Безответственные «друзья Украины» подставляют Польшу и Прибалтику

На Западе продолжается обсуждение вариантов ввода войск на Украину в случае поражения ВСУ. На этот раз о вероятности такого сценария заговорил экс-генсек НАТО и партнер офиса Зеленского Андерс Фог Расмуссен. О каких странах может идти речь и какова вероятность того, что они действительно введут войска на Украину?

Накануне бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны Североатлантического альянса могут захотеть ввести войска на Украину. Он допустил такую возможность при условии, что страны – члены НАТО, включая США, откажутся предоставлять Киеву реальные «гарантии безопасности» на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

Он уверен, что в таком случае балтийские страны и Польша могут инициировать создание «коалиции желающих» отправить войска на Украину. Тем временем Politico со ссылкой на чиновников Североатлантического альянса пишет, что страны Запада пока не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, которых требует Украина.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший возможность ввода на Украину войск стран Балтии и Польши, не пояснил самое главное: будет ли альянс защищать эти войска.

Пушков также поинтересовался, будут ли введенные войска находиться на территории Украины на свой страх и риск, а США и ЕС умоют руки, ведь Украина членом НАТО не является. Для «рвущихся в бой восточноевропейцев», отметил Пушков, это является ключевым вопросом, поскольку, уверен сенатор, без НАТО они и шагу не ступят.

Его коллега, сенатор Андрей Климов заявил, что идея экс-генсека очень опасна, но, видимо, у НАТО не осталось других вариантов. «Я не раз писал, что следующим резервом «пушечного мяса» в оголтелой борьбе с Россией могут стать страны Восточной Европы, которых в США никогда и никому особо жаль не было», – написал по этому поводу Климов в своем Telegram-канале.

Сенатор предположил, что для этого могут сформировать некий «квазинатовский альянс», который на деле не будет иметь отношения к НАТО. Зато, отметил Климов, это позволит избежать прямой войны Запада с Россией.

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Отметим, что некоторые страны НАТО уже более года размышляют об альтернативных способах введения своих войск на Украину таким образом, чтобы не задействовать механизмы Североатлантического альянса. Чаще всего на эту тему задумываются в руководстве Польши. Известно, что в Варшаве рассматривается несколько сценариев развития конфликта.

Программа минимум – получение контроля над Львовом и Западной Украиной. Программа максимум – контроль над большей частью Украины путем пересмотра результатов Переяславской Рады и создания конфедерации в стиле Люблинской унии. Помимо этого, Польша близка к тому, чтобы начать поглощение энергосистемы Украины и взять под контроль ее железные дороги.

Кроме того, о безумных планах Польши прекрасно осведомлены ее соседи, например, Венгрия. Более того, в Будапеште опасаются того, что к прямому силовому противостоянию с Россией могут перейти и другие страны ЕС. Другая соседка Украины – Румыния – тоже засматривается на некоторые земли Украины, в частности – на Буковину. Однако на официальном уровне подобные планы ее аннексии пока не заявляются.

«Поляки, конечно, не шибко умные товарищи, но на такие действия, о которых говорит экс-генсек НАТО Расмуссен, они не пойдут. Ведь очевидно, что поддержки со стороны альянса не будет. Даже сейчас в Польше и странах Прибалтики гарантированно понимают, что Штатам нет никакого резона прикрывать их в случае отправки войск на Украину», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Кроме того, американцы избегают любых рисков, связанных с прямым столкновением с Россией. И если уж Украине откажут по официальной линии НАТО, то защищать такие «коалиции желающих» альянс тоже не станет. Своя шкура всем дорога», – отметил он.

«Сам Расмуссен – обычный датский политик. Интеллектуально от прибалтов или финнов по большому счету ничем не отличается. Типичный болтун и оголтелый русофоб. Я напомню, что население Дании порядка пяти миллионов человек, это меньше, чем проживает в Санкт-Петербурге», – рассуждает собеседник.

«Может быть, Расмуссен и хотел такими словами как-то подбодрить Украину, отыграть ситуацию медийно, но у него ничего не вышло. Украинцев этими бравадами уже не возьмешь, у них все измеряется совершенно другими категориями. Кроме того, они сами могут кого угодно «подбодрить» и вытребовать необходимое», – заключил Бордачев.

Несколько иной точки зрения придерживается сенатор Константин Долгов. По его словам, Польша и страны Прибалтики могут расширить свое неофициальное присутствие на Украине.

«Конечно, введение контингента НАТО является кратчайшим путем к прямой войне. И хотя Вашингтон подбивает остальные государства к эскалации напряженности с РФ, я не думаю, что члены организации пойдут на столь рискованный шаг», – считает собеседник.

«Скорее всего, речь идет об участии наемников из стран альянса в боевых действиях на Украине. Подобный процесс уже запущен, однако Восточная Европа, в частности Прибалтика и Польша, вполне могли бы расширить собственное «неофициальное» присутствие в зоне конфликта», – допускает Долгов.

С другой стороны, эксперты также напоминают, что Расмуссен с 2022 года вместе с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком возглавляет международную консультативную группу, которая разрабатывает варианты гарантий безопасности для Украины со стороны ее западноевропейских союзников (Kyiv Security Compact). И по этой причине Расмуссен может безответственно «проговариваться» о планах некоторых стран НАТО ввести контингент, тем самым подставляя ту же Польшу.

«Заявления Расмуссена действительно отличаются полной безответственностью.

Но фактически ввод польских войск на Украину уже состоялся. Мы знаем об их участии, пусть и под видом наемников, в вылазках на территорию Белгородской области, а также в районах Запорожской области. Польша – полноценный участник конфликта. Вопрос лишь в степени участия Варшавы в нем», – отметил военный эксперт, специалист по армиям стран НАТО Александр Артамонов.

«При этом официальное вхождение Польши в конфликт вне механизмов НАТО может изменить ситуацию на поле боя количественно, но не качественно. Единственное, на что стоит обратить внимание, – это на вероятность участия польской авиации в конфликте. Хотя альянс вряд ли разрешит Варшаве применять авиацию со своей территории, но исключать и этого нельзя», – добавил эксперт.

«Что касается стран Балтии, то они могут прислать на Украину 10–15 тыс. военных, усилив ВСУ. Все это разнится с намерением Москвы минимизировать обоюдные потери и разрушения. Что делать нам в таком случае? Разрушать все виды коммуникаций между Западной Украиной и Польшей, чтобы прервать поставки боевиков и техники из стран Восточной Европы», – заключил аналитик.