, проиграла и теперь воспроизводит поведение лудомана, который берет у всех взаймы в бессмысленных попытках отыграться.

Такие люди плохо заканчивают, а такие государства заканчивают еще хуже.

Десять лет назад исторический шанс Украины скрылся в направлении Ростовской области. Украинцы постепенно смиряются с этой мыслью, но сопутствующая им ненавистна: тогда, когда Украина упустила свой исторический шанс, Россия начала реализовывать свой.

От того, как много получится сделать, зависит уже окончательная оценка благотворности роли Януковича для истории обоих государств. Чем больше потеряет Украина, тем сильнее будет ностальгировать по тому, кого называла «быдлом».