Tекст: Андрей Резчиков

«Навеки с Москвой, навеки с русским народом» – так называется одна из самых знаменитых картин советского художника, киевлянина Михаила Хмелько, изображающая ключевое событие Переяславской рады: речь Богдана Хмельницкого о вхождении Войска Запорожского в состав Русского царства, адресованная казацкой старшине и народу. Рядом с гетманом расположены царский посол Василий Бутурлин и представители духовенства.

Это «навеки» после 18 января 1654 года многие пытались поставить под сомнение. Шведы, турки, немцы, поляки. Для последних результат рады в Переяславе до сих пор считается одним из самых крупных геополитических поражений в истории. Поэтому современное руководство Польши в лице президента Анджея Дуды прямо покушается на итоги рады и призывает к их пересмотру.

Для Москвы, впрочем, Переяслав тоже обернулся не только воссоединением земель, но долгой кровопролитной войной с Речью Посполитой. России пришлось 13 лет воевать с Польшей до тех пор, пока поляки не признали результаты рады, а также утрату Киева и ряда других исконно русских городов и земель.

Сегодня, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД историки, Россия вновь вынуждена идти по схожему историческому маршруту, хотя и с поправкой на новые геополитические реалии. При этом и в случае с Переяславской радой, и в случае с СВО Москва до последнего откладывала принятие непростого решения, руководствуясь долгосрочными стратегическими соображениями.

«Первые попытки договориться о союзничестве и патронаже Московского царства наблюдались еще в начале XVII века, но Россия тогда только-только вышла из затяжной и кровопролитной войны с Речью Посполитой. К 1648 году Русское царство при Алексее Тишайшем укрепилось, были проведены реформы, в том числе армейская, а уже в 1653 году Земский собор посчитал, что Россия может принять под свою руку гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское. И уже в январе 1654 года это случилось», – напоминает Владимир Скачко, киевский политолог и историк.

По его словам, уже тогда Украина была, как и в 2014 году, шпилькой, направленной в бок России. «Поляки не очень активно использовали Украину для нападок на Московское царство, но потенциальная возможность для этого сохранялась. А сейчас все усугубилось тем, что Запад стал активно и агрессивно превращать Украину в анти-Россию, поэтому Москва была вынуждена отодвигать границы на запад при помощи СВО», – продолжил эксперт.

Сейчас, как и тогда, «все оценивается с точки зрения геополитических интересов и готовности к той или иной ситуации», – добавляет донецкий историк Владимир Корнилов: «Если бы мы начали СВО сразу после Евромайдана, то оказались бы не готовы ни к санкциям, ни к развязанной против России экономической войне. Москве требовалось время для подготовки тех схем, которые сейчас позволяют нам строить самостоятельную и суверенную экономику».

«Примерно в такой же ситуации оказалось тогда Московское царство, которое не желало сразу воевать с Польшей из-за спорных территорий. Еще до Переяславской рады оно выжидало и в чем-то помогало своим братьям по вере, а затем было принято кардинальное решение о том, что пора вступать в прямое управление этой территорией», – отметил Корнилов.

Скачко убежден, что для повторения сценария Переяславской рады необходимо не только «поражение неонацистского режима», за которым стоит Запад и транснациональные корпорации, но и проявление воли со стороны украинских офицеров. Он особо отметил, что даже бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) признал простую мысль: ближайшие соседи России могут быть либо ее друзьями, либо ее частью.

«На Украине должен появиться новый Богдан Хмельницкий, который представлял бы подлинные интересы народа, заинтересованного в мире и экономическом развитии. Но во власти таких политиков нет. Представители правящего режима хотят, чтобы страна была частью Запада, направленной против России», – пояснил спикер. В то же время Корнилов полагает, что

сценарий Переяславской рады уже отчасти повторился в связи с воссоединением четырех регионов с Россией, «но это не значит, что на этом он закончен».

«Вопрос только о границах. Переяславская рада тоже не закрепила всю территорию, которая позже стала называться украинской в составе единого Русского государства. Тогда мы взяли под царствие лишь незначительную часть Малороссии. А сейчас мы контролируем значительную часть Донбасса и Новороссии», – отметил историк.

На руку России играет и тот факт, что поляки, равно как и весь остальной Запад, совершенно не беспокоятся о материальном и нематериальном благополучии граждан Украины. Кроме того, в стране продолжаются нападки на каноническую церковь и родной для миллионов жителей русский язык. А учитывая беспредел с мобилизацией, обвал экономики и хронический кризис, подобная политика в комплексе может «допечь украинцев, как это было во времена Хмельницкого».

«Сама же Россия играет вдолгую. Я с 2014 года выступал за признание ДНР и ЛНР. Но сейчас, спустя годы, понимаю, что нас сдерживало. Россия планирует свои действия не в рамках какой-то краткосрочной кампании, а на годы вперед. Например, все требования по гарантиям безопасности, которые Москва выдвинула еще в декабре 2021 года, это пример игры вдолгую, где конфликт вокруг Украины – лишь составная часть глобальной проблемы в области архитектуры безопасности в Европе», – подчеркнул Корнилов.

Учитывать баланс сил в мире было важно не только во времена Переяслава, но и сегодня. 370 лет назад в пользу России сыграл упадок Европы после опустошительной Тридцатилетней войны, поэтому в противостояние между Москвой и поляками никто особо вмешивался. Сегодня же ситуация иная, да и сама Польша является пусть и важным игроком на Украине, но не ключевым.

Также важно учитывать склонность украинских политиков «включать режим многовекторности».

«Хмельницкий умер спустя три года после Переяславской рады. Тогда же впервые появилась идея многовекторности Украины, которую пытались реализовать многие гетманы, маневрируя между интересами России, Турции и Речи Посполитой. А Иван Мазепа – это вообще классический пример предателя, который при Петре I жил как вареник в сметане, но ради личных интересов собрался отдать Украину шведам», – напомнил Скачко.

Политолог убежден, что нынешняя генерация украинской политики идет по стопам Мазепы, желая «максимально использовать страну» и «за счет жертв народа купить безбедную жизнь на Западе». С другой стороны, России заранее стоит присматриваться к генералам и даже офицерам ВСУ, которые постепенно проявляют политические амбиции и готовы повторить урок Переяславской рады.

«Вряд ли украинским Ахматом Кадыровым станет главком ВСУ Валерий Залужный. Он и Владимир Зеленский спорят между собой, как два паука в банке, но они оба поддерживают войну как источник политического и материального благосостояния. А вот с кем-то другим можно работать. Тут многое зависит и от усилий самих украинцев», – предположил собеседник.

Корнилов также отмечает политические амбиции Залужного, «но у него за спиной стоит статуя Степана Бандеры». «Конечно, мы должны мониторить ситуацию и, как это не раз бывало в нашей истории, стравливать между собой заклятых противников. Украина и раздрай – понятия неразделимые. Так было до Переяславской рады, так было после смерти Хмельницкого и так будет всегда, пока Украина существует», – подытожил Корнилов.